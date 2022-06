De Grand Prix van Azerbeidzjan staat garant voor spannende races en ook dit jaar is er niet één team per definitie sneller. Door het lange rechte stuk lijkt Red Bull in het voordeel, maar op de zaterdag heeft Ferrari een streepje voor. Hoe dat zit vertellen NU.nl-verslaggevers Joost Nederpelt, Patrick Moeke en Bas Scharwachter in deze vooruitblik op de Grand Prix van Azerbeidzjan.