Jullie stelden ons een hoop goede vragen over de Grand Prix van Canada en de Formule 1 als geheel. We hebben de beste en meestgestelde vragen aan onze Formule 1-verslaggever Joost Nederpelt voorgelegd en dit zijn de antwoorden.

Hoe komt het dat Mercedes er nu ineens zo dichtbij zit? Dan valt dat porpoising wel mee.

"Mercedes zat dichtbij, doordat er vooraan een Ferrari en een Red Bull ontbraken. En doordat ze net als eerder in Spanje een redelijk tempo in de race hadden. Maar het verschil was gemiddeld nog altijd minimaal een halve seconde per ronde, een enorm gat. Het hielp Mercedes ook dat Max Verstappen en Carlos Sainz elkaar zo aan het opjagen waren, waardoor hun banden sneller sleten. Als ze de auto zo krijgen dat hij niet te veel stuitert, is er aardig mee te racen. Het stuiteren was in Canada veel minder erg dan in Bakoe, al wist Mercedes ook weer niet helemaal waarom. Het had in ieder geval niet met de nieuwe regels te maken, want die waren zondag nog niet van kracht."

Waarom maakte Verstappen zo snel zijn eerste stop?

"Als de virtuele safetycar (VSC) van kracht is, rijdt het veld langzamer. Je verliest dan minder tijd met een pitstop, omdat je die wel op dezelfde snelheid als normaal kunt maken. Het was daarom aantrekkelijk om over te stappen naar een tweestopper. Dat kon op normale snelheid niet, omdat het net te langzaam was. Maar trek van een van de twee stops die tijdwinst af - zeg tien seconden - en het wordt opeens aantrekkelijk. Daarvoor heeft Red Bull waarschijnlijk gekozen. Dat Sainz later zijn stop ook onder de VSC kon maken, was in die beslissing uiteraard nog niet meegenomen. Dat bracht Ferrari weer in de mix."

Waardoor viel Sergio Pérez uit? Wat zegt dit over de betrouwbaarheid van de Red Bull, aangezien dit de vierde uitvalbeurt van het seizoen is?

"De betrouwbaarheid bij zowel Ferrari als Red Bull is broos, maar bij Pérez was de oorzaak waarschijnlijk een probleem met de aandrijfas. Dat kan ook een externe oorzaak hebben, de aandrijfas zit namelijk tussen het differentieel en de wielen. Een zijwaartse tik (tegen een muurtje bijvoorbeeld) of te hard over de kerbstones (die zijn in Canada flink) rijden kan de aandrijfas beschadigen. Dat kan ook eerder in het weekend al zijn gebeurd."

Het valt me op dat deze wedstrijdleiding veel gebruikmaakt van VSC, wat is jullie mening hierover? Hebben jullie liever een volledige of een virtuele safetycar?

"Ik heb uit het oogpunt van entertainment liever een volledige safetycar, maar ik snap de redenen voor een VSC wel. De opgebouwde gaten blijven dan (zo goed als) gelijk, wat eerlijker is. Je ziet wel dat steeds meer teams de VSC strategisch gebruiken. Dat maakt de races toch interessanter. Dus dan heb je eigenlijk het beste van twee werelden. Helemaal 100 procent eerlijk is de VSC ook weer niet, want je moet wel de kans hebben om te stoppen. In Bakoe was Pérez als leider bijvoorbeeld net de pitingang voorbij."

Hoeveel is een voorsprong van 46 punten waard? Wat gebeurde er met vergelijkbare voorsprongen in het verleden? We zijn tenslotte nog niet op de helft van het seizoen.

"46 punten is een flink gat en Verstappen liet eerder dit seizoen al zien dat hij een grote achterstand kan inlopen. Maar er is wel een reden dat hij nu zo ver voorstaat: Red Bull is snel en wint makkelijk races, Ferrari niet. Red Bull is strategisch vaak sterker, ook al heeft de renstal niet altijd de snelste auto. En Red Bull heeft tegenwoordig - op Pérez na dan - de betrouwbaarheid redelijk op orde. Bovendien heeft Verstappen al de ervaring van een kampioenschap. Dat is voor Ferrari al een eeuwigheid geleden, Charles Leclerc is nog nooit kampioen geworden. Het is nog te vroeg om te zeggen dat het hem bijna niet meer kan ontgaan, maar Verstappen is lekker op weg en heeft een uitstekende buffer."

Waarom mogen bij motorendefecten ook goede onderdelen vervangen worden? Dit staat eigenlijk haaks op het doel om betere betrouwbaarheid te realiseren.

"De regel van drie motoren per seizoen is er vooral om de kosten te drukken. Leclerc had dus ook drie motoren om straffeloos in te zetten. En wanneer hij dat doet, moeten hij en Ferrari zelf weten. Teams willen graag zo lang mogelijk wachten met een nieuwe motor inzetten, omdat zodra dat is gebeurd er niets meer aan veranderd kan worden. Dus geen kleine aanpassingen om de betrouwbaarheid te vergroten, wat ondanks het strenge reglement wel mag."

"De straf die Leclerc afgelopen weekend kreeg, heeft daar dan ook niets mee te maken. Die kreeg hij voor de vierde motor die hij heeft ingezet. En een vierde turbo, control electronics, MGU-H, MGU-K, et cetera. Het is uitzonderlijk dat Ferrari in één weekend twee motoren aan de pool toevoegt, maar wel toegestaan. Maar alleen voor de tweede kreeg hij gridstraffen."

Hoe komt het dat dit jaar zoveel pitstops zo traag zijn? Afgelopen weekend waren er vooral wat foutjes, met McLaren voorop, maar ook vorige week in Bakoe waren de stops vaak vijf seconden, zelfs bij Red Bull.

