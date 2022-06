Inhalen is de afgelopen jaren geen probleem gebleken bij de Grand Prix van Azerbeidzjan, maar toch kan dat gemiddelde zondag nog verder omhoog geschroefd worden. Door de nieuwe generatie auto's is de DRS nog krachtiger geworden en dat kan op de lange rechte stukken in Bakoe nog beter benut worden.

107 Waarom de Grand Prix van Azerbeidzjan één groot DRS-festijn wordt