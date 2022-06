Met nog veertien races te gaan in het Formule 1-seizoen is het erg vroeg om Max Verstappen de gedoodverfde titelfavoriet te noemen. De Nederlander heeft na zijn zege in Azerbeidzjan een zeer behoorlijke voorsprong, maar er kan nog van alles gebeuren. Toch is de vraag gerechtvaardigd wie of wat de regerend wereldkampioen nog van prolongatie kan afhouden.

Toen Verstappen vorig jaar begin juli de Grand Prix van Oostenrijk won, stond hij maar liefst 32 punten voor op Lewis Hamilton. De Brit lag in december in Abu Dhabi desalniettemin op koers om kampioen te worden, tot Nicholas Latifi in de muur vloog. Het laat maar zien dat een Formule 1-seizoen lang is. Dat weet Verstappen als geen ander.

Toch bevond de Limburger zich een jaar geleden in een andere positie dan nu. Mercedes kende een slechte seizoensstart, maar was wel de dominante factor waartegen Red Bull het opnam. Verstappen en zijn auto bleken uiteindelijk, weliswaar nipt, sterk genoeg om de combo Hamilton-Mercedes te verslaan.

Nu hebben Ferrari en Charles Leclerc de rol van uitdager overgenomen, maar of die ook sterk genoeg zijn om het op te nemen tegen de gevestigde orde, is maar zeer de vraag. Voorlopig in ieder geval niet.

83 Samenvatting: Verstappen wint in Bakoe na uitvallen Leclerc

Het lukt Ferrari niet om te winnen

Verschillende factoren kunnen ervoor zorgen dat coureurs geen races winnen. Vaak is het simpelweg omdat de auto niet snel genoeg is. Daar heeft een groot deel van het rijdersgilde last van. Betrouwbaarheid is een andere reden. Ook kan het zijn dat een team strategisch te veel fouten maakt. Ferrari heeft last van al deze factoren en krijgt het daardoor niet meer voor elkaar om races te winnen.

Leclerc hoorde in Australië voor het laatst zijn eigen volkslied. Sindsdien ging het vijf keer mis. In Imola en Miami was Verstappen simpelweg sneller, in Barcelona en Bakoe ging de auto stuk, en in Monaco boorden slechte keuzes van het team de thuisfavoriet de zege door de neus.

De betrouwbaarheid lijkt momenteel het ergste probleem, maar Leclerc viel net als Verstappen twee keer om technische redenen uit. Die zijn dus tegen elkaar weg te strepen. Teambaas Mattia Binotto wilde de broze betrouwbaarheid van zijn team in Bakoe niet groter maken dan het is, en daar had de Italiaan wel een beetje gelijk in. Het probleem dat Leclerc zondag de zege kostte was anders dan in Barcelona, dus het is nog te vroeg om van een patroon te spreken.

Dat kan wel gezegd worden van het gebrek aan snelheid. Met vijf poles is Leclerc steeds razendsnel op zaterdag, maar ook in Bakoe leek Red Bull weer de overhand te hebben tijdens de race. Ferrari nam een gok door zijn coureur binnen te halen tijdens de virtual safetycar, wat Leclerc een kans op de zege gaf. Maar die beslissing werd ook genomen omdat ze bij Ferrari wel doorhadden dat winnen op pure snelheid er niet in zat.

Leclerc is daardoor momenteel geen enorme bedreiging voor de titelkansen van Verstappen, en kijkt bovendien al tegen een achterstand van 34 punten aan. De Monegask is op papier de enige coureur die de Nederlander nog van de titel af kan houden, maar echt goede papieren zijn het niet.

WK-stand 1. Max Verstappen (Red Bull): 150 punten

2. Sergio Pérez (Red Bull): 129 punten

3. Charles Leclerc (Ferrari): 116 punten

4. George Russell (Mercedes): 99 punten

5. Carlos Sainz (Ferrar): 86 punten

6. Lewis Hamilton (Mercedes): 62 punten

Pérez is weer terug waar hij hoort

Door zijn zege in Monaco werd Verstappens teamgenoot Sergio Pérez ook tot de potentiële titelkandidaten gerekend, maar de race van zondag liet maar weer zien hoe onrealistisch dit daadwerkelijk is.

De Mexicaan verdiende een mooi nieuw contract, doet precies wat Red Bull van hem verwacht en kwalificeerde zichzelf zelfs twee keer voor zijn kopman. Maar zondag had Pérez de snelheid niet. Hij pakte wel de leiding, maar kon vervolgens niet wegrijden bij Leclerc. Daarna liet Verstappen zien dat kwalificeren en racen twee verschillende dingen zijn.

Het profijt dat Pérez in de kwalificatie heeft van de eigenschappen van deze auto, telt alleen op zaterdag. Zondag maakte het team hem duidelijk vooral niet te verdedigen, omdat Verstappen sneller was. Dat was twee races terug in Spanje ook al het geval. Ja, Pérez moest plaatsmaken, maar zijn kopman was dan ook simpelweg rapper onderweg.

Verstappen geniet na met Red Bull-topman Helmut Marko. Foto: Getty Images

Red Bull heeft alle centen ingezet op Verstappen

De ervaren teamgenoot van Verstappen is daarom ook geen echte bedreiging. Hij is er als de WK-leider wat steekjes laat vallen, maar Red Bull heeft alle centen ingezet op de Limburger en daar komt geen verandering in. Verstappen betaalt dat uit door simpelweg sneller te zijn en de overwinningen binnen te harken, zodra hij daar de kans voor krijgt. Daarvoor is poleposition niet eens noodzakelijk.

Verdere bedreigingen zijn er niet. Carlos Sainz doet door zijn vele uitvalbeurten überhaupt niet mee in de titelstrijd, heeft nog nooit een race gewonnen en is daar momenteel ook niet snel genoeg voor. En de oude aartsrivaal Mercedes stuitert zich alleen naar een derde plaats als er Red Bull's of Ferrari's uitvallen. De snelheid is er bij lange na niet om ook maar te denken aan overwinningen.

Met veertien races te gaan is het seizoen inderdaad nog erg lang, maar de eerste acht GP's hebben laten zien: Verstappen heeft het dit jaar in eigen hand. Als de Limburger blijft doen wat hij tot nu toe deed, ziet de toekomst er ook zonder oranje bril zonnig uit.