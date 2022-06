Max Verstappen krijgt veel bijval van zijn collega's in zijn strijd tegen de plannen om de salarissen van de Formule 1-coureurs aan banden te leggen. De Nederlander wees vrijdag op de impact die zo'n maatregel kan hebben op de toekomst van jonge coureurs. Maar het hoofdargument van het rijdersgilde is simpel samen te vatten: het gaat ontzettend goed met de Formule 1, waarom moeten de coureurs dan gelimiteerd worden?

Lewis Hamilton is 37 en weet dus ook wel dat hij niet heel lang meer Formule 1-coureur zal zijn. "Maar ik denk ook aan de jongere generatie, en ik vind dat die niet moet worden gelimiteerd", zei de zevenvoudig wereldkampioen vrijdag in Bakoe.

Hamilton ziet ook dat het de Formule 1 financieel voor de wind gaat. "Deze sport is van een business waarin 6 miljard dollar omging, gegaan naar een business waarin 14 miljard dollar omgaat. Dat groeit constant door en de teams verdienen meer", somde de Brit op. "Daar zijn wij een een groot onderdeel van."

"En velen van ons zijn hier doordat er in het verleden enorm in ons is geïnvesteerd", beaamde Hamilton de woorden van Verstappen. "Dat moet en wil je natuurlijk ook terugbetalen. Dus dit kan een impact hebben op jongere generaties."

De teambazen laten andere geluiden horen dan hun coureurs. Die denken met een salarisplafond de sport toekomstbestendiger te maken. Hoe deze maatregelen er precies uit komen te zien, en wanneer ze ingevoerd worden, is allemaal nog erg onduidelijk.

Het zou gaan om 30 miljoen per jaar voor twee coureurs, maar het kan ook zijn dat het hele budget van het team wordt vergroot en dat die dan zelf mogen bepalen hoeveel geld er naar de coureurs gaat. Dat zou voor teambazen een reden kunnen zijn om de coureurs nog veel minder te betalen en meer geld in de auto te steken.

Teams kunnen eindelijk geld verdienen

De coureurs zijn op hun hoede en spreken zich uit onder het motto van 'de aanval is de beste verdediging'. "Ik denk dat het compleet verkeerd is om een salarisplafond in te voeren", liet Sebastian Vettel dan ook optekenen.

"Juist nu de teams zich aan een budgetlimiet moeten houden, zie je dat ze geld kunnen verdienen. Is dat geen grappig toeval?", voegde de Duitser er cynisch aan toe. "Ze kunnen dus eindelijk geld verdienen met racen, en opeens komt dat salarisplafond voor coureurs op tafel."

"We gaan naar 23 tot 25 races per seizoen, en we moeten steeds meer doen", viel Fernando Alonso zijn collega-wereldkampioenen bij. "Overal zijn evenementen die we moeten bijwonen. Sponsoren staan in de rij om in de sport te stappen. Ik vind het geen goed idee", was de Spanjaard duidelijk.

Valtteri Bottas kwam terug op het argument dat het slecht is voor jonge coureurs. "Als je in de juniorklassen rijdt en financiële steun zoekt, dan verwachten investeerders uiteindelijk iets terug", herhaalde de Fin de woorden van Verstappen en Hamilton. "Die nemen al een groot risico, en als de inkomsten dan gelimiteerd zijn, wordt dat risico alleen maar groter."

"Ik weet zeker dat alle coureurs hier tegen zijn", ging de Alfa Romeo-rijder verder. "Wij zijn het middelpunt van de sport en daar moeten we dan ook naar betaald worden. We werken ontzettend hard en riskeren ons leven."

'Heb in Miami overuren gedraaid'

Carlos Sainz vond dat Verstappen "een ontzettend terecht punt" maakte door te wijzen op de jonge coureurs. "Kijk maar eens wat het kost om tegenwoordig een seizoen Formule 2 of Formule 3 te doen. Dan praat je over miljoenen euro's."

"Wiens vader kan dat geld investeren in de loopbaan van zijn zoon, zonder zekerheid dat die de Formule 1 gaat halen?", vroeg de Spanjaard zich af. "Dan ga je ze ook nog eens vertellen dat die zoon minder gaat verdienen als hij daadwerkelijk de Formule 1 haalt. Wie wil er dan nog investeren?"

Vooral de huidige situatie waarin de sport zit, maakt het voor Sainz een onbegrijpelijk moment om over limitering van coureurssalarissen te beginnen. "Als het met de Formule 1 nou compleet de verkeerde kant op zou gaan, door een COVID-19-crisis of zo, dan zou ik het nog begrijpen."

"Maar ik heb in Miami overuren gedraaid op alle evenementen die daar waren. We hebben het ontzettend druk als coureurs. Juist nu de sport booming is, willen ze ons limiteren. Het is echt een ontzettend onlogisch idee."