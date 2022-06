Max Verstappen heeft zondag in zijn 150e Grand Prix een mooie kans om verder uit te lopen in de strijd om de wereldtitel. Vanaf poleposition zijn er wel een paar bedreigingen, maar normaal gesproken is de WK-leider de uitgesproken favoriet.

Verstappens grootste concurrent Charles Leclerc begint na in totaal vijftig gridstraffen achteraan. Teamgenoot en nummer twee in de WK-stand Sergio Pérez crashte in de kwalificatie en start als dertiende. Wat dat betreft heeft de Limburger het rijk alleen.

Zo simpel is het ook weer niet. Fernando Alonso begint vanaf de tweede startplaats en is vastbesloten om in de openingsronde toe te slaan. De Spanjaard is realistisch genoeg om te weten dat winnen er niet in zit, maar even dat moment aan de leiding moet toch mogelijk zijn.

"Maximum attack", voorspelde de veertigjarige Alpine-coureur. Verstappen is gewaarschuwd, maar kan hem desnoods even laten gaan, ook al zei de Nederlander lachend dat hij dat zijn goede vriend ook weer niet gunde.

140 Bekijk hoe Verstappen pole pakt voor de GP van Canada

Is Sainz wel een realistische bedreiging?

Carlos Sainz begint als derde, en is eigenlijk de enige serieuze uitdager. Dat is vooral gebaseerd op snelle rondetijden die de Spanjaard vrijdag tijdens de racesimulaties klokte. "Het zit dicht bij elkaar", vond Verstappen. Maar Sainz heeft tegelijkertijd een moeizaam seizoen, is doorgaans niet de snelste en ook niet de meest doortastende Ferrari-coureur en won nog nooit een race. De vraag is dus gerechtvaardigd hoe groot die bedreiging daadwerkelijk is.

Onbetrouwbaarheid van de auto is een andere risicofactor, al is het vooral Ferrari dat daar momenteel door wordt geplaagd. "Maar wij hebben onze momenten ook gehad", benadrukte Verstappen. En hoewel de Red Bull momenteel vrij probleemloos opereert, is het misschien wel een realistischere bedreiging dan Sainz.

Carlos Sainz vertrekt zondag vanaf de derde plaats Carlos Sainz vertrekt zondag vanaf de derde plaats Foto: Getty Images

Chaos ligt in Canada altijd op de loer

Datzelfde geldt voor chaos, die in Canada altijd op de loer ligt. Leclerc droomt al van een festival van safetycars, waardoor hij mooi naar voren kan komen. Verstappen weet dat het dan van de juiste keuzes afhangt. Pérez kan hem vertellen dat je zelfs bij een virtual safetycar net op het verkeerde moment op de verkeerde plek kunt rijden. De Mexicaan was vorige week in Bakoe net de pitingang voorbij, toen het veld langzamer ging rijden. Kans verkeken.

Maar los van deze factoren, is de enige conclusie na twee dagen Montreal dat Verstappen weer in ouderwetse bloedvorm verkeert. In de natte en lastige kwalificatie hield hij makkelijk stand en maakte hij geen fouten. Met grote stappen zette de Limburger zichzelf steeds bovenaan de slagorde, terwijl de concurrentie zich stukbeet op zijn tijden.

Komt de regerend wereldkampioen zondag goed van zijn plek, dan is de kans groot dat de concurrentie hem alleen nog met de noorderzon ziet vertrekken. Weer een stapje op weg naar die tweede wereldtitel.

De Grand Prix van Canada begint zondag om 20.00 uur Nederlandse tijd.