Lewis Hamilton haalde donderdag een quote van de voormalige first lady van de Verenigde Staten Michelle Obama aan: "If they go low, we go high." De zevenvoudig wereldkampioen reageerde daarmee op uitlatingen van oud-coureur Nelson Piquet, die eerder deze week opdoken. Toch lijkt het de Brit verstandig om "stemmen uit het verleden" geen podium meer te geven.

Daarmee doelde Hamilton niet alleen op Piquet, die inmiddels zijn excuses heeft aangeboden voor een racistische term die hij eerder in een podcast had gehanteerd, gericht tegen de Brit. Die liet in het midden of hij de excuses van de Braziliaan accepteerde.

Hamilton had het ook over oud-Formule 1-baas Bernie Ecclestone. Die nam het donderdagochtend tegen ITV op voor Piquet, maar liet zich ook lovend uit over de Russische president Vladimir Poetin.

"Ik snap vooral niet waarom we dit soort oude stemmen nog een platform geven", zei Hamilton op het circuit van Silverstone, waar zondag de Britse Grand Prix wordt verreden. "Ze zijn niet representatief voor onze sport. Wij willen groeien, populair worden in andere landen, jonge fans aan ons binden. Dat is de richting die we op moeten."

"Het gaat dus niet om het individu, maar om het grotere plaatje", voegde de Brit toe. Eerder lieten bijvoorbeeld oud-wereldkampioenen Mario Andretti en Jackie Stewart zich negatief uit over Hamiltons missie om de sport inclusiever en vooral toegankelijker voor mensen met diverse achtergronden te maken.

"Ik blijf respectvol naar dit soort mensen, maar ze willen niet veranderen", vond Hamilton. "Het is alleen maar verstorend wat ze zeggen. Maar als zij laag gaan, gaan wij hoog, zoals Michelle Obama zegt. Iedereen moet hier gewoon zichzelf kunnen zijn."

Lewis Hamilton riep zaterdag op om "oude stemmen" geen podium meer te geven. Lewis Hamilton riep zaterdag op om "oude stemmen" geen podium meer te geven. Foto: Getty Images

'Het zijn nu vooral lege woorden'

Hamilton heeft zelf meerdere projecten lopen om zijn doelen mogelijk te maken, maar vindt dat er meer moet gebeuren. "Het zijn nu nog vooral lege woorden. Bedrijven hebben nu hun praatje al klaar als er sprake is van bijvoorbeeld racisme. Maar echt gehandeld wordt er niet."

"Ook de Formule 1-teams zouden meewerken aan de missie om onze sport inclusiever te maken, maar die komen ook niet echt over de brug. Het blijft veelal bij mooie woorden. Ik geef er al veel geld aan uit en steek er veel tijd in, maar ik kan het niet alleen", aldus Hamilton, die de media nogmaals opriep om ook een bijdrage te leveren aan het uit de wereld helpen van racisme.

"Die oude stemmen, of het nou bewust gaat of niet, die vinden dat ik hier niet thuishoor of vrouwen hier niet thuishoren, moeten geen platform krijgen. Het helpt niet, die commentaren", benadrukte de Mercedes-coureur. "Het gebeurt wel vaker, oudere mensen die me proberen neer te halen. Maar ik sta nog steeds overeind. Alleen is het niet genoeg om er alleen wat over te zeggen, er moet echt wat gebeuren."

'Ze willen verdelen, dat is hun doel'

Vooral het interview met Ecclestone schoot bij Hamilton totaal in het verkeerde keelgat. De 91-jarige Brit zei onder meer dat hij "een kogel op zou vangen voor Poetin".

"Hier ligt dus een taak voor de media. Want je weet wat je krijgt", keek Hamilton op Silverstone de perszaal vol journalisten in.

"Ze willen verdelen, dat is hun doel. Maar we hoeven niets meer te horen van iemand die gelooft in oorlog, het vermoorden van duizenden mensen. Ik kan niet geloven dat ik dat heb gehoord. Iedereen wordt getroffen door die oorlog. De echte pijn moet nog komen. Dus waarom moeten we dat horen? Laat iemand aan het woord die iets positiefs te melden heeft."