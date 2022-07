Max Verstappen moest zondag in zijn beschadigde Red Bull genoegen nemen met de zevende plek in de race op Silverstone, die door Carlos Sainz gewonnen werd. Ho-Pin Tung, coureur en analist bij NU.nl en Viaplay, blikt terug op de Grand Prix van Groot-Brittannië.

Het was flink schrikken toen we Zhou Guanyu ondersteboven over het asfalt zagen schuiven. Kan de Formule 1 crashes als deze eigenlijk wel voorkomen?

"De wielen blijven altijd een kwetsbaar punt in de Formule 1. Als de wielen in elkaar haken, krijg je ongelukken zoals deze. We zien het ook vaak gebeuren in Amerika, in de IndyCar bijvoorbeeld. Daar hebben ze nog wel geprobeerd om een soort van bodywork om de wielen heen te bouwen. In de Formule 1 is het nog steeds relatief open. Gelukkig zien we dit soort ongelukken niet vaak, maar als het wel gebeurt, is het direct ook behoorlijk heftig. Dat iedereen uitstapt zonder ogenschijnlijk grote verwondingen laat opnieuw zien hoe veilig deze sport is."

120 Ongelooflijke crash in Formule 1: Zhou slaat meerdere malen over de kop

Kan de Formule 1 nog iets leren van deze crash?

"Een van de dingen waar opnieuw over gesproken gaat worden, is het asfalt naast de baan tegenover de ouderwetse grindbak. Zhou gleed ondersteboven over het asfalt en dat remde in principe helemaal niets af. Uiteindelijk kwam hij daardoor met hoge snelheid het grind in. De auto hapte in de grond, maakte een salto en kwam achter de bandenstapels terecht. Had daar eerder al grind gelegen, dan was de snelheid sowieso een stuk lager geweest. Misschien was hij dan wel eerder gaan rollen, dat weet je natuurlijk nooit, maar dit is wel een discussie die zal blijven doorgaan."

Zhou Guanyu bleef ongedeerd bij een zeer zware crash op Silverstone. Zhou Guanyu bleef ongedeerd bij een zeer zware crash op Silverstone. Foto: Getty Images

Jij kent Zhou ook persoonlijk. Maakt dat de schrik ook groter voor jou als je zo'n zware crash ziet gebeuren?

"Nee, niet per se meer bij Zhou dan bij een andere coureur die ik eventueel niet zou kennen. Ik denk dat iedereen die naar zo'n crash kijkt zijn hart wel even vasthoudt."

Heeft Zhou de volgende keer als hij in zijn auto stapt nog last van deze crash?

"Nee, als coureur denk je niet per se terug aan zo'n crash. Als hij fysiek in orde is, stapt hij in en gaat hij gewoon weer rijden. Dit hoort erbij, dit is het risico van het vak. Dit zijn ongelukken die gelukkig niet zo vaak meer gebeuren. Ik denk persoonlijk dat Albon fysiek meer last heeft van zijn crash."

Zijn crash leek vergeleken met die van Zhou helemaal niet zo ernstig.

"Albon had met zijn crash wel een behoorlijke impact in de betonnen muur. Vervolgens werd hij door andere auto's geraakt. Bij een eerste impact zijn alle crashstructuren nog intact, maar als je daarna nog een keer wordt geraakt door een andere auto of nog een keer de muur raakt, dan is de tweede impact een stuk groter. De energie kan dan niet meer worden geabsorbeerd. Deze moet dan toch ergens heen en gaat dan vaak naar de rijder toe."

Dan door naar de race. Charles Leclerc leek lange tijd de snelste man op de baan, ondanks dat hij met een kapotte voorvleugel rondreed. Hoe kan dat?

"Dat heeft te maken met de manier waarop de huidige auto's downforce genereren. Verreweg het grootste gedeelte komt uit de vloer. Als dit vorig jaar was gebeurd, had het een enorm effect gehad op zijn auto. Nu hoorden we op de radio dat Leclerc slechts vijf punten downforce verloor. Dat is relatief weinig. Als je dat vergelijkt met de schade die Max Verstappen bijvoorbeeld had, praat je over tientallen punten aan verloren downforce."

Verstappen zei zelfs dat het voelde alsof hij over ijs aan het rijden was.

"Verstappen klaagde dat hij veel overstuur had na de opgelopen schade. Met name in de bochten naar rechts moest hij heel erg corrigeren. Om de balans te verbeteren, verstelden ze tijdens zijn eerste pitstop de voorvleugel. Dat vertelde Verstappens engineer ook over de boordradio. Deze verstelden ze naar beneden waardoor je wat meer onderstuur creëert."

"Maar in dit geval was het voor Verstappen natuurlijk niet per se een balansprobleem. Het probleem was dat er simpelweg veel neerwaartse druk was weggevallen, met name aan de achterkant van de auto. Als je dan ook nog eens de voorvleugel naar beneden verstelt, creëer je misschien een iets betere balans, maar je verlaagt daar ook de totale neerwaartse druk van de auto mee. Tel daarbij op dat hij bij diezelfde pitstop ook nog de harde band kreeg - die moeilijk aan het werk is te krijgen - en je begrijpt dat Verstappen over de radio aangaf dat hij op ijs aan het rijden was."

104 Waarom Verstappen door een beschadigde vloer zoveel langzamer was

Tot slot: er was na afloop veel te doen om de strategie van Ferrari. Hoe kijk je daar tegenaan?

"De beslissing om Leclerc niet naar binnen te halen bij de safetycar was natuurlijk best wel een rare. Ik snap dat je als team je track position niet wil opgeven, alleen ze doen het net verkeerd om. In zo'n geval moet je Leclerc wel naar binnen halen en Sainz buiten laten. Mocht Lewis Hamilton dan besluiten om niet te stoppen, dan heb je in ieder geval nog Sainz ervoor zitten. Die kan Hamilton enigszins afstoppen en Leclerc komt Hamilton dan vast wel voorbij op nieuwe softs. Met het snelheidsvoordeel dat Leclerc de hele race al liet zien, was hij ook Sainz voorbij gekomen. En kon anders kon hij wel voorbij geláten worden. Strategisch gezien was dit natuurlijk niet goed. Leclerc was na afloop niet blij en dat valt volledig te begrijpen."