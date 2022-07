Max Verstappen kende een rampzalige race op Silverstone, maar desondanks liep concurrent Charles Leclerc slechts zes puntjes in. Ferrari had de strategie weer niet goed op orde en het lijkt net of ze geen wereldkampioen willen worden. NU.nl-verslaggevers Ho-Pin Tung, Joost Nederpelt, Patrick Moeke en Bas Scharwachter blikken terug op de Britse Grand Prix.

