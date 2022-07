Het blijft dit weekend waarschijnlijk droog in Spielberg, waar de Grand Prix van Oostenrijk op het programma staat. Weerplaza praat je bij over de weersverwachtingen.

De afgelopen dagen had Oostenrijk nog te maken met zomerwarmte, maar de komende dagen wordt in Spielberg bei Knittelfeld relatief koel zomerweer verwacht: zo'n 21 tot 23 graden. Donderdag komen regionaal (stevige) regen- en onweersbuien voor, maar tijdens het weekend heeft Oostenrijk te maken met een rustiger weertype.

Vrijdag is het zowel tijdens de eerste training als tijdens de kwalificatie droog, met wolkenvelden en zonnige perioden. In de middag is het op het circuit zo'n 21 graden, bij een matige noordenwind.

Zaterdag, de dag van de tweede vrije training en de sprintrace, is de kans op een bui slechts 15 procent. Bij maximaal 23 graden is het niet zomers warm, maar wel aangenaam.

Kleine kans op bui tijdens race

In de buurt van de plaats Spielberg komen zondag wel enkele buien voor, maar de kans dat zo'n bui tijdens de race over het circuit trekt is klein. De kans op neerslag op zondag is 35 procent. Als er al een eventuele bui over de Red Bull Ring trekt, gaat het in ieder geval niet om grote hoeveelheden.

Tijdens de race is het zo'n 21 of 22 graden met wolkenvelden en zonnige perioden en waait er een zwakke tot matige noordenwind. Hiermee zijn de weercondities vergelijkbaar met die van voorgaande dagen. Voor de supporters op de tribune zijn de weersomstandigheden uitstekend om de race te kijken. Wel raden we aan om zonnebrandcrème mee te nemen, want een onbeschermde huid kan al binnen tien tot vijftien minuten verbranden.