Onze Formule 1-verslaggever Joost Nederpelt zat vrijdag klaar om jullie vragen over de Grand Prix van Azerbeidzjan te beantwoorden. Hieronder vind je de beste en meestgestelde vragen.

Afgelopen weekend is er op een stratencircuit gereden. Wat is er allemaal nodig om een normale weg om te toveren tot circuit en hem daarna weer in de oorspronkelijke staat terug brengen? Een race vraagt om veel faciliteiten en veiligheid.

"Dit verschilt per circuit. Samen met de FIA moet eerst bekeken worden hoe het ontwerp - dat vaak door een circuitbouwer wordt gemaakt, in Bakoe bijvoorbeeld Hermann Tilke - veilig kan worden gemaakt. Dus: is er ruimte voor uitloopzones, zijn er niet te veel gevaarlijke punten of hobbels? Et cetera."

"Dan is het natuurlijk zaak genoeg ruimte te hebben voor een circuit op alle wegen waarover het moet lopen. Dat is in Bakoe, met die krappe bocht bij het kasteel, maar net gelukt. Je hebt natuurlijk ook ruimte nodig voor de betonnen muren, vangrails, Tecpro-barrières. Dus kijk niet raar op als daarvoor een keur aan verkeersborden en andere obstakels is weggehaald. Ik weet niet of de parkeermeter nog ergens wordt gebruikt, maar als die in de weg staat: wegwezen."

"Er zijn best veel stratencircuits die ook nog met een wegenbouwer aan de slag gaan om wat nieuw asfalt neer te leggen. In bijvoorbeeld Monaco gebeurt dat jaarlijks. Niet elke weg is geschikt voor Formule 1, dus dan moet er een laagje overheen. Op andere circuits, zoals Singapore, zie je nog duidelijk de strepen van het normale verkeer."

"Uiteindelijk wordt geaccepteerd dat de auto's op bepaalde punten de muur in kunnen gaan. Op die plekken, je kunt het vooraf redelijk uittekenen, wordt dan voldoende bescherming aangebracht. Maar dat sluit enorm harde crashes niet uit. Stratencircuits blijven daarom altijd iets gevaarlijker dan gewone banen."

Ik lees veel op de socials dat het een Verstappen-team is, omdat er teamorders worden gegeven in het nadeel van Checo. Ik ben het er niet mee eens, maar kunnen jullie uitleggen waarom Max Verstappen ook zonder teamorders de duidelijke winnaar zou zijn? Dus ook het niet pitten tijdens de virtuele safetycar en trage pitstops.

"Deze vraag is heel simpel te beantwoorden: Max Verstappen was veel sneller dan Sergio Pérez en finishte ondanks een gelijke strategie twintig seconden voor zijn teammaat. In Barcelona moest Pérez eveneens aan de kant, maar ook daar was Verstappen veel sneller. Pérez won in Monaco, maar dat kwam niet doordat hij (in de race) nou per se sneller was. Ik vind de Pérez-hype van de afgelopen weken een beetje doorgeslagen. Hij had in de kwalificatie twee keer nipt de overhand en er zijn aanwijsbare oorzaken. En dat was het."

Pérez zegt dat hij langzamer dan Verstappen was, doordat hij veel meer bandenslijtage had dan zijn teamgenoot. Waren zijn banden na de race echt veel meer versleten dan die van Verstappen? En zo ja, hoe kan dat met twee dezelfde auto's? Hoe kan het verschil tussen Pérez en Verstappen toch zo groot zijn op het gebied van racepace en kwalificatiepace? Ligt dat puur aan de kwaliteit van de rijder?

"Dit zijn eigenlijk twee vragen in één. Over de banden: de coureur heeft controle over zijn rechtervoet, dus ook over of de banden niet te veel doorspinnen. En hij heeft invloed op de stuurhoek die hij in bochten gebruikt, dus of de banden niet te veel belast worden. Dat kan Verstappen beter hebben gedaan dan Pérez. Ik denk niet dat dit aan een verschillende afstelling ligt. Red Bull zou Pérez nooit op pad sturen met een afstelling waarmee zijn banden snel slijten."

"Het verschil tussen kwalificatiepace en racepace is verklaarbaar, doordat Verstappen op dit soort circuits (Bakoe, Monaco) last heeft van onderstuur en Pérez daar goed mee om kan gaan. Maar dit is alleen op kwalificatietempo. In de race rijden ze veel langzamer. Charles Leclerc ging in de kwalificatie vijf seconden sneller dan de snelste ronde van Pérez in de race."

Vandaag zagen we een divergerende bandenstrategie bij McLaren, terwijl de traditionele topteams 'gewoon' als team uniform leken te rijden. Is dat puur een call van de hoofdstrateeg van een team of is dat de keuze die elke coureur met zijn eigen team mag bepalen?

"Als je twee auto's dicht bij elkaar hebt en je graag naar voren wil (zoals de situatie van McLaren zondag was), dan kan het best nuttig zijn om wisselende bandenstrategieën te hebben. Dit wordt uiteindelijk goedgekeurd door de hoofdstrateeg, maar wel in overleg met en met input van de coureur en zijn hoofdengineer. En er zitten op de fabriek nog tientallen mensen die dit soort scenario's doorrekenen."

