Max Verstappen zag een overwinning in rook opgaan toen vroeg in de race zijn vloer zwaar beschadigd raakte. De wereldkampioen had daardoor niet meer de snelheid om zijn concurrenten bij te houden. Hoe kan het dat de beschadiging zoveel effect had op de auto?

104 Waarom Verstappen door een beschadigde vloer zoveel langzamer was