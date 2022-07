Het blijft zondag waarschijnlijk droog tijdens de race in Spielberg, waar de Grand Prix van Oostenrijk op het programma staat. Weerplaza praat je bij over de weersverwachtingen.

Zondag komen vooral tijdens de ochtenduren in Oostenrijk buien voor en ook in Spielberg valt dan een beetje regen. Naarmate de dag vordert, nemen de neerslagkansen af.

Tijdens de race is het in Spielberg hoogstwaarschijnlijk droog, al komen in de buurt wel enkele buien voor. De kans is klein dat zo'n bui tijdens de race het circuit weet te bereiken.

Het weerbeeld laat een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden zien. Bij de start van de Grand Prix, zondag om 15.00 uur, is het ongeveer 21 graden bij een matige noordwestenwind.

