Ferrari won zondag op Silverstone voor het eerst een race sinds de Australische Grand Prix begin april. Alleen won de verkeerde coureur, terwijl het Italiaanse team de kans had om Charles Leclerc dichter in de buurt van WK-leider Max Verstappen te krijgen. Er werd voor Carlos Sainz gekozen, of eigenlijk vooral niet gekozen.

"Ik had het gevoel dat ik de hele race al sneller was", blikte een moedeloze Leclerc na afloop terug. "Maar nadat ik niet naar binnen werd gehaald tijdens de safetycar, werd het een lastig verhaal."

De Monegask doelde uiteraard op ronde 37 van de Britse Grand Prix. Esteban Ocon zette zijn auto stil op het oude rechte stuk van Silverstone. De safetycar kwam de baan op. "Met nog vijftien ronden te gaan was het logisch om voor softs te gaan", analyseerde Sainz na afloop. Dat vond Ferrari ook, maar het team hield Leclerc buiten.

De angst zat hem vooral in het verliezen van track position aan Lewis Hamilton, die op dat moment op versere harde banden derde lag.

"We dachten dat er te weinig ruimte was om ze allebei te laten stoppen", legde Ferrari-teambaas Mattia Binotto uit. "En we hadden met Charles een auto aan de leiding." Die leiding had Leclerc inderdaad, maar achter hem zag hij alle auto's de pits in duiken. "Ik was al voorbij de ingang van de pitsstraat toen ik me dat realiseerde."

Carlos Sainz voor Charles Leclerc. Carlos Sainz voor Charles Leclerc. Foto: Getty Images

Sainz weigerde Leclerc te helpen

Vanaf dat moment kon de nummer drie in de WK-stand de zege wel vergeten. Sainz haalde Leclerc na de herstart al snel in, nadat de Spanjaard eerder had geweigerd om zijn teamgenoot wat ruimte te geven op het moment dat de Monegask het veld weer op gang bracht. Zijn engineer gaf hem wel die opdracht, maar Sainz wilde niet meewerken.

Het was het voorbeeld van een voortdurend gebrek aan doortastendheid bij Ferrari, en de moeite die het team heeft om de coureurs duidelijk de wil van de pitmuur op te leggen. Met de problemen voor Verstappen was het een mooie kans voor Leclerc om negentien punten in te lopen. Het werden er zes.

Ook eerder in de race was al duidelijk dat Leclerc voorrang had moeten krijgen. "Ik had flink last van onderstuur en verloor elke ronde tijd", bekende Sainz na afloop. Leclerc was ondanks schade aan zijn voorvleugel sneller, maar wist zijn team er niet van te overtuigen dat de leidende Spanjaard plaats moest maken. Het wekte de indruk dat de titelstrijd bij de coureurs geen prioriteit meer heeft voor Ferrari.

Het leek alsof Ferrari Hamilton de zege cadeau wilde doen

Terwijl Hamilton naderde, werd Sainz alleen gemaand om harder te rijden. De pitmuur haalde de Madrileen bovendien als eerste binnen, waardoor Leclerc na zijn pitstop weer achter zijn teammaat terechtkwam. Weer was er een woordenspel, en opnieuw had Sainz de snelheid niet. Uiteindelijk ging het team overstag en moest de leider plaatsmaken.

Daarna had Leclerc direct wel het tempo te pakken en was een onverwachte zege voor Hamilton weer wat verder weg, terwijl het voor de ingreep leek alsof Ferrari de thuisfavoriet de zege cadeau wilde doen.

Leclerc toonde met actie bij Hamilton aan dat Ferrari op hem moet inzetten

De safetycar gooide roet in het eten voor Leclerc. Sainz kreeg wel de nieuwe banden en deed daarna wat hij moest doen. Voor Leclerc restte er niets anders dan zich met hand en tand verdedigen, waarbij de 25-jarige coureur liet zien dat hij de man is op wie Ferrari zou moeten gokken in de titelstrijd.

Met een imponerende actie buitenom bij Hamilton in de razendsnelle Copse-bocht illustreerde de Monegask dat nog maar eens. Terwijl Verstappen hem kan vertellen dat zo'n manoeuvre niet zonder risico is.

De WK-leider zelf glimlachte na afloop, ondanks een zevende plaats. Normaliter is Verstappen de rode auto's al de baas. Maar gaat het een keer fout, dan maken de Italianen het zichzelf alsnog moeilijk. Een aanval op de regerend wereldkampioen blijft daardoor uit. Het kampioenschap schreeuwt eigenlijk om een echt competitieve Mercedes.