In Spielberg staat dit weekend de Grand Prix van Oostenrijk op het programma. Ho-Pin Tung, coureur en analist bij NU.nl en Viaplay, blikt vooruit op de elfde race van het seizoen.

Voor we het over Spielberg gaan hebben, nog heel even terug naar Silverstone. In onze terugblik had je het over Charles Leclerc, die over de boordradio te horen had gekregen dat hij vijf punten downforce had verloren. Ter vergelijking gaf je aan dat Max Verstappen tientallen punten downforce had verloren. Kun je uitleggen hoe de teams met dat puntensysteem werken?

"Een Formule 1-auto heeft een X aantal punten downforce, de zogenoemde negatieveliftcoëfficiënt. Hoeveel punten het precies zijn, weten alleen de teams, maar naar verluidt ligt dat getal tussen de 450 en 500 punten. Daar wordt uiteraard nogal geheimzinnig over gedaan. De reden dat F1-teams punten gebruiken om de hoeveelheid downforce uit te drukken in plaats van Newton of kilo's, heeft te maken met het feit dat je daarmee externe factoren zoals temperatuur of hoogte elimineert."

"Als je bijvoorbeeld dezelfde auto zou gebruiken in Silverstone of Spielberg, dan heb je minder Newton-downforce in Spielberg omdat dit circuit hoger ligt en de lucht daar ijler is. De punten worden altijd gesteld als X punten bij een bepaalde snelheid, meestal bij 250 kilometer per uur. Natuurlijk is ook het gewicht van de auto's dit jaar fors omhooggegaan, dus alles moet je in context bekijken. Vroeger hadden de auto's minder downforce, maar waren ze lichter."

"Christian Horner gaf na afloop op Silverstone aan dat Verstappen 20 procent van zijn downforce had verloren. Hoeveel punten dat precies zijn, hangt dus af van de hoeveelheid downforce die de Red Bull heeft, maar dat zijn er dus zeker tientallen en dat is enorm."

"Om het allemaal nog ingewikkelder te maken heb je ook te maken met drag, luchtweerstand. Op snelle circuits zien we dat de teams kleinere vleugels monteren. Daarmee neemt zowel de downforce als de luchtweerstand af, waardoor je harder gaat op de rechte stukken. Hoewel de downforce dan minder is, hoeft het niet per definitie zo te zijn dat de drag ook afneemt. De engineer van Charles Leclerc gaf over de boordradio aan dat hij door zijn kapotte voorvleugel vijf punten downforce verloor, zeker ten opzichte van Verstappen relatief weinig dus. Pas vanaf zo'n tien punten downforceverlies wordt het merkbaar voor de coureurs."

Verstappen toont een stuk carbon dat onder zijn auto zat tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië. Verstappen toont een stuk carbon dat onder zijn auto zat tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië.

Op foto's was ook te zien dat Verstappen met een gigantisch stuk carbon onder zijn auto had gereden.

"Dat stuk blokkeerde een van de luchtstromen onder de vloer. Aangezien de neerwaartse druk bij de nieuwe auto's van dit jaar bijna volledig door de vloer wordt gegenereerd, maakt dat dus echt een enorm verschil. Dat was voor ons van buitenaf niet te zien."

"In voorgaande jaren was zoiets min of meer omgekeerd geweest. De beschadigde voorvleugel zoals bij Leclerc zou een enorm effect hebben gehad en een dergelijke geblokkeerde vloer was vanwege de constructie minder aannemelijk, maar met het concept van de huidige auto's is dat dus wel mogelijk. En dan valt met zoiets bijna niet te rijden."

Dan door naar Oostenrijk. Red Bull profiteerde er altijd van dat dit circuit op hoogte ligt. Gaan ze daar dit jaar ook weer van profiteren of zijn de verhoudingen veranderd?

"De auto's zien er dit jaar niet alleen significant anders uit. Ook onderhuids hebben er enorme veranderingen plaatsgevonden. Denk bijvoorbeeld alleen al aan de E10-brandstof, die dit jaar wordt gebruikt en een andere verbrandingswaarde heeft."

"Red Bull heeft door de ligging altijd een bepaald voordeel op dit circuit gehad, maar dat hoeft nu niet per se zo te zijn. Ik verwacht eerlijk gezegd dat Ferrari het wel goed gaat doen. De Red Bull Ring is een relatief snel circuit met veel snelle bochten. De Ferrari, met uitstekende neerwaartse druk, kan daarin uitblinken."

"Wat ook een ding gaat worden op dit circuit, zijn de vele kerbstones die je op de Red Bull Ring gebruikt. De auto's zijn een stuk stijver en minder flexibel geworden, waardoor de kerbstones in de races vaak worden vermeden. We hebben dit jaar al verschillende teams gezien met betrouwbaarheidsproblemen, die mogelijk een gevolg zijn geweest van de kerbstones. We zullen zondag ongetwijfeld veel boordradio's gaan horen van engineers die hun coureurs oproepen om van de kerbs af te blijven, vooral bij het uitkomen van de bochten."

Lewis Hamilton deed op Silverstone goed mee en was zelfs even kansrijk voor de zege. Heeft Mercedes het lek definitief boven?

"Mercedes heeft dit seizoen in twee races duidelijk stappen gemaakt. Dat was in Barcelona en dat was dit weekend op Silverstone. Telkens gaat het om details en finesses als ze updates meebrengen. We hebben het al meerdere keren aangehaald: de vloer is van zo'n significant belang. Of je de auto aan het werk krijgt, hangt volledig daarvan af. Het lijkt erop dat ze de porpoising nu definitief onder controle hebben en dus daadwerkelijk stappen kunnen gaan maken."

Wat verwacht je dit weekend van Mercedes?

"Het zou me niks verbazen als ze er weer goed bij zitten. Als je kijkt naar pure snelheid, komen ze natuurlijk nog iets tekort op Red Bull en Ferrari, maar het verschil wordt kleiner. Het was ook opvallend op Silverstone dat Hamilton heel goed met zijn banden omging. Hij kon ontzettend lang doorrijden op zijn eerste set mediums."

"Een van de problemen van porpoising is dat je hoger moet rijden, waardoor je automatisch meer last van bandenslijtage hebt. Nog een teken dat Mercedes de weg naar boven heeft ingezet, aangezien de banden op Silverstone geen probleem meer vormden."

Tijdschema GP Oostenrijk Vrijdag 13.30 uur: Eerste vrije training

Vrijdag 17.00 uur: Kwalificatie

Zaterdag 12.30 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 16.30 uur: Sprintrace

Zondag 15.00 uur: Hoofdrace

We gaan dit weekend ook weer een sprintrace zien. Speelt dat nog bepaalde teams in de kaart?

"Teams zullen er gezien de geringe trainingstijd meteen moeten staan. We hebben de afgelopen races gezien dat Red Bull daar geen problemen mee heeft. Ferrari ook niet trouwens. Dat klinkt wat saai, maar zo zijn de verhoudingen op dit moment wel."

Wat vind je eigenlijk van de opzet van het sprintweekend?

"Ik vind het wel leuk, een goede toevoeging. Het is fantastisch voor de fans, aangezien het op vrijdag meteen ergens over gaat. En ze krijgen een extra race te zien, iets dat natuurlijk altijd goed is."

"Daar komt nog eens bij dat de teams zich het niet kunnen veroorloven om een training over te slaan, zoals op vrijdag op Silverstone door de regen gebeurde. Zou zoiets nu gebeuren in Spielberg, dan moeten ze juist wel gaan rijden, omdat ze anders geen tijd meer hebben om de juiste afstelling voor de kwalificatie te vinden."