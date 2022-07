Door regen in de eerste vrije training voor de Britse Grand Prix hadden de coureurs maar een uur om zich echt voor te bereiden op de race. Max Verstappen weet alvast dat er nog werk aan de winkel is voor Red Bull.

Vlak voor de eerste sessie begon het te regenen op Silverstone, wat een groot deel van de plannen van de teams in de war schopte. Er zijn veel updates meegebracht naar Silverstone, waaronder bij Red Bull. De RB18 is bijvoorbeeld uitgerust met een volledig nieuwe motorkap.

Die is vooral bedoeld om de luchtstroom naar achteren beter mogelijk te maken, en zo de onderkant van de achtervleugel (de beamwing) en de downforce-opwekkende tunnels onder de auto beter te laten werken. "We hadden graag gezien of dat echt brengt wat we ervan hopen", zei teambaas Christian Horner.

Maar Verstappen was nauwelijks op het natte asfalt te zien. De meeste coureurs reden maar een paar rondjes.

De krappere motorkap van de RB18 (vooral te zien onder de rode 'Red Bull' letters) De krappere motorkap van de RB18 (vooral te zien onder de rode 'Red Bull' letters) Foto: ANP

Ferrari snel, Mercedes komt in de buurt

Het verhaal op droog asfalt moest dus verteld worden in de tweede training. Daaruit kwam een aantal opvallende zaken naar voren.

Ferrari heeft sinds Canada (toen alleen bij Leclerc) een nieuwe achtervleugel, en nam bovendien ook een nieuwe motorkap mee naar Silverstone, die grofweg hetzelfde doel heeft als die bij Red Bull. Of het werkt moet natuurlijk nog blijken, maar de Italianen waren vrijdag wel snel. Carlos Sainz klokte een 1.28,9 en was daarmee krap twee tienden rapper dan de tweede tijd van Hamilton.

De Spanjaard reed ook een long run op de softbanden, en was daarmee het snelste. Al waren er meer coureurs die softs langer probeerden. Een van die coureurs was Verstappen. Dat leverde de volgende vergelijking op.

Gemiddelde op de softbanden Carlos Sainz (Ferrari): 1.33,7 (7 ronden)

Max Verstappen (Red Bull): 1.33,8 (5 ronden)

De nieuwe Ferrari-achtervleugel en motorkap. De nieuwe Ferrari-achtervleugel en motorkap. Foto: Getty Images

Leclerc en Hamilton op medium, Pérez doet geen long run

Mercedes kwam met de nodige aerodynamische aanpassingen naar Silverstone. Hoewel er in de snelle bochten nog sprake was van gestuiter, ging het beter voor de zilveren pijlen.

"Ons racetempo is best goed, maar we zijn er nog niet", stelde Hamilton na afloop vast. Dat was in de cijfers te zien, maar daarover later meer. De updates van Mercedes beginnen al bij de voorwielophanging, en dan vooral het punt waarop die vastzit aan de neus van de auto. Daar zijn verdikkingen aangebracht om de luchtstroom beter naar de vloer te begeleiden.

Ook de rand van de vloer zelf is flink aangepast, met als doel die beter te laten werken. Als de vloer meer neerwaartse kracht genereert, kan de auto wellicht iets hoger worden afgesteld zonder daar een hoge prijs voor te betalen.

Leclerc deed wel een run op de mediums, maar Pérez niet. De Mexicaan baalde flink na afloop. "We zitten er ver vandaan", doelde hij op Ferrari. Verstappen beaamde dat er werk aan de winkel was "maar Ferrari is altijd snel op vrijdag, dat is niets nieuws."

Zo verhielden Hamilton en Leclerc zich tot elkaar. Russell reed een long run op de harde band, maar dat deed van de topteams verder niemand. Daarom is er geen vergelijkingsmateriaal.

Gemiddelde op de mediumbanden Charles Leclerc (Ferrari): 1.33,7 (7 ronden)

Lewis Hamilton (Mercedes): 1.33,8 (5 ronden)