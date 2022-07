Nu de Formule 1-kwalificatie in Groot-Britannië voorbij is, kunnen onze verslaggevers Patrick Moeke en Joost Nederpelt een voorspelling doen voor de race van zondag. Wat denken deze experts? En wat denk jij? Laat je licht schijnen op ons reactieplatform NUjij.

Patrick: "Ik verwacht dat Max Verstappen zondag gaat winnen op Silverstone. Vrijdag oogde het nog wat moeizaam, maar zaterdag tijdens de derde vrije training was Verstappen met afstand - in droge omstandigheden - het snelst. Dat is veelbelovend voor de race, aangezien het zondag waarschijnlijk wel droog blijft. De start wordt voor Verstappen wel cruciaal, want als hij wordt ingehaald door Charles Leclerc denk ik dat een zege lastig wordt. Verstappen wint, voor nummer twee Leclerc en ik denk dat Carlos Sainz als derde eindigt."

Joost: "Ik verwacht Verstappen als winnaar. In de derde vrije training liet hij zien dat er genoeg snelheid in de Red Bull zit. Komt er dreiging, dan is dat normaal gesproken van Leclerc. Die is altijd steengoed op Silverstone, en de Ferrari is natuurlijk een auto die vaak -maar niet altijd- de Red Bull goed kan bijhouden. Maar ik verwacht dat de Red Bull simpelweg sneller is en dat Verstappen een dominante zege gaat pakken. Sainz verliest de leiding al bij de start en moet ook zijn teamgenoot voorlaten."

