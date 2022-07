Max Verstappen krijgt in Silverstone voor het eerst te maken met boegeroep vanaf de tribunes. De regerend wereldkampioen valt sinds zijn titelgevecht met Lewis Hamilton wat minder in de smaak bij een deel van het Engelse publiek. De Nederlander haalt zijn schouders erover op.

"Het zegt misschien dat mensen heel veel frustraties hebben?", vroeg Verstappen zich zaterdag af na de kwalificatie voor de Britse Grand Prix. "Dat is ook mooi, toch? Ik ga er ook niet een heel groot probleem van maken. Uiteindelijk moet ik me concentreren op het rijden."

"Het zal vast komen doordat er afgelopen jaar een paar momenten zijn geweest", wees Verstappen op de titanenstrijd met Hamilton. "Als ze mij niet moeten, is dat hun probleem."

Na de kwalificatie, waarin Verstappen de tweede startplaats veroverde, werd de Limburger op het rechte stuk geïnterviewd door collega-coureur Billy Monger. Een deel van het publiek op de hoofdtribune begon te joelen toen de regerend wereldkampioen aan het woord kwam.

"Het is in de Formule 1 best wel nieuw dat dit gebeurt", zei Verstappen. "En het was vooral jammer dat ik Billy wat minder kon verstaan. Maar verder maakt het me echt niet uit. Ik concentreer me op wat ik moet doen: hard rijden op het circuit."

Hij verwacht dan ook geen actie van Hamilton, die zijn eigen fans zou kunnen toespreken. "Ik ben er de persoon niet naar om het te forceren en om iemand zich te laten uitspreken."

Verstappen verbaasde zich wel over de Engelse pers, die weinig aandacht schenkt aan het boegeroep van hun landgenoten. Toen Hamilton vorig jaar werd uitgejouwd, was dat heel anders.

"Is het andersom, dan krijg je er honderd vragen over. Nu kreeg ik één vraag en doen ze net of het heel normaal is. Als het in Zandvoort gebeurt of zoals in Hongarije vorig jaar, dan is het één groot drama."

De Red Bull-coureur is niet van plan om actie te ondernemen. Hij laat het gewoon over zich heen komen. "Het verschil met vorig jaar is dat het mij niet deert. Ik ga nergens om vragen. Ik zit niet met frustraties. Er zitten misschien een paar mensen met hele grote frustraties op de tribune, maar dat is uiteindelijk ook niet mijn probleem."

Verstappen vindt reactie Nederlandse fans niet nodig

Verstappen put dan ook geen kracht uit het uitjouwen, zoals andere sporters soms stellen. "Dat kan ik niet zeggen, nee. Ik wil gewoon winnen morgen. Dat is het allerbelangrijkste."

De WK-leider hoopt dan ook niet op een reactie van het Nederlandse publiek. Bij de komende races in Oostenrijk, Hongarije en natuurlijk Zandvoort zitten die in groten getale op de tribune. "Als ik er zelf niet mee zit, hoeft dat echt niet."

Het boegeroep beperkt zich dan ook alleen tot de tribunes. Verder ervaart Verstappen geen negatieve reacties. En anders weet hij er wel mee om te gaan. "Ik zit hier in een motorhome. Als ze me daar komen lastigvallen, trap ik ze zelf wel weg", besloot de regerend wereldkampioen lachend.