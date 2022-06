In Montreal staat komend weekend de Grand Prix van Canada op het programma. Ho-Pin Tung, coureur en analist bij NU.nl en Viaplay, blikt vooruit op de negende race van het seizoen.

Welke gevolgen heeft de technische richtlijn die donderdag is uitgegeven om porpoising tegen te gaan?

"De maatregel gaat vooral nadelige gevolgen hebben voor de teams die nu veel last van porpoising hebben. Mercedes heeft natuurlijk de FIA een soort van opgeroepen om in te grijpen, maar ik denk dat dit het tegenovergestelde is van wat ze wilden bereiken."

"De FIA probeert een bepaalde waarde aan de hoeveelheid porpoising te hangen door de verticale G-krachten te meten. In het ideaalste scenario voor Mercedes en andere teams die veel last van porpoising hebben, had de FIA gezegd dat er een minimale rijhoogte zou worden ingevoerd. Nu hebben ze gezegd: de teams moeten de hoeveelheid porpoising gaan limiteren, want we gaan de slijtage van de vloer en ook de verticale G-krachten meten."

"Dat betekent dus indirect dat de rijhoogte bij sommige teams omhoog zal moeten om de porpoising te reduceren. Maar daarmee verlies je ook direct veel performance: bij auto's met het zogeheten grondeffect zijn het die laatste millimeters die enorm krachtig zijn voor neerwaartse druk en ook luchtweerstand. Dus daarom nemen teams en ook coureurs de porpoising nu uiteindelijk toch voor lief, maar dat is straks dus afgelopen. Teams die nu al weinig last van porpoising hebben, zoals Red Bull bijvoorbeeld, gaan dus ook geen last van deze maatregel krijgen."

67 Hamilton stapt met pijn en moeite uit na slopende GP in Bakoe

Betekent dit ook dat we binnenkort helemaal geen stuiterende auto's meer gaan zien?

"Ik denk dit weekend in Canada nog wel. Deze Grand Prix zal de FIA waarschijnlijk gaan gebruiken om de meetwaardes te bepalen, samen met de tot nu toe verzamelde data. Als die limiet eenmaal is vastgesteld, zal het ongetwijfeld een stuk minder gaan worden."

"Ik vraag me trouwens wel af hoe ze het precies en nauwkeurig kunnen gaan meten. Als coureurs over een hobbel of over de kerbstones rijden, komen er ook verticale G-krachten vrij. Het lijkt me dat het voor de FIA niet eenvoudig zal zijn om aan te tonen welke krachten precies zijn ontstaan door porpoising. Daar zullen ongetwijfeld nog veel discussies over worden gevoerd."

Tot de uitvalbeurt van Charles Leclerc leek het met de snelheid van Ferrari in Bakoe wel goed te zitten. Komt Ferrari komend weekend qua racesnelheid opnieuw sterk voor de dag?

"Dat denk ik wel. In Bakoe reed Ferrari voor het eerst met de nieuwe achtervleugel, waardoor het verschil in topsnelheid met Red Bull een stuk kleiner is geworden. De Ferrari blinkt uit in tractie en vooral accelaratie. Dat is precies wat je wil hebben op dit circuit."

"Zeker voor wat de kwalificatie betreft is dit echt een Ferrari-baan. Het is een semistratencircuit waar door het jaar heen nauwelijks op wordt gereden. Banden in het goede window krijgen voor die ene ronde is daardoor vaak wat lastiger, maar dat heeft Ferrari goed voor elkaar. Tegelijkertijd zullen ze zich nog steeds achter de oren krabben over wat er precies is misgegaan in Bakoe. Het is een circuit met veel hobbels, hoge kerbstones en vaak ligt er troep op de baan. Als je al kampt met betrouwbaarheidsproblemen is dat niet iets waar je blij van wordt."

De lay-out van Circuit Gilles Villeneuve. De lay-out van Circuit Gilles Villeneuve. Foto: NU.nl/Bart-Jan Dekker

Tot slot, bij Mercedes is George Russell de laatste races steevast sneller dan zijn teamgenoot Lewis Hamilton. Heb je daar een verklaring voor?

"Ja, dat is behoorlijk opvallend. Het is als buitenstaander lastig om daar één precieze oorzaak voor aan te wijzen. We weten dat Mercedes heel erg aan het pielen is geweest met de vloer en het vinden van de juiste afstelling van de auto. Ook kiest een team dat zoekt naar snelheid er vaak voor om twee verschillende wegen te bewandelen qua afstelling. We zien constant een andere balans bij Mercedes. Soms veel onderstuur, maar ook veel snap overstuur. Het lijkt erop dat Russell zich net even wat makkelijker aan de auto kan aanpassen dan Hamilton."

"Wat ook kan meespelen, is dat Russell een aantal jaar geleden nog in de Formule 2 heeft gereden. De huidige generatie auto's kun je qua stijfheid best vergelijken met de F2-auto's. Ook die auto's hebben het zogeheten grondeffect en zijn daardoor heel erg stijf. Wellicht is deze auto voor Russell daarom net wat makkelijker om mee te rijden dan voor Hamilton."