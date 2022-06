Openlijke kritiek vanuit het team, onduidelijkheid over zijn contract, slechte prestaties; Daniel Ricciardo zit absoluut niet in de beste fase van zijn Formule 1-loopbaan. De vraag rijst daarom hoelang die nog voortduurt. Het net sluit zich om de olijke Australiër.

Als persoonlijkheid past Ricciardo perfect bij McLaren, een team met een frisse uitstraling, felle kleuren en niet meer de stijfheid waaronder het jarenlang gebukt ging met Ron Dennis aan het roer. Zak Brown is een pure liefhebber, een slimme zakenman en als persoon de tegenpool van Dennis. Het character Ricciardo - altijd met een glimlach en toch snel - was helemaal wat de Amerikaan zocht.

Anderhalf jaar later staan de zaken er heel anders voor. Ricciardo werd naar het team gehaald als aanvoerder, maar het is juist het toptalent Lando Norris dat de kar trekt. Sinds de komst van zijn ervaren teamgenoot werd de jonge Brit wat serieuzer. Na twee seizoenen slapstick met Carlos Sainz moest Norris nu echt aan de bak. En dat deed hij, ook omdat Ricciardo uiteindelijk veel minder presteert dan zijn Spaanse voorganger.

De fans keken ongetwijfeld uit naar het coureursduo Ricciardo en Norris, dat op papier een garantie leek voor chemie en humor. Dat bleef grotendeels uit. Norris maakte wel gehakt van de reputatie van zijn Australische teamgenoot. Dat laten de cijfers duidelijk zien.

WK-punten sinds 2021 Lando Norris: 208 punten

Daniel Ricciardo: 126 punten

Onderling duel in kwalificaties sinds 2021 Lando Norris: 21

Daniel Ricciardo: 8

'Norris beëindigt loopbaan Ricciardo'

Ricciardo is niet de vervanger van Sainz die McLaren wel nodig had. In een seizoen waarin het team het al moeilijk heeft, is Norris het enige ijzer in het vuur. Daarom begint het gemor. Zowel Brown als teambaas Andreas Seidl zei onlangs onomwonden dat Ricciardo niet aan de verwachtingen voldoet. Tot overmaat van ramp zaaide Ricciardo zelf recent onduidelijkheid over zijn contract, waarvan hij zelf niet leek te weten wanneer het afloopt.

Voormalig wereldkampioen Damon Hill zei deze week in de officiële Formule 1-podcast dat "Norris de loopbaan van zijn teamgenoot heeft beëindigd". Dat lijkt hard, maar als Ricciardo niet heel snel gaat presteren, is het wel de realiteit.

McLaren zwemt namelijk in de opties. Het team heeft tegenwoordig een eigen IndyCar-team, waarin het met Pato O'Ward een toptalent achter het stuur heeft. De Mexicaan mocht al eens testen voor het Formule 1-team. Maar de grootste naam in de IndyCar is Colton Herta, de 22-jarige Amerikaan die het binnen afzienbare tijd ook in een McLaren mag proberen. Ze zijn stuk voor stuk talenten en potentiële vaste coureurs, maar geen bewezen krachten.

Lando Norris, tegenwoordig iets serieuzer en vooral sneller dan teammaat Daniel Ricciardo. Lando Norris, tegenwoordig iets serieuzer en vooral sneller dan teammaat Daniel Ricciardo. Foto: Getty Images

Gasly en McLaren kunnen elkaar helpen

Dat geldt wel voor Pierre Gasly, die op een dood spoor is beland binnen Red Bull. Sergio Pérez blijft nog ruim twee jaar de teamgenoot van Max Verstappen. Het eerste stoeltje bij AlphaTauri blijft gereserveerd voor de Fransman, maar die heeft ongetwijfeld grotere ambities. Gasly's contract loopt tot en met 2023, toevallig net zo lang als dat van Ricciardo. Maar als McLaren eerder zaken wil doen, is daar vast over te praten.

De 26-jarige Gasly is een keer mislukt bij Red Bull, maar heeft zichzelf sindsdien meer dan opgericht. De Fransman kon simpelweg niet overweg met de lastige auto, die volledig was afgesteld op de rijstijl van Verstappen. Dat Alexander Albon en zelfs Pérez daarna tegen dezelfde problemen aanliepen, plaatst de prestaties van Gasly bij het team beter in perspectief. Terug bij het zusterteam liet de coureur uit Rouen weer zien echt wel te kunnen sturen.

Pierre Gasly is een belangrijke potentiële vervanger van Ricciardo. Pierre Gasly is een belangrijke potentiële vervanger van Ricciardo. Foto: Getty Images

Ricciardo weet zelf ook dat einde Formule 1-loopbaan dreigt

Ricciardo ziet dus de nodige kapers op de kust. En er is eigenlijk geen echte aanleiding om te denken dat het snel beter gaat. Tijdens de Grand Prix van Monaco bleek wederom dat de achtvoudig Grand Prix-winnaar in bepaalde bochten enorm veel tijd liet liggen ten opzichte van Norris. De Engelsman doet iets met de McLaren wat Ricciardo niet in de vingers krijgt. Die komt niet verder dan melden dat hij zich "nog niet 100 procent voelt in de auto" - geluiden die vorig jaar ook al te horen waren.

Behalve in de gewonnen Grand Prix van Italië had Norris zijn teamgenoot ook in 2021 grotendeels onder de duim. De auto's van vorig jaar en dit seizoen zijn volledig anders, dus dat is geen excuus waarachter Ricciardo zich kan verschuilen. Zijn slechte prestaties zijn de enige constante factor.

Als hier geen verandering in komt, dan weet Ricciardo zelf ook wel dat het einde verhaal is in de sport. Geen Formule 1-team is geïnteresseerd in een iets oudere coureur die al tijden niet presteert. Er is genoeg nieuw talent op de markt. Het biedt de coureur uit Perth een mooie kans om zijn andere grote liefde te proberen: Ricciardo paste al goed bij McLaren, maar het rauwe en minder serieuze NASCAR is de Amerikanofiel volledig op het lijf geschreven.