Zeker in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan maakte Ferrari indruk met snelle tijden. Maar het verhaal van het seizoen geldt ook in Bakoe, blijkt uit de rondetijden van vrijdag. Leclerc is rap over één ronde, op racetempo zit Red Bull er gewoon bij.

In de tweede training was-ie daar dan eindelijk: de low drag-achtervleugel van Ferrari. Langverwacht, maar nu ook echt nodig. In de eerste vrije training verschenen Sainz en Leclerc nog met een vleugel op de baan die geschikter leek voor Monaco dan voor Bakoe.

De auto was dan ook razendsnel in de bochtige middensector. Maar vooral op het lange rechte stuk kwam de Ferrari zo'n 13 kilometer per uur tekort. Dat zou in de race fataal zijn geweest, maar de Italianen hadden dus iets achter de hand.

Die nieuwe achtervleugel bracht de auto meer in lijn met wat er bij de concurrentie vinden is, en bracht de topsnelheid op een niveau waarmee de coureurs niet kwetsbaar zijn op de rechte stukken. De 335 kilometer per uur die Leclerc klokte, was door een tow van een Williams iets vertekend. Maar de Ferrari komt nu, ondanks het vele porpoising, veel dichter in de buurt van de Red Bull. Het scheelt misschien nog enkele kilometers per uur.

Zeker met de nieuwe vleugel is Leclerc weer de grootste kanshebber voor pole in Azerbeidzjan, die hij vorig jaar met een veel mindere auto ook al haalde. Ferrari was in alle drie de sectoren sneller dan Red Bull. Met de beste sectortijden aan elkaar geknoopt scheelde het vier tienden. Dat kwam aardig overeen met de ruim drie tienden die Verstappen toegaf op zijn grootste titelrivaal.

Kwalificatiesimulatie 1. Charles Leclerc (Ferrari): 1.43,224

2. Sergio Pérez (Red Bull): +0,248

3. Max Verstappen (Red Bull): +0,365

4. Fernando Alonso (Alpine): +0,918

5. Carlos Sainz (Ferrari): +1,050 (op medium)

Op racetempo zit Red Bull er wel bij

Maar pole is door alle inhaalmogelijkheden in Bakoe niet zo heel belangrijk. Racepace is cruciaal, en daar is het beeld anders. De taken werden verdeeld bij de topteams. Sainz en Pérez reden longruns op de mediumbanden, terwijl Max Verstappen net als Leclerc een paar ronden op racetempo reden op soft. Uit die korte simulatie kwamen de volgende gemiddelden naar voren.

Gemiddelden op soft Max Verstappen (vier ronden): 1.47,5

Charles Leclerc (zeven ronden): 1.47,8

Gemiddelden op medium Sergio Pérez (zeven ronden): 1.47,9

Carlos Sainz (zeven ronden): 1.48,1

Red Bull-coureurs krijgen nog een nieuwe motor

Er zijn nog wel een paar kanttekeningen te plaatsen bij deze rondetijden. Ferrari is meer dan Red Bull altijd iets sterker dan het team op vrijdag lijkt. In Barcelona liet het team nog zien echt stappen te kunnen zetten gedurende het weekend.

Daar kan Red Bull tegenover zetten dat er vanaf zaterdag nieuwe motoren in beide auto's liggen. Na het gebluf van vorig seizoen met de 'raketmotor' van Mercedes wordt de impact van een nieuwe krachtbron een beetje overschat, maar het scheelt altijd iets.

Bij Red Bull zijn er wel - wederom - problemen met de achtervleugel van Verstappen. In de eerste training wapperde het DRS-systeem van Nederlander op de rechte stukken flink heen en weer. Het team zou de WK-leider daarop dezelfde vleugel als Pérez hebben gegeven.

Dat doet de nog onbeantwoorde vraag rijzen waarom ze überhaupt met verschillende vleugels rijden. Het is hoe dan ook een probleem dat Verstappen in deze race, waarin DRS een cruciale rol gaat spelen, echt niet kan gebruiken.

37 DRS-systeem in vleugel Verstappen klappert tijdens eerste vrije training in Bakoe

Conclusie

Ferrari heeft een van de grote zwaktes van de auto dan eindelijk verholpen. Maar een positie waarin de Italianen het initiatief aan Red Bull moeten laten, ligt opnieuw op de loer.

Als het team van Verstappen zaterdag beslag legt op de tweede startrij, dan is er een grote kans op het scenario dat dit seizoen al vaak is afgespeeld: Leclerc pakt pole, Verstappen de overwinning. En als de Limburger het niet doet, zit Pérez op het vinkentouw.