Verstappen krijgt te horen dat hij tot het eind van de race geen DRS meer mag gebruiken. Waarschijnlijk is dat uit voorzorg. Waarom was dit? Als hij op kop rijdt, is er niets in te halen toch? Of waren er achterblijvers en was er een probleem met DRS?

"Als hij binnen de DRS-afstand achterblijvers tegenkomt, mag hij wel DRS gebruiken. Blijkbaar was er (weer) een probleem met zijn DRS, dat bij Red Bull nogal fragiel gebouwd is. Dus ik neem aan dat het uit voorzorg was. Hij had DRS ook helemaal niet meer nodig met zijn voorsprong, dus waarom zou je het dan riskeren?"

Is het bekend wat er tegen het eind van de race bij de voeten van Verstappen gebeurde?

"Daar heeft het team niets meer over gezegd, maar er viel alleen iets tussen zijn voeten. Er zit van alles in de cockpit, dus dat kan ook letterlijk van alles zijn."

Hoe staan de Ferrari-aangedreven coureurs en teams ervoor met motoronderdelen en gridstraffen?

"Inmiddels is duidelijk dat Leclercs motor het niet heeft overleefd, dus hij gaat al naar zijn derde ICE (verbrandingsmotor). Een vierde betekent een gridstraf. Hij is bovendien in Bakoe al naar zijn derde turbo van het seizoen gegaan. Ook hiervoor geldt dat hij bij een vierde een gridstraf krijgt. Met alle onderdelen loopt hij gelijk met Verstappen, dus van alles de tweede in gebruik."

Wordt het seizoen op deze manier niet te eenzijdig of denken jullie dat Ferrari (of een ander team) nog wel kan terugkomen?

"Het lukt Ferrari momenteel niet om races te winnen, dus dat maakt het niet per se spannend. En Verstappen heeft nog altijd de overhand binnen Red Bull, dus ook dat is niet een ingrediënt voor veel spanning in de komende races. Op het gebied van het kampioenschap denk ik daarom dat Verstappen echt goede papieren heeft. En ja, er kan nog van alles gebeuren maar dit is de situatie nu."

"Leclerc blijft wel snel, net als Pérez (en soms Carlos Sainz) dus de races worden echt nog wel leuk."

Wat kan Red Bull technisch nog aanpassen aan de auto, zodat Verstappen er beter mee overweg kan (bijvoorbeeld meer ballast naar de voorkant)?

"Als dit makkelijk op te lossen was, dan hadden ze het wel gedaan. Dus het is complex, dat is zeker. Meer ballast naar de voorkant is sowieso geen optie, omdat Red Bull de auto vooral lichter wil maken, niet zwaarder."

"De eigenschappen van de vorige Red Bulls waren echt een gevolg van het ontwerp, met veel rake, dus een auto die wat voorover stond. De voorvering van de Red Bull kon in de bochten ook nog eens echt induiken om zo nog meer grip te krijgen. Met de huidige regels qua vering kan dat allemaal niet meer, en rake is door de grondeffectvloer het laatste wat de teams willen. Dus Red Bull moet een andere weg vinden."

"Misschien kunnen ze het bij Ferrari afkijken, want Leclerc vraagt precies hetzelfde van een auto als Verstappen. Hun rijstijl is vergelijkbaar. De Ferrari stuurt duidelijk beter in dan de Red Bull."

Zal Red Bull akkoord gaan met twee verschillende filosofieën (grounded rear versus pointy noise) tussen de garages? Te grote verschillen maken het tijdens de trainingen moeilijk om elkaar te helpen met afstemmingen en simdata.

"Als ze dat alleen met de afstelling van de auto konden bereiken, dan hadden ze het al gedaan. Maar dit zijn denk ik echt eigenschappen die ingebakken zitten in het ontwerp van de auto, dus ik vrees dat er grondiger iets moet veranderen. Verstappen is al het hele seizoen niet echt sterk in (droge) kwalificaties, dus het is echt iets hardnekkigs. Misschien dat hier in het ontwerp van de volgende auto rekening mee gehouden kan worden, maar ik zie eerlijk gezegd niet gebeuren dat ze de balans van de RB18 nog compleet kunnen omgooien. Gezien de stand in het kampioenschap is daar ook geen reden voor."

DRS dat openbreekt, dat is volgens mij nog nooit gebeurd of wel? Er werd een waarschuwing gegeven: orange and black. Wat betekent het precies? Kun je hier straf voor krijgen?

"Er zijn al vaker problemen met achtervleugels en specifiek de DRS-flap geweest. Dat die zoals bij Yuki Tsunoda in twee stukken brak, heb ik nog niet eerder gezien. De meatball flag of zwarte vlag met oranje bal betekent dat een coureur naar de pits moet, omdat zijn auto te beschadigd is om zonder ingreep door te racen. We zien hem niet vaak, dus leuk dat die vlag weer eens voorbijkwam."