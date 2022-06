Max Verstappen wil het er zelf nog niet over hebben, maar met zijn overwinning in Canada zondag zette de Nederlander weer een stapje naar zijn tweede wereldtitel in de Formule 1. Ferrari toonde in Canada wel aan dat het de races spannend kan houden.

Zuchtend haalde Charles Leclerc zijn schouders op. "Ik weet niet eens meer hoe groot het gat is, daar ben ik helemaal niet mee bezig momenteel", keek de Monegask moedeloos voor zich uit. Meer dan een vijfde plaats zat er zondag niet in voor de kopman van Ferrari. Verstappen verdwijnt uit het zicht, met een voorsprong van 49 punten.

Bijna twee overwinningen passen er in dat gat. En winnen lukt Leclerc al niet meer sinds de Grand Prix van Australië begin april. Sindsdien won Red Bull alles, waaronder vijf keer door Verstappen. In geen van die races was Ferrari uitgesproken kansloos.

"Het gaat steeds een beetje op en neer, soms zijn wij sneller, dan zij weer", analyseerde Verstappen de onderlinge verhoudingen. "Maar wij winnen dan wel de races, dat is toch ook een kwaliteit."

Ferrari deed niet veel fout in Montreal

Red Bull komt gehard uit de strijd met Mercedes, en weet na jaren ploeteren weer hoe de overwinningen moeten worden binnengeharkt. Ferrari keek twee seizoenen toe hoe anderen om de zeges vochten, en dat zorgt vaak voor een fragiel optreden.

Zo veel deed het Italiaanse team niet fout in Montreal. Zowel Verstappen als Carlos Sainz profiteerden een keer van een virtual safetycar, en een echte safetycar leverde zelfs een lang gevecht op. Daarin kon de Spanjaard nooit écht aanvallen, maar hij verdween ook niet uit Verstappens DRS. En dat zonder de banden te veel te belasten.

Het is een teken dat de nieuwe regels na een weekend lang gemor over gestuiter ook voordelen hebben, maar het vertelt vooral dat Ferrari Red Bull heel goed kan bijhouden. Zondag was de rode auto in Canada zelfs sneller, vonden zowel Sainz als Verstappen. Maar de Limburger was wel weer de winnaar.

WK-stand 1. Max Verstappen (Red Bull): 175 punten

2. Sergio Pérez (Red Bull): 129 punten

3. Charles Leclerc (Ferrari): 126 punten

4. George Russell (Mercedes): 111 punten

5. Carlos Sainz (Ferrari): 102 punten

Leclerc zit voorlopig weer even goed

Met het einde van de eerste seizoenshelft dat nadert, is de titelstrijd zo steeds minder spannend. Maar de races blijven een fraai gevecht tussen twee gelijkwaardige auto's. Recent maakte de broze betrouwbaarheid van Ferrari twee keer een vroegtijdig einde aan een spannende race. In de andere Grands Prix zat het steeds dicht bij elkaar.

Leclerc keek daarom vol goede moed vooruit, wetende dat hij in Montreal in een weekend tijd twee nieuwe motoren in zijn pool kon bijschrijven, voor de prijs van één keer achteraan starten. Hij zit voor de komende races dus weer even goed. In Silverstone wordt er bovendien een flinke update verwacht bij Ferrari.

Carlos Sainz feliciteert Max Verstappen Carlos Sainz feliciteert Max Verstappen Foto: Getty Images

Twee ijzers in het vuur

"Dit is wel bemoedigend", vond Sainz na zijn tweede plaats van zondag. Net als in Monaco deed de Spanjaard vooraan mee, zijn vorm komt langzaam terug. Ferrari heeft daarmee nu echt twee ijzers in het vuur, terwijl Leclerc er tot voor kort vaak alleen voor stond.

Ergens moet dat voor Verstappen ook goed nieuws zijn. Vaak zegt hij het liefst dominant zijn overwinning te willen pakken, maar hij moest zondag wel toegeven dat hij erg had genoten van zestien ronden volle bak richting de finish met Sainz vlak achter zich. "Echt racen", noemde de Nederlander het. "Ik kon me geen foutje veroorloven."

Het is het ideale scenario voor de Limburger en voor de neutrale en minder neutrale kijker: afkoersen op zijn tweede wereldtitel, terwijl Ferrari de races wel spannend maakt. Het kan het kampioenschap uiteindelijk alleen maar meer glans geven.