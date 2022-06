Max Verstappen beleefde zaterdag in Azerbeidzjan opnieuw een stroeve kwalificatie, en moest teammaat Sergio Pérez voor de tweede race op rij voor zich dulden. Vooralsnog zijn de mindere zaterdagen nog niet problematisch, maar zondag komen er antwoorden op de vraag hoe lang dat zo blijft.

Het gebeurde voor het laatst in 2018 dat Verstappen twee keer op rij in de kwalificatie werd verslagen door een teamgenoot. Daniel Ricciardo troefde hem destijds af in de Verenigde Staten en Mexico.

Sindsdien had de Nederlander zijn teamgenoten altijd in zijn zak. Maar nu loopt het even stroef in de kwalificaties.

Alleen in Imola was Verstappen de snelste, maar dat was niet op een droge baan. Verder grossiert hij in tweede, derde en vierde startplaatsen. En de WK-leider wist van al die startplaatsen een keer te winnen, dus van een probleem is geen sprake.

205 Leclerc na spectaculair slot op pole in Azerbeidzjan

'Ik wil graag wat meer grip aan de voorkant'

Toch zou Verstappen het zelf ook graag anders zien, al wil hij er ook geen groot verhaal van maken. "Ik wil graag wat meer grip aan de voorkant , dus daar zijn we mee bezig", legde de Limburger vrijdag al uit.

"Ik wil niet zeggen dat ik me niet lekker voel in deze auto, maar ze zijn wel erg lang, breed en zwaar. Je wil eigenlijk een auto die veel beter instuurt en dus sneller door de bochten kan", klaagde Verstappen.

"Dan kun je er net wat meer uithalen in de kwalificatie, en dus echt pushen. Momenteel kan ik dat niet. We moeten echt nog wat finetunen om dat voor elkaar te krijgen", was hij helder. "Maar goed, ik heb nog altijd vier races gewonnen. Dus we moeten het ook niet groter maken dan het is."

Top vijf kwalificatie 1. Charles Leclerc (Ferrari): 1.41,359

2. Sergio Pérez (Red Bull): +0,282

3. Max Verstappen (Red Bull): +0,347

4. Carlos Sainz (Ferrari): +0,455

5. George Russell (Mercedes): +1,353

Auto glijdt over de voorwielen door

Verstappen kon zich met de vorige generatie auto's echt op een kwalificatierondje storten. Zeker met de grip van verse banden stuurde de Red Bull altijd in. Als de WK-leider nu aan het stuur draait, duurt het even voor hij ook echt van richting verandert. Onderstuur heet dat in vaktermen, als de auto over de voorwielen doorglijdt terwijl de coureur stuurt. Het is een eigenschap van de nieuwe auto's die teammaat Sergio Pérez iets beter uitkomt dan Verstappen.

In het onderlinge kwalificatieduel leidt Verstappen nog altijd met 5-3 ten opzichte van zijn Mexicaanse teamgenoot. Dus ook hier is van een groot probleem geen sprake. Het is vooral lastig dat Ferrari, of eigenlijk alleen Charles Leclerc, de Red Bulls op zaterdag vaak te snel af is.

Zondag moeten hierover wat vragen worden beantwoord. Want de Ferrari mag dan snel zijn over een ronde, eerder in het seizoen bleek steeds dat de auto van Leclerc niet goed met de banden overweg kan en te kwetsbaar is op de rechte stukken. Dat zijn twee cruciale factoren op het stratencircuit in Bakoe.

De Red Bull blijft razendsnel (aan het einde van het rechte stuk). De Red Bull blijft razendsnel (aan het einde van het rechte stuk). Foto: Getty Images

Red Bull pas aan het einde van het rechte stuk echt sneller

Volgens Leclerc is de update die het team in Barcelona introduceerde belangrijk geweest om de bandenslijtage, en daarmee de racepace, te verbeteren. Tijdens die race was de Monegask tot zijn uitvalbeurt inderdaad ongrijpbaar voor de concurrentie. Maar dat is een heel ander circuit dan Bakoe. Uit de racesimulaties op vrijdag bleek dat Red Bull en Ferrari elkaar niet veel ontlopen.

Voor een hogere topsnelheid bleek de nieuwe achtervleugel die Ferrari vrijdag op de auto schroefde doorslaggevend. Verstappen was op de finishlijn nog wel precies 5 kilometer per uur sneller dan Leclerc, maar dat verschil is eerder in het seizoen groter geweest.

Bovendien gaat de Red Bull pas echt snelheid winnen aan het einde van het rechte stuk, dus in de DRS-zone. Op de speedtrap, die ongeveer halverwege het rechte stuk ligt, zijn beide auto's nog ongeveer even snel.

Daar komt bij dat Leclerc zaterdag veel sneller was (drie tienden) in de bochtige middensector. Als Verstappen en Pérez met DRS in de aanval willen bij de Ferrari, moeten ze wel dicht genoeg de polesitter in de buurt komen. En blijven.

Mits de race normaal verloopt en de start chaosvrij is, ontvouwt zich daarom zondag een fraai spel. Want als de over een ronde snelle Leclerc op dit circuit standhoudt, dan worden die langzamere kwalificatieronden van Verstappen wel degelijk problematisch.