"Ik denk dat dit nog altijd het gevolg is van de regelwijziging van vorig jaar met betrekking tot de wheelguns, waarin een soort standaard menselijke reactietijd is opgenomen. Sindsdien zie je veel misgaan. De wat zwaardere 18 inchvelgen en wielen, die ook iets groter zijn, dragen daar vast ook aan bij."

Hoeveel kilometer rijden ze op 1 liter benzine? En wordt niet overwogen om een maximale hoeveelheid in de reglementen op te nemen?

"Het verbruik is door alle verschillende motorensettings niet echt makkelijk in te schatten. Maar ze mogen maximaal 100 kilo brandstof per uur gebruiken, wat wordt gereguleerd met sensoren."

In verschillende media wordt gemeld dat Ferrari sneller was dan Red Bull. Waarom? Verstappen reed met oudere banden en het verschil met Sainz varieerde van 0,5 tot 0,9 seconden. Op z'n minst waren ze dus even snel. Maar Sainz had wel drie keer DRS per ronde en Verstappen niet. Was het Verstappen gelukt om Sainz na de herstart buiten DRS te houden, dan vermoed ik dat hij van Sainz was weggereden. Ook aan het begin van de race reed Max bij iedereen weg. Of zie ik dit verkeerd?

"Er waren tijdens deze race niet veel gelijkwaardige momenten, dus het was lastig meten. Voor de eerste virtuele safetycar was dat nog wel zo en toen hield Sainz - nadat hij Alonso eenmaal voorbij was gereden - gelijke tred met Verstappen. Die fase duurde alleen niet heel lang.

Het was vooral dat Sainz en met name Verstappen zelf na afloop betoogden dat de Ferrari iets sneller was. Teams zitten met een enorme groep mensen alles door te rekenen, dus die hebben daar een veel beter beeld van dan wij simpele verslaggevers. Dus die media die je aanhaalt, gaan ook een beetje af op wat teams zelf zeggen, gecombineerd met wat er op de baan te zien is. Vrijdag zag de racesimulatie van Sainz - hoe kort die ook was - er erg goed uit. Zondag werd dat beeld kortstondig bevestigd."

Waarom kreeg Sainz bij zijn laatste pitstop de harde band en niet de medium band?

"Sainz had voor de race nog één set medium banden over en daarop is hij van start gegaan. Dus hij had ze daarna niet meer. De enige opties waren soft en hard. Achteraf zei Sainz dat soft ook mogelijk was geweest, omdat de safetycar zo lang duurde en er dus minder ronden overbleven."

Als Red Bull de aankomende races het ook heel erg goed doet, zouden ze het er dan op kunnen gokken hun hele budget erdoorheen te jagen, zodat ze een race of drie à vier voor het einde kampioen zijn en dan de laatste paar races niet mee hoeven te doen?

"Voor zover ik weet is Red Bull contractueel verplicht om te komen opdagen. En ik zou Christian Horners woorden over races missen niet al te serieus nemen. Dat is vooral politiek bedrijven om de budgetlimiet omhoog te krijgen."

Kunnen we nu concluderen dat de nieuwe reglementen het close racing inderdaad beter en leuker hebben gemaakt? Sainz kon Max makkelijk volgen, maar kwam er niet voorbij.

"Zeker weten, vooral omdat Sainz het zo lang kon volhouden, zonder dat zijn banden oververhit raakten. Dat is pure winst ten opzichte van de afgelopen seizoenen."

Hoe kan het dat Fernando Alonso zo ongelofelijk veel pech heeft dit seizoen? Ze zeggen namelijk altijd dat pech en geluk over een volledig seizoen in evenwicht zijn, maar dat lijkt bij Alonso absoluut niet het geval.

"Ze zeggen dat inderdaad vaak, maar het is natuurlijk onzin. Er is geen natuurwet die ervoor zorgt dat pech en geluk in evenwicht komen. De Alpine is vaak niet erg betrouwbaar en daar heeft Alonso het meeste last van. Zondag had hij ook weer een motorprobleem. In het verleden zijn er veel coureurs geweest die in een seizoen bijna elke race uitvielen, dan was er van evenwicht absoluut geen sprake."

Ik heb niet zo veel verstand van de F1, maar het wordt steeds beter. Ik snap inmiddels dat ze moeten starten met de banden die ze in Q2 erop hadden liggen. Nu was het in Canada in Q2 het geval dat ze er wets onder hadden liggen. Hoe wordt dan bepaald welke banden er bij de start op liggen?

"De regel dat de top tien op de banden van Q2 moet starten, is dit jaar vervallen. De teams mogen nu zelf bepalen op welke banden ze starten, een keuze uit de sets die ze nog over hebben."

Waarom kreeg Alonso daadwerkelijk een tijdstraf voor weaving? Dit hebben we bijvoorbeeld Verstappen dit seizoen al vaker zien doen zonder verdere gevolgen.

"Volgens de wedstrijdleiding was het omdat hij meer dan één keer van richting veranderde en dat Valtteri Bottas zelfs een keer van het gas moest om Alonso te ontwijken. Daarom kreeg hij een straf. Deze regels worden alleen niet heel consequent toegepast."

Hoe kwam het dat Ferrari ineens sneller was dan Red bull in de race?

"Het lukt Ferrari sinds de Grand Prix van Spanje beter om de snelheid die ze al het hele seizoen over één ronde hebben vast te houden in de race. Dus dat heeft met bepaalde afstellingskeuzes en bandenmanagement te maken. Bovendien hebben ze de auto wat efficiënter gemaakt, waardoor de luchtweerstand afnam en ze minder tijd verliezen op de rechte stukken. De vloer heeft meerdere keren een update gehad. En wellicht draait de motor ook iets harder."