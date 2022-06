Max Verstappen weet al dat hij zondag geen last heeft van de Ferrari van Charles Leclerc. De Monegask start in Canada zeker tien plaatsen naar achter, maar vermoedelijk zelfs achteraan. Carlos Sainz is daarom de enige echte bedreiging. De vraag is wat de Spanjaard kan uitrichten tegen twee Red Bulls.

De vrijdag in Canada leverde een aantal antwoorden op, maar zorgde voor nog meer vragen.

Het belangrijkste antwoord kwam na de tweede vrije training van Ferrari: Leclerc krijgt nieuwe control electronics in zijn auto, wat een gridstraf van tien plaatsen oplevert. Maar waarschijnlijk kiest Ferrari om dan maar all the way te gaan en gelijk nog een hele nieuwe motor in de pool te introduceren. Dat is voor Leclerc de vierde van het seizoen, dus start hij door een groot aantal gridstraffen achteraan.

Leclerc draaide dan ook geen normaal programma op vrijdag, en reed in de tweede vrije training alleen maar op softbanden. Alleen Sainz reed een longrun, die niet zo long was, op de mediumbanden. Daaruit kwam een opmerkelijk sterk gemiddelde. Zo sterk, dat het onwaarschijnlijk is dat Red Bull op racetempo daadwerkelijk zo ver achterligt. Maar voor de zekerheid: zo verhielden de enige overgebleven Ferrari en de twee Red Bulls zich tot elkaar.

Gemiddelden long run op medium Carlos Sainz (Ferrari): 1.17,5 (5 ronden)

Max Verstappen (Red Bull): 1.18,2 (9 ronden)

Sergio Pérez (Red Bull): 1.18,4 (9 ronden)

Natte zaterdag maakt voorspellen alleen maar moeilijker

Omdat er voor zaterdag regen wordt voorspeld, dreigt er een natte kwalificatie. Dat is doorgaans een recept voor verrassingen in de startopstelling. Bovendien spoelt het meeste rubber dat vrijdag is neergelegd dan weer van de baan, een proces dat direct na de tweede training vrijdag al begon met een enorme hoosbui.

Het maakt de berekeningen alleen maar onbetrouwbaarder. Verstappen kan zich daarom vasthouden aan hoe de vrijdag voor hemzelf verliep. En dat ging prima. Voor het eerst in 2022 klokte hij in de eerste vrije training de snelste tijd.

Verstappen wekte weer de indruk de grote titelfavoriet te zijn

Er waren wel wat probleempjes, maar niets dat Red Bull door het weekend heen niet op kan lossen. Ondertussen beginnen bij de grote concurrent de gridstraffen zich al op te stapelen, zonder enige garantie dat de motorproblemen van Bakoe en Barcelona bij Lelcerc echt tot het verleden behoren.

Na twee weekenden die iets moeizamer begonnen voor Verstappen, wekte hij vrijdag in Montreal voor het eerst echt de indruk de grote titelfavoriet te zijn, zover dat kan op een vrijdag. Het is hoe dan ook eenrol die hij het liefst tot het einde van het seizoen vasthoudt.