In het Grand Prix-weekend in Canada gaat het tot dusver van een leien dakje voor Max Verstappen. De WK-leider greep zaterdag op een natte baan op dominante wijze poleposition, terwijl nummer drie Carlos Sainz pas op de derde plaats de voornaamste uitdager lijkt. Toch verwacht de Nederlander geen gelopen koers.

"Als je vrijdag naar de racesimulaties keek, zat het heel dicht bij elkaar tussen ons en Ferrari", antwoordde Verstappen op de vraag wie hem zondag nog van de zege af kan houden. "Dus ik verwacht wel dat Carlos in de buurt kan blijven."

Naast de Nederlander start de veertigjarige Fernando Alonso, die in kwalificatie verrassend naar de tweede tijd reed. "Ik heb hem als jongetje vroeger veel zien winnen en poles zien pakken", herinnerde Verstappen zich. "Dus het is wel mooi om nu naast hem te starten."

Hoewel Alonso's Alpine normaal gesproken geen competitie is voor de Red Bull van Verstappen, waakt de Limburger toch voor de gewiekste Spanjaard. "Met hem weet je het nooit in de eerste ronde", keek Verstappen vooruit. "Hij wordt al een dagje ouder, maar hij kan heel goed starten."

Alonso heeft zichzelf als doel gesteld om 'maximum attack' de eerste bocht in te gaan en in ieder geval een rondje aan de leiding te gaan. Verstappen kan goed door een deur met de tweevoudig wereldkampioen, maar hem de leiding even cadeau doen gaat hem net te ver. "Eigenlijk niet nee", gaf de WK-leider lachend antwoord op de vraag of hij dat Alonso gunt.

'Niet echt iets aangepast'

Zelf geniet Verstappen van een soepel weekend in Montreal, en zijn eerste echte poleposition van het seizoen. In Imola was hij ook de snelste, maar dat ging toen alleen om de sprintrace.

"Het gaat het hele weekend al een stuk makkelijker dan in Bakoe, dus dat is lekker", vertelde de regerend wereldkampioen. Vooral in de kwalificatie in Azerbeidzjan, en een week eerder in Monaco, ging het voor Verstappen moeizaam.



In Montreal zette hij voortdurend snelle tijden neer. Daar had hij een logische verklaring voor. "Het is een ander circuit, en een andere lay-out. Dus dat vraagt ook hele andere dingen van de auto dan in bijvoorbeeld Bakoe." Van een andere afstelling was geen sprake. "Nee, we hebben niet echt iets aangepast."

Het was voor Verstappen zijn eerste 'echte' pole van het seizoen

Verstappen genoot in tricky kwalificatie

Ondanks een betere balans in de auto, moest Verstappen nog wel aan de bak. Een foutje lag in de natte kwalificatie op de loer.

"Het was heel tricky, zeker in het eerste deel toen de baan nog heel nat was. Je zag bijna niets en iedereen was naar een plekje aan het zoeken. Daarna droogde de baan iets op, kwam er meer grip en werd het leuker", glimlachte de Nederlander.

In het slotdeel van de kwalificatie ging het volgens Verstappen vooral om op de juiste moment op de juiste plek zijn. "Ik heb eerst voor de zekerheid een rondje gereden, om maar een tijd op de klokken te hebben. Daarna moet je de baan gewoon volgen, de banden aan de praat krijgen en op zoek gaan naar meer grip. Toen dat lukte, heb ik wel genoten."

De Grand Prix van Canada begint zondag om 20.00 uur Nederlandse tijd.