Max Verstappen prees de uitvinding van de halo na de zware crash van Zhou Guanyu zondag tijdens de Britse Grand Prix. De Chinese Alfa Romeo-coureur kon zonder kleerscheuren uit zijn auto worden gehaald, nadat hij ondersteboven achter de bandenstapels terecht was gekomen.

"Als er zo snel een rode vlag is, weet je meestal wel dat er iets goed mis is", vertelde Verstappen zondag na afloop op Silverstone. De regerend wereldkampioen had de herhaling gezien van de crash. Zhou schoof na een koprol ondersteboven door de grindbak en klapte daarna over de bandenstapels tegen een hek.

"Het was bizar om te zien", zei Verstappen, die de race uiteindelijk als zevende finishte. "Dan zie je maar weer dat de halo een geweldig veiligheidsmiddel is"

De metalen beugel rond het hoofd van Zhou beschermde de 23-jarige coureur toen hij door de grindbak ploegde. "Zonder halo was hij er veel slechter aan toe geweest", concludeerde Verstappen.

"Hij had wel pech, want op een bepaald moment greep de auto zich echt vast in het grind en dan vlieg je omhoog", beschreef de Limburger de crash. "Dat zijn geen leuke dingen, maar gelukkig zijn hij en Alexander Albon zover ik begreep in orde."

120 Ongelooflijke crash in Formule 1: Zhou slaat meerdere malen over de kop

'Volgens Sainz waaide er van alles van mijn auto'

Verstappen zelf had bij de start vanaf de tweede plaats net de leiding overgenomen, al moest hij bij de herstart opnieuw achter Carlos Sainz beginnen. De Spanjaard hield bij de tweede start stand, maar werd na een foutje alsnog ingehaald door de WK-leider.

"Toen dacht ik dat ik mijn eigen race kon gaan rijden", vertelde Verstappen. Maar al een paar bochten later ging het mis voor de regerend wereldkampioen. "Er lag iets op de racelijn, en dat kon ik niet meer ontwijken. Dat vernielde de hele vloer aan de linkerkant. Sainz zei na afloop dat er allemaal onderdelen van mijn auto afwaaiden."

Verstappen maakte een pitstop omdat hij een lekke band vermoedde. Maar ook op nieuwe banden bleef het probleem ontstaan. "Ik had m'n handen vol aan de auto. Daarna was het een kwestie van zoeken naar een redelijke balans, door de voorvleugel wat te laten zakken. Maar daarmee verlies je natuurlijk over het geheel ook veel neerwaartse kracht."

Verstappen is blij voor winnaar Sainz

Uiteindelijk was zevende nog best een goed resultaat, vond Verstappen. Zeker gezien de schade. Sainz is bovendien niet zijn grootste concurrent in de titelstrijd. Al maakte het de Nederlander niet uit wie er uiteindelijk zou gaan winnen.

"Ik wilde gewoon zo veel mogelijk punten pakken en hopen dat ik volgende week meer geluk heb. Want ik had gewoon echt pech vandaag. Maar ik heb niet opgegeven", vond de Red Bull-coureur. "En ik ben wel blij voor Carlos, dat heb ik hem ook net verteld. Het was lang wachten voor hem op die eerste zege. Ik hoop dat hij er van geniet."

194 Samenvatting: Sainz wint op Silverstone, Zhou overleeft grote crash

Felle maar eerlijke strijd met Schumacher

Verstappen moest zijn zevende plaats nog wel met hand en tand verdedigen tegen Mick Schumacher. De jonge Duitser koerste met zijn Haas af op een eerste puntenfinish, en wilde daarbij ook de gehavende Red Bull van de WK-leider nog voorbij.

"Het was een mooie strijd", blikte Verstappen terug. "Mijn auto was natuurlijk flink beschadigd en hij ging er echt voor. Ik was dan wel niet blij met de zevende plek, maar dan kun je nog altijd genieten van een gevecht."

De strijd duurde tot aan de laatste meters, maar uiteindelijk hield Verstappen stand. Na afloop stonden de twee kemphanen lachend na te praten.

"Hij zei dat hij echt graag mijn zevende plek wilde en dat kon ik ook wel merken", lachte Verstappen. "Het was een goede, harde, maar eerlijke strijd. Ik wist dat hij alles ging geven. Toen we op de voorlaatste bocht af gingen, moest hij wel inhouden, anders waren we er samen af gegaan. Hij is gelukkig slim genoeg om dat in te zien."