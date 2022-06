De Grand Prix van Groot-Brittannië staat dit weekend in het Engelse Silverstone op het programma. Ho-Pin Tung, coureur en analist bij NU.nl en Viaplay, blikt vooruit op de tiende race van het seizoen.

De Grand Prix van Groot-Brittannië eindigde voor Max Verstappen vorig jaar in een zware crash met Lewis Hamilton. Denk je dat hij er daardoor extra op gebrand is om dit weekend te winnen of werkt dat niet zo in zijn hoofd?

"Nee, ik denk niet dat het bij hem zo werkt. Het grappige is; die crash voelt al zoveel langer dan een jaar geleden. Er is ontzettend veel gebeurd in de tussentijd, dus ik denk niet dat hij daar nog mee bezig is. Hij heeft al vaker gezegd dat hij iedere race benadert om te winnen. Dat zal bij deze race niet anders zijn dan bij andere Grands Prix."

De race op Silverstone eindigde voor Max Verstappen vorig jaar in een zware crash doordat hij in contact kwam met Lewis Hamilton. De race op Silverstone eindigde voor Max Verstappen vorig jaar in een zware crash doordat hij in contact kwam met Lewis Hamilton. Foto: AP

Hebben we Verstappen door de jaren heen eigenlijk wel zien veranderen als coureur?

"Verstappen heeft vanaf zijn eerste dag in de Formule 1 een natuurlijke snelheid gehad. Met name in het begin van zijn loopbaan zagen we dat hij agressief, soms wat opportunistisch aan het rijden was. Dat moest hij ook wel doen, want hij had niet de auto om te vechten voor het kampioenschap en was daardoor eerder geneigd om voor dagsucces te gaan."

"Vanaf het moment dat hij een kampioenschapswaardige auto kreeg, heeft hij dat ook direct omgezet in resultaten. Tegenwoordig zien we nog steeds die kenmerkende aanvallende rijstijl, maar neemt hij iets minder risico. Daarmee pakt hij echter wel meer punten."

De lay-out van het iconische circuit van Silverstone. De lay-out van het iconische circuit van Silverstone.

Wat is kenmerkend voor het circuit van Silverstone?

"Silverstone is een circuit met een aantal lange rechte stukken, maar ook met veel hogesnelheidsbochten waarvoor downforce nodig is. De wind speelt er altijd een grote rol. Vooral in Copse corner, de Maggots & Becketts-bochtencombinatie en Stowe wordt de balans van de auto fors beïnvloed door de wind."

"Vroeger was de baan erg hobbelig, maar omdat het regelmatig opnieuw is geasfalteerd, is het circuit een stuk egaler geworden. Dat nieuwe asfalt zorgt wel voor meer oververhitting van vooral de achterbanden. Ook ben je als rijder constant bezig om de slijtage van de linkervoorband te managen, al moeten we nog even tot de trainingen wachten om te zien hoe de banden precies reageren. Het is een echt rijderscircuit, leuk en uitdagend om op te rijden."

Ho-Pin Tung in 2019 in actie tijdens een race in het World Endurance Championship op Silverstone. Ho-Pin Tung in 2019 in actie tijdens een race in het World Endurance Championship op Silverstone. Foto: Getty Images

Weinig hobbels betekent meestal ook weinig porpoising. Mogen we dan ook verwachten dat Mercedes weer een stap dichterbij zit?

"Dat zou zeker kunnen, vooral ook omdat ze hebben aangekondigd met een groot pakket aan updates te komen. Op voorhand lijkt het circuit ook beter te passen bij hun auto. Aan de andere kant; we hebben dit jaar al vaker vooraf gedacht dat Mercedes er beter bij zou zitten en vaak kwam dat dan niet uit."

"Alles lijkt voor hen af te hangen van hoe goed ze de porpoising onder controle hebben vanaf de eerste vrije training en daarmee dan geen grote concessies hoeven te doen qua afstelling. Ferrari en Red Bull zullen ook hier waarschijnlijk gewoon de dienst uitmaken."

30 Hamilton heeft in zijn Mercedes veel last van porpoising in Bakoe

Over die twee teams gesproken, kunnen we op voorhand al een favoriet aanwijzen?

"Het hangt zo erg van het verloop van het weekend af. En zeker in een weekend waarbij de weersomstandigheden wisselend zijn, zoals nu wordt voorspeld. De teams zullen een compromis moeten vinden, aangezien er vrijdag en zaterdag regen wordt voorspeld en het zondag waarschijnlijk droog blijft. We hebben in Imola en Montreal wel gezien dat Verstappen en Red Bull Racing het beste met die wisselende omstandigheden om lijken te kunnen gaan."

Tijdschema GP Groot-Brittannië Vrijdag 14.00-15.00 uur: eerste vrije training

Vrijdag 17.00-18.00 uur: tweede vrije training

Zaterdag 13.00-14.00 uur: derde vrije training

Zaterdag 16.00 uur: kwalificatie

Zondag 16.00 uur: race

Tot slot, Verstappen won dit jaar al zes races, maar stond pas twee keer op poleposition. Kan je uitleggen hoe het kan dat Ferrari meestal het snelst is in de kwalificaties en dat Red Bull de overhand heeft in de races?

"Dat de Ferrari - in normale omstandigheden - het sterkst is in de kwalificaties, heeft voor een groot deel te maken met het opwarmen van de banden. Dat luistert heel nauw en over één ronde ronde slaagt vooral Charles Leclerc erin om zijn banden optimaal aan het werk te krijgen."

"In de race komt met de snelheid op de rechte stukken het zwakke punt van de Ferrari naar boven. Tot de 275 kilometer per uur loopt de Ferrari goed, maar dan begint de aerodynamica een grote rol te spelen en profiteert Red Bull, dat ook nog altijd erg zuinig met de banden omgaat. Overigens lijkt Ferrari de topsnelheid sinds een aantal races wel beter op orde te hebben, nu ze een nieuwe, kleinere achtervleugel hebben geïntroduceerd. Het wordt interessant om te zien hoe sterk ze dit weekend zullen zijn in de race."