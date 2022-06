Daags voor het Grand Prix-weekend in Canada, komt de FIA met een voorschot op maatregelen om het porpoisen van de huidige Formule 1-auto's tegen te gaan. Vooral het grootste stuiterteam van allemaal, Mercedes, was uit op een ingreep. Het team van George Russell en Lewis Hamilton krijgt alleen precies wat het niet wilde.

Grofweg kwam de FIA met twee maatregelen: de eerste houdt in dat er wordt gekeken naar overmatige slijtage van de houten plank die in de vloer van de auto's zit verwerkt, en van de skidblocks.

Dat zijn titanium blokken of strips die aan de vloer vastzitten en als eerste het asfalt raken als de auto te laag gaat. Deze skidblocks leveren de vonken op die vaak te zien zijn.

Mocht bij de keuring blijken dat de plank en skidblocks te veel slijten, dan draagt de FIA het team op om met een hogere rijhoogte te rijden. Het wordt dus invidiueel per team bekeken, en niet zoals Mercedes leek te sugereren- een standaard rijhoogte voor alle auto's.

FIA komt met speciale formule voor de Formule 1

Ook de tweede maatregel is maatwerk: de FIA wil een formule waarin berekend kan worden hoeveel verticale beweging er in een auto mag zitten. Deze formule heeft niet op elke auto dezelfde uitwerking; auto's die veel verticale beweging hebben, bijvoorbeeld Mercedes en Ferrari, voldoen er mogelijk niet aan. Auto's zoals de Red Bull, die nauwelijks stuiteren, hoeven zich er normaal gesproken geen zorgen over te maken.

De FIA kan dit maatwerk hanteren, omdat de veiligheidskaart wordt getrokken. Teams moeten ervoor zorgen dat het voor de coureurs veilig is om in de auto te rijden. Als het vele stuiteren tot concentratieverlies of gezondheidsrisico's leidt, dan is het aan het team om dit te voorkomen. Dus als Hamilton veel last van zijn rug heeft na een race, moet Mercedes dit zelf oplossen.

Red Bull vreesde voor algemenere maatregelen

Red Bull-teambaas Christian Horner vreesde meer algemene maatregelen, zoals een standaard vastgestelde minimale rijhoogte voor iedereen. Zoiets vergt alleen een tussentijdse aanpassing van het technische reglement, en daarvoor is een ruime meerderheid van acht van de tien Formule 1-teams nodig.

Dat omzeilt de FIA nu dus door het op veiligheid te gooien. Coureurs klaagden vooral na de Grand Prix van Azerbeidzjan steen en been, waardoor dit gekozen pad goed te verdedigen is.

Na deze eerste maatregelen wordt het complexer

De aangekondigde maatregelen van de FIA zijn eigenlijk een voorschot op meer, en een fraai staaltje symptoombestrijding. Er moeten uiteindelijk grondigere maatregelen komen waarover de organisatie in gesprek gaat met de teams. Het doel is om porpoising en andere vormen van gestuiter voorgoed tot het verleden te laten behoren.

Porpoising is namelijk niet een louter aerodynamisch effect. Het is wel het gevolg van het nieuwe technische reglement voor de huidige auto's. Daarin zit verwerkt dat auto's een groot deel van hun neerwaartse kracht uit de vloer moeten halen, met behulp van het grondeffect.

Deze manier van downforce opwekken zorgt voor veel minder luchtverstoring, waardoor de auto's minder last van elkaar hebben als ze kort achter elkaar rijden. Dit moet het inhalen bevorderen.

Porpoising is een zichzelf herhalend proces

Het grondeffect werkt zo: In twee grote tunnels die in de lengerichting in de vloer van de auto's zit verwerkt, wordt onderdruk opgewekt door de luchtstroom daar door een vernauwing te versnellen. Er is daarom op die plek simpel gezegd minder lucht, wat voor een zuigende werking zorgt. Zo wordt de auto naar beneden gezorgen. Dit werkt beter als de vloer zo dicht mogelijk op het asfalt staat afgesteld. Daarom rijden de teams met een zo laag mogelijke rijhoogte.

Porpoising ontstaat als de vloer zó dicht op het asfalt wordt gezogen, dat de luchtstroom helemaal wordt onderbroken. De vloer laat dan door het stoppen van de zuigende werking meteen los, waardoor de auto omhoog gaat. Dit brengt de luchtstroom meteen weer op gang, waardoor de vloer weer naar het asfalt wordt gezogen. Daar wordt de luchtstroom dan weer onderbroken, waardoor dit proces zich steeds blijft herhalen. Dit zorgt voor een op- en neergaande beweging dat porpoising wordt genoemd.

Auto's stuiteren sowieso veel meer

De vering en de banden spelen hier ook een rol in. Om de auto zo laag mogelijk bij het asfalt te houden, is de vering enorm stijf afgesteld. Daarnaast zijn de banden dit jaar veel dunner, omdat de velgen relatief groter zijn geworden (van 13 naar 18 inch). De auto's stuiteren hierdoor dus veel makkelijker. Wat niet meehelpt is dat de vering van de auto's door de nieuwe regels enorm moest worden versimpeld. Allerlei exotische dempers zijn sinds dit jaar verboden.

Hierin zit mogelijk de oplossing voor de langere termijn. Want de stijve en versimpelde vering draagt niet alleen bij aan porpoising, maar laat de auto's sowieso veel meer stuiteren. Daar heeft Mercedes momenteel vooral last van.

Het terugbrengen van de exotische en complexe dempers kan de teams helpen om dit gestuiter en de rijhoogte veel beter onder controle te krijgen. Hierdoor blijft de grondeffect-vloer goed werken, zonder alle nadelige bijwerking. Het is de makkelijkste weg uit de situatie waarin veel teams zich bevinden, die per volgend seizoen kan worden ingevoerd.

Alleen voor Red Bull zou dit uiteindelijk alsnog slecht nieuws zijn, want zo verliest het team van WK-leider Max Verstappen het voordeel dat ze momenteel hebben volgend jaar alsnog. Het slimste jongetje van de klas lijdt zo onder de kinderen die hun huiswerk niet goed deden.