Max Verstappen boekte zondag in Canada alweer zijn zesde overwinning van het seizoen. Ho-Pin Tung, coureur en analist bij NU.nl en Viaplay, blikt terug op de race in Montreal.

Carlos Sainz zei gisteren dat hij de snelste man op de baan was, maar desondanks kwam hij Verstappen niet voorbij. Denk jij ook dat Ferrari de snellere auto had?

"Daarmee zal Sainz vooral hebben gedoeld op het einde van de race. Je moet het ook een beetje in perspectief zien. Als je andere auto's volgt, krijg je last van turbulentie. Dat resulteert in minder grip en meer bandenslijtage en oververhitting van de banden."

"In Montreal waren er drie DRS-zones. Wat Sainz verloor in de vuile lucht, maakte hij goed in de DRS-zones. De banden van Sainz waren ook nog eens zes rondes verser - al wegen die zes rondes aan het eind van de race iets minder zwaar dan aan het begin van de race. Dat komt doordat de auto's met een legere tank rijden en ook doordat de baan weer meer grip heeft gekregen."

"Doordat Sainz en Verstappen op verschillende rondes van elkaar stopten, krijg je een enigszins vertekend beeld; beiden waren op andere momenten relatief sneller ten opzichte van elkaar. Over de hele race gezien denk ik dat Verstappen sneller was."

88 Samenvatting: Verstappen blijft Sainz voor en wint in Canada

Had Ferrari of Sainz dingen anders kunnen doen om Verstappen in te halen?

"Nee, ik denk dat Ferrari het qua strategie goed heeft gedaan. Het is een combinatie van veel dingen. In Montreal verlies je weinig tijd met een pitstop, vooral omdat je bij het uitrijden van de pitsstraat de eerste bochtencombinatie afsnijdt. Ze stopten bij de virtual safetycar en ook bij de reguliere safetycar, waardoor ze nog minder tijd verloren."

"Nieuwe mediums had Sainz niet meer over, maar wellicht had hij bij de laatste pitstop kunnen kiezen voor een set nieuwe zachte banden in plaats van de harde compound. Waar ik me wel over had verbaasd - en wellicht de teams ook - is dat inhalen toch vrij lastig was. Ook met DRS hadden coureurs veel moeite om elkaar voorbij te komen."

100 Waarom de snellere Sainz niet voorbij Verstappen kwam

Mercedes leek competitiever dan in de afgelopen races en komt bij de komende GP in Silverstone met een aantal grote updates. Zie jij Lewis Hamilton of George Russell nog een race winnen dit jaar?

"Ik heb het al vaker gezegd: de laatste paar tienden zijn altijd het moeilijkst te vinden. Wat opviel was dat Mercedes dit weekend weinig last van porpoising had. Dat heeft met het circuit te maken, maar het kan wellicht ook minder zijn geworden omdat ze de rijhoogte hebben aangepast of wellicht iets anders hebben gevonden in de afstelling. Ze blijven daar ook spelen met manieren om de vloer meer support te bieden langs de randen."

"Als buitenstaander is het moeilijk te zeggen waar Mercedes nu precies staat. Als ze de rijhoogte hebben aangepast om porpoising te verminderen, hebben ze ongetwijfeld ook performance ingeleverd. Maar als ze een bepaald window hebben gevonden waarin het stuiteren is verminderd en ze ook nog eens kunnen spelen met de rijhoogte, dan kunnen ze echt stappen gaan maken."

125 Verstappen komt als eerste over de streep in Canada

Tot slot, Verstappen heeft nu 49 punten voorsprong op Charles Leclerc en 46 punten voorsprong op Sergio Pérez. Kan die tweede wereldtitel eigenlijk nog wel in gevaar komen?

"We zitten nu op ruim een derde van het seizoen. In die negen races heeft Verstappen al een keer 46 punten achtergestaan. Dat heeft hij helemaal omgedraaid tot de voorsprong die hij nu heeft. Als dit kan gebeuren in slechts negen races, kan er ook nog genoeg gebeuren in de dertien die er nog gaan komen."

"Kijk ook naar wat er met Pérez is gebeurd dit weekend. Dat kan Verstappen natuurlijk ook overkomen. Ervan uitgaande dat je concurrent wint, is je voorsprong bij één uitvalbeurt al gehalveerd. Zo heeft Verstappen het gat naar Leclerc ook gedicht."

"Maar het ziet er natuurlijk wel goed uit voor Verstappen. Bovendien is het ook onvermijdelijk dat Leclerc later dit jaar nog meer penalty's voor motorcomponenten gaat pakken. Bij Red Bull hebben ze dat een stuk beter voor elkaar."