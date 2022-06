In de straten van Bakoe staat komend weekend de Grand Prix van Azerbeidzjan op het programma. Ho-Pin Tung, coureur en analist bij NU.nl en Viaplay, blikt vooruit op de achtste race van het seizoen.

Max Verstappen zag zijn race vorig jaar ten einde komen door een klapband. Hoe groot is de kans dat zoiets dit jaar weer gebeurt?

"Opvallend genoeg hebben we - anders dan vorig seizoen - nog geen klapbanden gezien dit jaar. Dat zoiets in Bakoe gebeurde, was relatief logisch. De auto's rijden heel lang op hoge snelheid, waarbij er voor lange tijd verticale druk op de schouder van een band wordt gedrukt. Bij een onderbreking van de race door bijvoorbeeld een safetycar of rode vlag gaat de bandenspanning omlaag en daarmee neemt ook de kans op klapbanden toe. Dat komt doordat bandenspanning support geeft aan de structuur van een band en een gebrek daaraan gemakkelijker schade geeft."

"Pirelli zei trouwens dat de klapband van Max Verstappen door puin was gekomen, al geloofde Verstappen dat verhaal niet. En om eerlijk te zijn geloof ik die theorie ook niet, aangezien er veel logischere verklaringen voor die klapband te vinden zijn."

"Gaan we de klapbanden dit jaar in Bakoe opnieuw zien? Ik denk dat de kans een stuk kleiner is dat zoiets opnieuw gebeurt. De constructie van de band is dit jaar flink aangepast en de wang van de band is ook een stuk kleiner geworden. De auto's zijn stijver, waardoor er meer energie door het karkas van de band loopt. Pirelli heeft daarop geanticipeerd door de band een stuk steviger te maken. In voorgaande jaren heeft Pirelli dat ook geprobeerd, maar de bandenmaker stuitte toen op veel weerstand van teams en rijders, omdat het rijgedrag daardoor significant veranderde. Maar doordat nu het gehele concept van de auto's is gewijzigd, valt dit natuurlijk minder op."

Het stratencircuit in Bakoe heeft een ontzettend lang recht stuk. Topsnelheid is dit jaar een van de sterke punten van de Red Bull. Betekent dit dan ook dat het team van Verstappen automatisch favoriet is?

"Dat rechte stuk spreekt zeker in Red Bulls voordeel, maar ik durf niet direct te zeggen dat zij daardoor ook meteen de topfavoriet zijn. Het circuit kent namelijk ook een behoorlijk bochtig gedeelte, waarbij tractie en acceleratie heel belangrijk zijn en daar blinkt de Ferrari juist in uit. Vlak ook Mercedes niet uit. Sinds zij de updates in Barcelona hebben geïntroduceerd, is hun porpoising enorm gereduceerd. Daardoor zijn zij in staat geweest om de auto een stuk lager te rijden dan voorheen, iets wat voor een grote toename in performance en topsnelheid heeft gezorgd."

"We zien dat Ferrari relatief sterk is tot een snelheid van ongeveer 275 kilometer per uur. Dat heeft te maken met tractie, maar vooral ook met de krachtbron en de keuzes waarmee het hybridesysteem zijn vermogen afgeeft. Tussen de 275 en 300 kilometer per uur begint de Red Bull pas echt grote stappen te maken, dat heeft ook te maken met het feit dat ze aerodynamisch efficiënter zijn. Dat is in de race trouwens precies wat je wil, want daardoor kun je makkelijker inhalen en verdedigen. De teams zullen zoals altijd een compromis moeten vinden tussen topsnelheid en neerwaartse druk. Op dit circuit is dat nog lastiger, aangezien je beide aspecten nodig hebt."

Tijdschema GP Azerbeidzjan Vrijdag 13.00 uur - Eerste vrije training

Vrijdag 16.00 uur - Tweede vrije training

Zaterdag 13.00 uur - Derde vrije training

Zaterdag 16.00 uur - Kwalificatie

Zondag 13.00 uur - Race

In de nasleep van Monaco wordt er veel gesproken over Sergio Pérez, die slechts vijftien punten achter Verstappen in het kampioenschap staat. Vormt hij een bedreiging voor zijn teamgenoot in de titelstrijd?

"Nee, dat lijkt me niet. Met uitzondering van Monaco is Pérez dit jaar in alle races achter Verstappen geëindigd als beiden de finish hadden gehaald. Ik vind het persoonlijk interessanter om te bekijken waarom Red Bull het in Monaco niet voor elkaar heeft gekregen om de balans van de auto van Verstappen te krijgen zoals hij het wilde."

"Dat kan te maken hebben met het type baan en mogelijk ook met de manier waarop ze hadden geanticipeerd op de verwachte weersomstandigheden. Wat dat betreft waren de omstandigheden enigszins vergelijkbaar met Imola."

"Bakoe heeft nog minder grip dan Monaco en de baanevolutie is hier door de samenstelling van het asfalt gaandeweg het weekend ook een stuk groter. Het viel op dat in Monaco alle rijders veel last hadden van onderstuur. Bakoe kent veel 90 gradenbochten, dus mogelijk gaan we dat dit weekend ook weer zien."

"Van Verstappen is bekend dat hij niet van een auto met te veel onderstuur houdt, terwijl Pérez dat juist wel doet. Tegelijkertijd zie je ook dat Verstappen zich er niet zo druk over maakt. Hij weet dat hij sneller is dan Pérez en in normale omstandigheden zal hij er altijd voor staan."

De contractverlenging van Pérez is wellicht ook slecht nieuws voor Pierre Gasly, die nu op een dood spoor lijkt te zitten bij AlphaTauri en Red Bull. Hoe zie jij zijn toekomst?

"Hoewel ik zou kunnen begrijpen dat hij weg wil, zijn de opties voor hem beperkt. De drie topteams zijn bezet, dus hij moet bij de teams daarachter gaan kijken. Mogelijk is hij een serieuze optie voor McLaren als Daniel Ricciardo daar ondermaats blijft presteren, maar ook bij dat team zal hij geen wereldkampioen worden."

"De Franse link met Alpine zou voor hem interessant kunnen zijn, al hebben ze daar ook een toptalent als Oscar Piastri nog achter de hand. Bovendien hebben ze ook een doorlopend contract met Esteban Ocon en wellicht gaat Fernando Alonso nog een tijdje door."

"Alle opties afwegend, zit hij binnen Red Bull misschien helemaal niet zo slecht. Pérez heeft een contract voor twee jaar getekend en hoewel hij het nu natuurlijk heel goed doet, kan dat volgend jaar weer heel anders zijn. Red Bull reageert vaak impulsief als het om rijderswissels gaat, dus wie weet is zijn rol binnen Red Bull nog niet uitgespeeld."