Nu de Formule 1-kwalificatie in Bakoe voorbij is, kunnen onze verslaggevers Patrick Moeke en Joost Nederpelt een voorspelling doen voor de race van zondag. Wat denken deze experts?

Patrick: "Ondanks zijn derde startplek verwacht ik zondag een zege voor Verstappen. Met uitzondering van Monaco is de Nederlander dit jaar altijd sneller geweest dan Pérez in de race. En aangezien inhalen prima te doen is in Azerbeidzjan, verwacht ik dat hij zijn Mexicaanse teamgenoot zonder al te veel problemen voorbij zal gaan."



"Wat racesnelheid betreft konden we na de vrijdagtrainingen concluderen dat Red Bull sterker is dan Ferrari. Tel daarbij de hoge topsnelheid van Red Bull op en Verstappen zou morgen ook Leclerc op het lange rechte stuk moeten kunnen verschalken.''

Joost: ''Verstappen is voor mij nog altijd de favoriet voor de race, maar zijn kansen zijn wel iets gedaald op vrijdag en zaterdag. Om twee redenen: de Ferrari is dankzij een dunnere achtervleugel niet meer extreem langzaam op het rechte stuk, en is aan het begin van de rechte stukken zelfs sneller dan de Red Bull. Leclerc kan zich dus echt wel verdedigen."



"En dit is opnieuw een circuit waarop Verstappen lijkt te stoeien met de auto. Het gaat om kleine marges, maar zijn teammaat Pérez heeft dat net iets beter voor elkaar. Als Verstappen zondag een goeie start heeft en geen tegenslag, dan wint hij de race. Maar er hoeft maar iets niet helemaal lekker uit te pakken en Leclerc en Pérez vechten het samen uit.''

