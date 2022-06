De meeste Formule 1-coureurs zijn blij dat er naar ze is geluisterd. De afgelopen weken werd de roep om maatregelen tegen de stuiterende auto’s steeds luider. De FIA greep donderdag in, wat binnen het rijdersgilde goed werd ontvangen. Alleen de twee belangrijkste kemphanen van 2022, Charles Leclerc en Max Verstappen, zijn tegen.

Het beeld van Lewis Hamilton die in Bakoe na de race door rugpijn moeizaam uit zijn auto kroop, illustreerde het stuiterprobleem uitstekend. Wellicht dikte de Brit het iets aan, met een politiek doel voor zijn team Mercedes in het achterhoofd. Maar dat de heftig stuiterende auto’s van 2022 pijnlijk zijn, daar is consensus over.

"Dat was me niet gelukt, nee", antwoorde Hamilton vrijdag op de vraag van NU.nl of hij wel binnen de vereiste tien seconden uit zijn auto kon komen op dat moment. Coureurs moeten dat kunnen, voor het geval er bijvoorbeeld brand is. Los van de gezondheidsrisico's die het stuiteren ofwel porpoising met zich meebrengt, is er dus mogelijk ook een veiligheidsprobleem.

Hamilton schoof vrijdag samen met Max Verstappen aan bij de persconferentie voor de Canadese Grand Prix, een dag nadat de maatregelen van de FIA bekend werden. De twee rivalen van 2021 waren het duidelijk niet met elkaar eens over de ingreep tegen het gestuiter.

'Interessant om een ander perspectief te horen'

Verstappen verklaarde tegen regelwijzigingen in een lopend seizoen te zijn. Dat de ingreep van de FIA hoogstwaarschijnlijk juist goed uitpakt voor zijn Red Bull, maakt de Nederlander daarbij niet uit. "Niet correct", noemde hij de aangekondigde regels.

"Het is interessant om een ander perspectief te horen", reageerde Hamilton eerst oppervlakkig. "En het is opvallend dat mensen hier een ander verhaal vertellen dan dat ze achter de schermen doen", voegde de Brit toe.

De Mercedes-coureur leek daarmee te bedoelen dat Verstappen er binnen het rijdersoverleg een andere mening op na houdt. Die reageerde daar verder niet op.

Leclerc heeft geen problemen met gestuiter

Eerder was Charles Leclerc al een van de dissonanten. De Monegask is samen met Verstappen de enige uitgesproken tegenstander van de FIA-ingreep.

"Ik vind dat het de verantwoordelijkheid van het team zelf moet zijn", stelde de Ferrari-coureur. Zijn auto geldt al het hele seizoen als een notoire stuiteraar, maar Leclerc heeft daar in tegenstelling tot teammaat Carlos Sainz geen problemen mee.

"De auto's zijn inderdaad iets stijver geworden, maar ik kan er prima mee overweg. En wij hebben als team zelf al oplossingen gevonden om het beter te maken", vertelde de huidige nummer drie in de WK-stand.

'Het kan ook te ver gaan'

Verstappen vond dat topsport uiteindelijk altijd zijn tol eist, en noemde daarbij voetbal, motorcross en MotoGP als voorbeelden. "Maar het kan niet zo zijn dat coureurs echt pijn lijden", reageerde Sebastian Vettel. "Natuurlijk is elke sport op een bepaalde manier ongezond, het kan alleen ook te ver gaan."

George Russell vertelde dat hij in Bakoe door het gestuiter zijn pitbord niet kon lezen. "En ik zag op onboard-beelden dat Lance Stroll een knopje op zijn stuur niet ingedrukt kreeg, zo heftig schudde zijn auto op en neer", voegde de Mercedes-coureur toe.

"De prestaties krijgen de voorkeur boven de veiligheid", vond Russell. "En er zijn veel verschillende agenda's. Max en Sergio (Pérez, red.) willen natuurlijk niet dat er iets verandert."

Mercedes kan volgens Hamilton niet verder omhoog

Op dat laatste punt zat Russell mis, want Pérez stelde wel degelijk voorstander van de ingreep te zijn. Red Bull is niet het enige team waarbinnen coureurs het oneens zijn. Sainz slingerde de discussie in Spanje al aan, omdat hij voor zijn gezondheid vreest. Teammaat Leclerc heeft nergens last van.

Verstappen benadrukte vooral dat teams het gestuiter makkelijk zelf op kunnen lossen door de auto simpelweg wat hoger op de wielen te zetten. Maar volgens Hamilton is dat niet zo simpel.

"Onze auto staat momenteel al zo hoog mogelijk, hoger kan niet", reageerde de Engelsman. "In Barcelona hadden we minder last van porpoising, dus zijn we omlaag gegaan. Maar toen liepen we tegen heel andere vormen van gestuiter aan. Dus zijn we weer omhoog gegaan."

Naar de coureurs wordt niet altijd geluisterd

Teams houden dus wel rekening met hoever ze kunnen gaan, maar kiezen altijd voor de limiet van wat een coureur kan verdragen. Dat sluit meestal aan op wat coureurs zelf willen, maar volgens Fernando Alonso wordt er niet altijd naar ze geluisterd. "Het heeft niet altijd zin om met dit soort klachten naar het team te gaan. Dus het is goed dat de FIA dat nu voor ons doet", vond de Spanjaard.

De grote vraag is nu of de aangekondigde maatregelen ook de slagorde gaan beïnvloeden. Geen van de coureurs kon daar echt de vinger op leggen.

"Ik verwacht geen groot verschil", stelde Russell. "De FIA kan van alles bedenken, maar niemand weet precies wat dit met de prestaties gaat doen. Daar spelen zo veel factoren in mee."

"Ik denk niet dat er veel in de slagorde gaat veranderen", beaamde Hamilton de voorspelling van zijn teamgenoot. "ik durf het niet te zeggen", zei Leclerc. "We gaan het zien."