Volgens Sebastian Vettel kunnen Formule 1-coureurs een grote rol spelen in het uitbannen van racisme in de sport en onder fans. De viervoudig wereldkampioen heeft zich flink gestoord aan de uitlatingen van oud-wereldkampioen Nelson Piquet en Formule 2-talent Jüri Vips, maar ziet ook een oplossing.

Zowel van Vips als van Piquet dook de afgelopen tijd racistische uitspraken op. Vettel waakt voor lichtzinnigheid in deze kwestie. "Mensen zeggen misschien: 'Ach, het is niet zo erg, hij bedoelde het niet zo of het kwam er verkeerd uit.' Maar dat moet echt veranderen", stelde Vettel donderdag op Silverstone.

"Mensen die zo de fout in gaan, moeten eens nadenken over wat ze echt zeggen en hun gedrag aanpassen voor de toekomst. Want als je iemand met zo'n uitspraak beledigt, waarom zou je een persoon dan pijn willen doen?", aldus Vettel.

"Dan kun je wel zeggen dat het allemaal wel meevalt, maar je kunt mensen er echt pijn mee doen. Dus stop er gewoon mee. En lees jezelf eens in, zoek op waar die termen vandaan komen. Dan besef je snel dat het niet goed is."

Volgens de Aston Martin-coureur komt het vooral aan op empathisch vermogen. "Als je terugkijkt, dan zie je dat mensen in het verleden elkaar echt verschrikkelijke dingen hebben aangedaan. Onze geschiedenis is heel zwart. Dus het is belangrijk om ons dat te blijven herinneren."

"Vergeet die geschiedenis niet", benadrukte de 34-jarige coureur. "Want als je het vergeet, dan bestaat de kans dat het op een bepaalde manier weer kan gebeuren."

Sebastian Vettel op de fiets in Silverstone. Sebastian Vettel op de fiets in Silverstone. Foto: Getty Images

Vettel geloofde alles wat Schumacher zei

Volgens Vettel kunnen de coureurs hier een cruciale rol in spelen. Ze moeten volgens hem het goede voorbeeld geven. Sergio Pérez zat op het moment van spreken naast de Duitser en diende als een goed voorbeeld.

"Sergio is iemand tegen wie opgekeken wordt in Mexico, maar ook in de rest van de wereld. Mensen vinden 'Checo' een coole gast, en alles wat hij zegt is daarom ook cool", legde Vettel uit.

"Dus als hij goede dingen zegt, geloven zijn fans die goede dingen. Ik neem Checo maar als voorbeeld, maar je weet dat heel Mexico hem daarin kan volgen. Dus als je dat goed uitdrukt en je je gevoelens op de juiste manier weergeeft, geef je het goede voorbeeld", vervolgde de coureur uit Heppenheim.

"Mensen gaan hem toch nadoen, ze willen net als een coureur zijn. Toen ik jong was, keek ik ontzettend tegen Michael Schumacher op", bekende Vettel. "Hij was de coolste gast die er was, ik hield op zo veel manieren van hem. Zijn manier van rijden, maar ook alles wat hij over de auto zei. Maar ook als hij bepaalde schoenen droeg, vond ik die ook mooi. Alles wat hij zei, geloofde ik."

'Fouten worden gemaakt'

Volgens de ervaren coureur is het dus belangrijk dat hij en zijn collega's de juiste boodschap verkondigen. De afgelopen dagen spraken verschillende coureurs dan ook op hun sociale media steun uit voor Lewis Hamilton, die eerder in een podcast door Piquet als 'neguinho' was omschreven. Daar bood de Braziliaanse oud-wereldkampioen later zijn excuses voor aan.

"Er zijn natuurlijk mensen die fouten maken, die maken we allemaal", vond Vettel. "Het hangt natuurlijk van het soort fout af, maar je moet wel vergevingsgezind zijn. Fouten worden gemaakt, en het is geweldig als mensen je weer de weg naar boven helpen vinden."