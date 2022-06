De Formule 1-coureurs die in een auto rijden die veel last hebben van porpoising, het stuiteren op hogere snelheid, willen dat er vanuit de FIA een ingreep komt om het rijden iets comfortabeler te maken. Voorlopig zijn bijvoorbeeld de Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell nog een roepende in de woestijn. Ze hebben de schijn namelijk tegen.

De competitieve koningsklasse is doorwrocht van politiek, geen team laat een kans liggen om ergens voordeel uit te halen of een concurrent dwars te zitten. Mercedes heeft het dit seizoen lastig, mede door het vele stuiteren. Als de FIA een regelwijziging zou doorvoeren om dit fenomeen te verhelpen, gaan de andere teams daar direct voor liggen.

"Het is wachten tot er een keer een ongeluk gebeurt", klaagde Russell zaterdag na afloop. De Brit is een van de vocaalste coureurs over porpoising, en de eerste die wees op de gevolgen voor de gezondheid. Het probleem voor Russell (en zijn teamgenoot Hamilton) is alleen: Mercedes kan het wel oplossen, maar dan wordt de auto nog langzamer.

Het stuiteren wordt namelijk veroorzaakt doordat de huidige auto's zo laag boven het asfalt hangen. Dat is nodig om de aerodynamische vloer zo goed mogelijk te laten weren. De combinatie van deze gewenste afstelling met de dit jaar veel stijvere veren en banden met een dunnere wang, zorgt dat porpoising snel optreedt. Het wordt vaak in gang gezet door een hobbel, en daarvan zijn er veel op het stratencircuit in Bakoe.

"We zouden de auto wat hoger af kunnen stellen, dan stuitert hij niet, maar zijn we ook langzamer", zei Hamilton vrijdag al na de vrije trainingen. "Dus zijn we maar voor een lage afstelling gegaan, wetende dat het pijn zou gaan doen."

Hamilton klaagde steen en been na de kwalificatie. De auto van de zevenvoudig wereldkampioen stuiterde nog meer dan die van zijn teammaat Russell. "Ik kon vrijdag mijn racesimulatie niet eens afmaken, mijn rug was echt naar de klote", stelde de Brit onomwonden.

Red Bull en Ferrari willen geen regelwijziging

Als het aan de Mercedes-coureurs ligt, komen er dus regels die ervoor zorgen dat de stuiterende auto's tot het verleden behoren. Maar hier komt de politiek in de Formule 1 in de discussie.

Red Bull heeft namelijk nauwelijks tot geen last van porpoising, en is veel sneller dan Mercedes. Dat is al opmerkelijk, want het probleem is dus blijkbaar op te lossen zonder snelheid in te leveren. Het geval Ferrari is nog vreemder. Die auto doet op stuitergebied niet veel onder voor de Mercedes, maar is door de bank genomen de snelste van het veld.

Ferrari-coureur Carlos Sainz voegt zich wel bij Russell en Hamilton, de Spanjaard vindt ook dat er iets moet veranderen. Zijn teammaat Charles Leclerc heeft echter nergens last van. Veel coureurs vinden het prima om af te zien achter het stuur, zolang de auto maar snel is. En de coureurs die überhaupt geen last hebben van gestuiter - lees: Max Verstappen en Sergio Pérez - zijn uiteraard mordicus tegen een ingreep van de FIA. "Dan zetten ze de auto maar wat hoger", was de WK-leider eerder al duidelijk.

Acht van de tien teams moeten voorstander zijn

Ook al zijn het de coureurs die het gestuiter moeten doorstaan, ze hebben er niets over te zeggen. De beslissing ligt uiteindelijk bij de teams. Acht van de tien renstallen moeten voorstander zijn van een tussentijdse regelwijziging. Daar is geen sprake van.

Red Bull heeft de zaakjes op orde, dus wil zeker niets veranderen. Ferrari stuitert wel, maar is snel. Geen haar op geen enkel hoofd in Maranello denkt aan een regelwijziging, ook al klaagt Sainz steen en been. En er zijn meer teams die redelijk stabiel over het asfalt gaan, zoals Alfa Romeo en Williams.

De Mercedes-coureurs kunnen dus klagen wat ze willen, maar de concurrentie zal redeneren dat de huidige constructeurskampioen vooral aast op competitief voordeel met een regelwijziging. Het zou zilveren pijlen goed uitkomen als alle auto's bijvoorbeeld verplicht meer rijhoogte moeten nemen.

Voorlopig stuiteren Russell, Hamilton en Sainz met flinke tegenzin dus nog wel een tijdje door. Het beste medicijn is gelukkig wel voorhanden, stipte Hamilton aan: "Godzijdank heb ik in Angela Cullen een goede fysiotherapeut."