Mogelijk gaat het zondagmiddag toch nog regenen in Spielberg, waar de Grand Prix van Oostenrijk op het programma staat. Weerplaza praat je bij over de weersverwachtingen.

Het heeft in de nacht van zaterdag op zondag flink geregend in Spielberg. Aanvankelijk werd een droge race voorspeld, maar verschillende weermodellen laten zondagochtend ook andere voorspellingen zien.

Op het actuele radarbeeld zijn wat lichte buien rond Spielberg te zien. Boven het noordoosten van Duitsland en Tsjechië komt ook nog het een en ander tot ontwikkeling wat koers gaat zetten richting het zuiden.

Als dit doortrekt, bestaat de kans dat de race van vanmiddag nog met een bui te maken krijgt. Het is geen aaneengesloten gebied met buien, dus het is nog de vraag of het precies over Spielberg heen gaat trekken.

De Grand Prix van Oostenrijk begint zondag om 15.00 uur.