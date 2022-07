Een gele vlag weerhield Max Verstappen zaterdag van poleposition voor de Britse Grand Prix, maar de voortekenen zijn goed voor de regerend wereldkampioen. Ongeacht de omstandigheden is hij zondag normaal gesproken de favoriet op Silverstone.

De gele vlag in de slotfase van Q3 betekende dat Verstappen even van het gas moest. Daarbij verloor de Nederlander vier tienden, die genoeg waren geweest om Carlos Sainz van zijn eerste poleposition af te houden. Het was uitgerekend Charles Leclerc die de gele vlag veroorzaakte door te spinnen. Zo hielp de ene Ferrari-coureur de andere onbewust een beetje.

Verstappen keek ondanks de tweede startplaats vol vertrouwen uit naar de race. Al rekent de WK-leider, zoals gebruikelijk dit seizoen, op een sterk Ferrari. "Ik denk dat die nog wel wat overhebben op de motor, dus het komt weer dicht bij elkaar te zitten", voorspelde de Limburger.

Ook bij Ferrari was het vertrouwen groot. "Normaal gesproken is de snelheid goed, dus als alles soepel verloopt zitten we er vooraan bij", zei Leclerc. De vraag is of het wel zo soepel verloopt bij de Italianen. Op een droge baan blijft porpoising een probleem voor de Ferrari. Op vertraagde beelden was goed te zien hoe de Ferrari al stuiterend door bijvoorbeeld de razendsnelle Copse-bocht gaat. Zelfs bij Mercedes verloopt dat dit weekend beter.

Gehaaide Verstappen maakt snel gehakt van timide Sainz

Een ander potentieel probleem is Sainz zelf. Zoals Verstappen en Lewis Hamilton vorig seizoen (tot Copse) lieten zien, valt er goed te duelleren in de openingsronde op Silverstone.

De kans dat de vaak wat timide Spanjaard hierin stand houdt tegen de gehaaide regerend wereldkampioen is erg klein. Bij een goede start maakt Verstappen normaal gesproken gehakt van zijn voormalige teamgenoot.

Leclerc is andere koek, en ondanks lovende woorden voor 'Carlos' wil de Monegask zijn teammaat uiteraard zo snel mogelijk voorbij. Hij hoort het gevecht met Verstappen aan te gaan, niet Sainz. "Ik zou het leuk voor hem vinden als hij wint, maar ik win liever zelf. Daar doe ik niet moeilijk over", zei de nummer drie in de WK-stand zaterdag onomwonden.

Top tien kwalificatie GP Groot-Brittannië 1. Carlos Sainz (Ferrari) - 1.40,983

2. Max Verstappen (Red Bull Racing) - 1.41,055

3. Charles Leclerc (Ferrari) - 1.41,298

4. Sergio Pérez (Red Bull Racing) - 1.41,616

5. Lewis Hamilton (Mercedes) - 1.41,995

6. Lando Norris (McLaren) - 1.42,084

7. Fernando Alonso (Alpine) - 1.42,116

8. George Russell (Mercedes) - 1.42,161

9. Zhou Guanyu (Alfa Romeo) - 1.42,719

10. Nicholas Latifi (Williams) - 2.03,095

Leclerc doet het altijd goed op Silverstone

De Ferrari-kopman kan bovendien uitstekende papieren overleggen op Silverstone. Vorig jaar won hij bijna de race, nadat hij na 'het incident' tussen Verstappen en Hamilton de leiding had genomen en Hamilton nog een tijdstraf had zien inlossen.

Dat was een monsterzege geweest voor Leclerc, met een Ferrari die op eigen kracht echt te langzaam was om te winnen. Een jaar eerder werd hij knap derde in een auto waarvoor ze in Maranello nog altijd het schaamrood op de kaken krijgen.

En in 2019 vocht Leclerc een memorabel gevecht uit met de huidige WK-leider. Als de Britse fans zondag tussen het uitjouwen van Verstappen door vermaakt willen worden, moeten ze op een herhaling van dat duel hopen. Kan Ferrari Verstappen bedreigen, dan gebeurt dat normaliter door Leclerc.

Ferrari in de knoop met afstelling

Maar de Nederlander liet in de derde vrije training zien dat zijn tempo op droog asfalt uitstekend is. Vier tienden stond hij los van het veld, een indrukwekkend verschil.

"De balans voelde op droog asfalt wel goed aan", stelde hij na de kwalificaties koeltjes vast. "Verstappen was wel heel snel in de derde training", had Leclerc ook nog gezien. "Wij hebben nog wel wat marge. Maar ik denk dat dat ook voor Red Bull geldt."

Sainz legde daarna uit dat Ferrari met de afstelling in de knoop was geraakt, nadat in de tweede vrije training alles nog goed was gegaan. "We hebben daarna weer wat veranderd en in de kwalificatie voelde ik wel verbetering."

Mercedes moet eerst laten zien dat het tempo kan volgen

En Mercedes dan? "Ik denk dat ze in de race wel wat beter gaan dan in de kwalificatie", verwachtte Verstappen. Hamiton kwalificeerde zich als vijfde en George Russell als achtste. "Dat was wel een beetje teleurstellend na het goede tempo in de kwalificatie", vond teambaas Toto Wolff.

Lokale held Hamilton gaf zelf het antwoord over de kansen: "We zitten er qua racepace niet mijlenver vandaan", zei de zevenvoudig wereldkampioen. De auto gaat inderdaad soepel over het gladde asfalt in Silverstone, maar het bewijs dat de Mercedessen Ferrari en Red Bull echt bij kunnen houden moet eerst maar eens geleverd worden.

'Niet mijlenver' betekent nog altijd dat ze langzamer zijn, en elke van de 52 ronden twee tienden laten liggen maakt het nog altijd onmogelijk om te winnen. Podiumkansen liggen wel weer in het verschiet, als Ferrari's of Red Bulls (of allebei) de finish niet halen. En dat gebeurt tegenwoordig regelmatig.

De Grand Prix van Groot-Brittannië begint zondag om 16.00 uur (Nederlandse tijd).