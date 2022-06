De Formule 1-politiek draait in Canada op volle toeren, met als middelpunt het team van Mercedes en als onderwerp stuiterende auto's. Maar het in problemen verkerende topteam komt er voorlopig geen steek verder mee, terwijl concurrenten mopperen.

Second stay is weer een fraai staaltje Engelstalige Formule 1-terminologie, dat zaterdagochtend in Montreal een paar keer door teambazen in de mond werd genomen.

Het klinkt ingewikkelder dan het is: een simpele stang die de vloer van de auto ondersteunt, en vastzit aan stevigere delen van de auto. Daarvan zitten er op veel auto's al twee, aan weerszijden. Mercedes reed vrijdag met nog twee extra exemplaren rond. De tweede set, dus second stay.

Hoe onbeduidend zo'n stangetje misschien ook lijkt, het staat symbool voor veel meer. Puur praktisch gezien moet het de vloer stijver maken, wat kan helpen om het inmiddels alombekende porpoising van de Mercedes tegen te gaan.

Maar belangrijker: verder reed niemand met zo'n tweede set stangen. Terwijl andere teams dat wel hadden gewild. Het mocht tot de Canadese Grand Prix namelijk niet, en het mag mogelijk nog steeds niet. Waarom had Mercedes ze dan wel op de auto?

De second stay zit in het midden, de 'first' stay zit links. Foto: Getty Images

Boodschap kwam pas donderdag binnen

Dat zit zo: In de technical directive (of TD in vakjargon) die donderdag door de FIA naar de teams werd gestuurd, stond dat deze second stay was toegestaan. Deze regelwijziging ging verder vooral over de grote middelen waarmee de organisatie het porpoising wil tegengaan. Dus het handhaven op maximale slijtage van de vloer, en het bepalen van de formule voor de maximale verticale acceleratie van de auto's.

Terwijl deze boodschap van de FIA pas donderdag bij de teams in de mailbox rolde, had Mercedes de twee extra stangen vrijdag al op de auto zitten. Verdacht, vonden andere teambazen.

"Onze technische baas zat in het vliegtuig toen de 'TD' binnenkwam", vertelde Aston Martin-teambaas Mike Krack zaterdag in Canada. "Dus wij hebben dit uiteraard niet bij ons."

Alpine-teambaas Otmar Szafnauer was wat feller. "Mercedes had die stangen al bij zich, dat lijkt me niet helemaal eerlijk tegenover de rest", vond de Amerikaan. "Je kunt daar enorm aerodynamisch voordeel uit halen. Dus als we die op auto's zien in de derde vrije training, moeten we misschien maar gaan protesteren."

Stangen voldeden niet aan de verwachtingen

Volgens Szafnauer waren de extra stangen sowieso verboden, omdat het hele regelpakket tegen porpoising tot nader order is doorgeschoven naar de volgende race. Maar dat heeft de FIA niet specifiek zo gezegd. De stangen zouden een losse oplossing zijn, die niets met de andere regelwijziging te maken hebben. Ze zaten hoe dan ook niet op de Mercedes in de derde vrije training. "Het voldeed niet aan onze verwachtingen", vertelde het team.

Alpine-baas Szafnauer voegde zich sowieso nadrukkelijk bij de teamleiders die vinden dat Mercedes "net zo lang heeft gelobbyd bij de FIA tot er een ingreep tegen porpoising kwam". AlphaTauri-teambaas Franz Tost viel hem zaterdag bij. "Deze auto's zijn nu eenmaal zwaar om mee te rijden. Als coureurs dat niet willen, kunnen ze altijd nog thuis op de bank televisie gaan kijken."

"Ook wij kunnen de auto's lager afstellen en het onveilig maken voor onze coureurs, maar wij kiezen daar niet voor", ging Szafnauer verder. "Andere teams doen dat wel."

Alpine-teambaas Otmar Szafnauer. Foto: Getty Images

'Twee keer zo veel porpoising als Mercedes'

Hij beaamde daarmee de woorden van zijn coureur Fernando Alonso. Die zei vrijdag dat zijn team gestopt is met de auto steeds lager afstellen. "Het werd onmogelijk om mee te rijden", legde de Spanjaard uit.

"In Barcelona had ik denk ik twee keer zoveel last van porpoising als de Mercedes-coureurs in Bakoe hadden, maar ik kon het managen", zei de tweevoudig wereldkampioen, implicerend dat George Russell en vooral Lewis Hamilton de problemen nogal aandikken.

Red Bull-teambaas Christian Horner herhaalde vrijdag nog maar eens dat de FIA is gezwicht voor Mercedes. "Is het correct om alles te veranderen voor dat ene team of moet dat ene team veranderen om zichzelf meer onder controle te krijgen?" vroeg de Engelsman zich af.

Het gaat nog steeds slecht met Mercedes

Maar terwijl de andere teams om beurten uithalen richting Mercedes daalt er juist een soort gelatenheid neer over de renstal zelf. Toto Wolff liet zaterdag optekenen dat "het goed is dat teams tegen zichzelf in bescherming worden genomen."

Want dat lijken de boze concurrenten te vergeten. Mercedes is zelf waarschijnlijk een van de grootste slachtoffers van de regelwijziging. Er wordt namelijk specifiek per auto gekeken en gehandhaafd. Teams met een auto waarvan de vloer te veel slijt, of waarvan te meten is dat er te veel verticale beweging is, moeten dat zelf gaan oplossen. De W13 van Hamilton en Russell zal waarschijnlijk moeten worden aangepast, terwijl dat scenario voor de stabiele Red Bull (en Alpine) niet per se dreigt.

En daarnaast: het gaat ondanks dit vooruitzicht en al het politieke gekonkel nog steeds ontzettend slecht met Mercedes. Russell verbloemt dat nog enigszins, met fraaie podiumplaatsen die vooral mogelijk worden gemaakt door uitvallende Ferrari's en Red Bulls.

'Hard werken aan een betere auto'

Tegelijkertijd sijpelen er steeds meer geluiden door uit het team dat porpoising lang niet het enige probleem is, en dat de auto in z'n geheel simpelweg niet goed genoeg is. "We zijn niet blij met de vering, wielophanging en de aerodynamica", liet technische baas James Allison in Canada optekenen.

Hamilton ging vrijdag na een dag mopperen nog verder: "Niets dat we doen aan deze auto werkt. Terwijl we echt van alles proberen. Het was echt een ramp. De auto lijkt steeds slechter te worden."

"Het is wat het is", verzuchtte de zevenvoudig wereldkampioen. "Ik denk dat we het seizoen moeten uitzitten met deze auto, en hard gaan werken aan een betere voor volgend seizoen."

Mercedes verkeert nog altijd in grote problemen. Daar gaan twee stangetjes, een politieke lobby en klagende coureurs ze voorlopig niet uit helpen.