Het is qua weersomstandigheden een wisselvallig weekend in Silverstone, waar de Grand Prix van Groot-Brittannië op het programma staat. Weerplaza praat je bij over het weerbericht rond de tiende race van het seizoen.

De kwalificatie verliep zaterdag in natte omstandigheden, maar de kans op regen is zondag een stuk kleiner. Zoals het ernaar uitziet, doen de enkele buien die nog wel boven Engeland aanwezig zijn het circuit van Silverstone niet aan. De neerslagkans bedraagt slechts 25 procent. Waarschijnlijk weet de zon steeds beter tussen de stapelwolken door te schijnen. Met een temperatuur van een graad of 19 is het aangenaam weer voor de coureurs en het publiek. De Grand Prix van Groot-Brittannië begint zondag om 16.00 uur (Nederlandse tijd). Deze inhoud kan helaas niet worden getoond Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken. Wijzig cookie-instellingen