Max Verstappen vindt dat de Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell in de discussie over stuiterende Formule 1-auto te veel voor anderen praten.

Dat zei de regerend wereldkampioen zaterdag in Canada in een reactie op een uitspraak van Hamilton een dag eerder. Vrijdag vond de Brit op de persconferentie dat "het interessant was om het perspectief van andere coureurs te horen" in de discussie over porpoising, die in Montreal op het scherpst van de snede wordt gevoerd.

"Hier voor de pers zeggen ze soms wat anders dan wat je achter de schermen van ze hoort", ging Hamilton verder. Vlak daarvoor had Verstappen, die naast zijn voormalige titelrivaal zat, net uitgelegd dat hij tegen tussentijdse wijzigingen van het reglement is, zoals de FIA vlak voor de Canadese Grand Prix wel heeft aangekondigd. De Nederlander vindt dat teams die er last van hebben het gestuiter zelf moeten oplossen.

Omdat Hamilton direct na Verstappen aan het woord kwam, wekte hij de indruk het over de Nederlander te hebben. Verstappen en Charles Leclerc zijn de enige coureurs die zich hebben uitgesproken tegen een tussentijdse ingreep van de FIA.

'Altijd eerlijk en recht door zee'

"Ik weet niet of het over mij ging", antwoordde Verstappen. "Maar ik denk dat ik altijd eerlijk en recht door zee ben", voegde de WK-leider toe.

Er is Mercedes veel aan gelegen om te laten zien dat niet alleen de eigen coureurs willen dat er iets tegen de stuiterende Formule 1-auto's wordt gedaan. Teambaas Toto Wolff blijft ook herhalen dat het "niet alleen zijn coureurs zijn die pijn hebben of concentratieverlies hebben".

Het gedrag van het Mercedes-kamp irriteert Verstappen. "Het is niet alleen Hamilton, maar ook zijn teamgenoot (Russell, red). Ze praten voor andere mensen, maar ze moeten zich gewoon op zichzelf concentreren en zeggen wat ze zelf denken", vond de Red Bull-coureur. "En ze moeten niet andere mensen erbij gaan betrekken."

Wolf begrijpt dat zijn intenties in twijfel worden getrokken

De daadwerkelijke invoering van de regels om het gestuiter tegen te gaan is uitgesteld tot de volgende Grand Prix in Groot-Brittannië. Tot die tijd gaan de discussies fel door, tussen de verschillende teambazen en dus ook tussen de coureurs. Concurrerende teams vinden dat de FIA te veel luistert naar Mercedes.

Wolff vindt dat andere teams achteloos omgaan met de gezondheid van de coureurs. Al gaf de Oostenrijker in Canada wel toe te begrijpen zijn bedoelingen in twijfel getrokken worden. "Maar luister dan maar naar andere coureurs", zei Wolff. "Niet alleen onze rijders zeggen het, maar Sergio Pérez, Carlos Sainz en Kevin Magnussen bijvoorbeeld ook."