Max Verstappen boekte zondag een fraaie zege in Bakoe en verstevigde zo zijn leiding in de WK-stand. Tegelijkertijd ging het vooral over stuiterende auto's en hoeveel last coureurs hiervan hebben. Ho-Pin Tung, coureur en analist bij NU.nl en Viaplay, blikt terug op de Grand Prix van Azerbeidzjan.

Er is momenteel veel te doen om de stuiterende auto's. We zagen Lewis Hamilton uit zijn auto kruipen. Nu wil Mercedes graag dat de regels worden aangepast, dus het kan zijn dat hij een punt wilde maken. Maar dat gestuiter kan wel degelijk heel pijnlijk zijn, toch?

"Het kan zeker pijnlijk zijn. De rug is het gevoeligste punt voor een coureur door de manier waarop ze in de auto zitten. Als er een crash is, zie je ook vaak dat ze daar last van hebben."

"Maar het is een beetje een dubbel verhaal. Mercedes stelt de auto zelf zo af, omdat ze anders veel langzamer zijn. Je maakt als team en rijders altijd zelf bepaalde keuzes, terwijl je weet dat dit het comfort niet altijd ten goede komt."

"Hamilton zit bijvoorbeeld zelf heel laag in de auto, omdat dat aerodynamisch en qua zwaartepunt beter is. Alles wordt gedaan om de prestaties te verbeteren. Hij zei zelf vrijdag dat ze er maar voor kozen om pijn te lijden en voor de snelheid te gaan. Dan moet je er achteraf eigenlijk ook niet over klagen."

"Zeker Toto Wolff is qua politiek een beetje aan het overdrijven. Mercedes stuurt natuurlijk aan op een verplichte minimale rijhoogte, zodat de auto wat hoger komt en niet meer op de vloer stuitert."

67 Hamilton stapt met pijn en moeite uit na slopende GP in Bakoe

Mercedes staat niet helemaal alleen. Verschillende coureurs roepen op tot verandering. Vind je dat de regels gewijzigd moeten worden?

"Zeker niet dit jaar al, in een lopend seizoen. Toen ze begonnen met het ontwerp van deze auto's waren de regels voor iedereen hetzelfde. Het is een consequentie van hoe je als team te werk bent gegaan. Ze zijn gewoon verrast door porpoising."

"Maar er is dus iets dat ze zelf kunnen doen. Red Bull heeft er nauwelijks last van. Maar wellicht rijden ze ook wel iets hoger dan ze zouden willen en hebben ze dat goed werkend gekregen door al vroeg te anticiperen met bepaalde aanpassingen. Ook bij hen zagen we namelijk porpoising tijdens de testdagen. Als je dan nu een ander team het voordeel zou geven door de regels aan te passen, zou dat niet eerlijk zijn."

"Je moet ook wel een groot aantal teams aan je kant hebben om zo'n regelwijziging erdoor te krijgen, en dat wordt heel lastig. Red Bull en AlphaTauri zijn natuurlijk tegen, en er zijn wel meer teams die er niet zo veel last van hebben."

"In een lopend seizoen dingen doorvoeren die niet echt met veiligheid te maken hebben is sowieso een lastig verhaal. Natuurlijk hebben de coureurs er wel echt last van, maar het is iets dat ze zelf hebben gecreëerd en ook kunnen oplossen. Maar concessies doen aan prestaties is natuurlijk het allerlaatste wat men wil."

Is er wel iets dat Mercedes zelf kan doen, zonder dat het snelheid kost?

"In de basis is de stoel een pure carbon schaal en Mercedes zou die van Hamilton ook wat zachter kunnen maken, met iets meer dempend materiaal. Dat zit er misschien al wel een beetje in, maar het kan altijd meer. Al wordt je stoel daar wel weer ruimer, groter en zwaarder van en dat is ook weer niet ideaal. Alles is uiteindelijk een compromis."

"Hamilton zit zelf ook enorm laag in de auto, ook anders dan George Russell. Die is natuurlijk langer, maar dat is ook een eigen keuze. Extra dempend materiaal zorgt er ook voor dat je automatisch hoger komt te zitten. De rijder heeft daar zelf ook invloed op. Alleen als een coureur het echt niet uithoudt, moet het team wel ingrijpen want een coureur geeft dat zelf vaak niet zo snel toe."

83 Samenvatting: Verstappen wint in Bakoe na uitvallen Leclerc

Max Verstappen heeft inmiddels een voorsprong van 34 punten, terwijl de Ferrari weer uitviel. Is de titelstrijd een gelopen koers?

"Nou, we hebben onze vingers daar al eerder aan gebrand. Aan het begin van het seizoen was Ferrari sneller en hadden ze de betrouwbaarheid. Dat is nu enigszins omgekeerd."

"Toen Leclerc zo ver voorstond, hebben we alleen gezegd dat er uitvalbeurten nodig waren. Dat is gebeurd en mede daardoor is het gekeerd. Maar het geeft ook wel aan dat een uitvalbeurt enorme consequenties heeft voor de titelstrijd. Ik ga dus niet meer zeggen dat het een gelopen strijd is."

Charles Leclerc zag zijn titelkansen verder in rook opgaan. Hoe denk je dat hij zich nu voelt? Heeft hij nog vertrouwen in Ferrari?

"Jawel, dat heeft hij nog wel. De betrouwbaarheid is natuurlijk zorgelijk. De strategiefouten zoals in Monaco zijn operationele missers. Dat zie je bij meerdere teams, niet alleen bij Ferrari. In Bakoe waren ze dit weekend bijvoorbeeld wel scherp met Leclerc tijdens de eerste virtual safetycar."

"De snelheid zit in de auto, al zal het in zijn achterhoofd meespelen dat hij al twee keer kapotging. Maar dat speelt bij meerdere teams."

"In Canada staat hij er gewoon weer, want elke race is toch weer nieuw. Dus ik denk niet dat het iets is dat in zijn hoofd gaat spelen. Dit was zijn vierde pole op rij. De snelheid is er en het vertrouwen dus ook wel: in zichzelf en in zijn auto. Hij moet het alleen gaan afmaken op zondag."

78 Leclerc valt uit in Bakoe en ziet gat met Verstappen groeien

Verstappen rekende voorlopig weer even af met het verhaal dat Sergio Pérez misschien wel een bedreiging vormt. Uiteindelijk is hij gewoon sneller dan zijn teamgenoot, toch?

"Het viel me vooral op dat bij Pérez de banden weer kapotgingen, hij had veel last van graining. Dat zag je ook in de slotfase in Monaco. Na de pitstop zondag leek het even of hij kon bijblijven maar hij viel daarna opnieuw verder weg en het gat was uiteindelijk erg groot. Verstappen liep na de beide pitstops simpel uit. Pérez is de laatste races wat harder op banden, al is dat normaal gesproken niet een bekend probleem bij hem."

"Ik denk dat zijn auto misschien wat meer is afgesteld op snelheid over een ronde, maar dat heeft vaak als gevolg dat de banden wat sneller slijten in de race. Dat is nu twee races op rij gebeurd. Dus dat is wel interessant."

"Verstappen heeft juist niet die snelle kwalificatieronden. Dat heeft met de eigenschappen en het rijgedrag van de auto's te maken. Die reageren minder scherp, iets dat hij wel graag wil. Maar ik denk dat het ook te maken heeft met keuzes om de auto wat meer af te stellen voor de zondag. Je ziet namelijk echt in de races dat Verstappens banden langer meegaan. Dat pakt meestal goed uit, want op zondag worden de punten verdeeld. Dan is Verstappen gewoon sterker."