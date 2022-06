Formule 1 is de belangrijkste klasse in de autosport, en geniet zeker sinds Max Verstappen succesvol is veel aandacht in Nederland. Maar het is een complex spelletje. Voor een basisniveau om de sport goed te kunnen volgen, legt NU.nl de koningsklasse in drie delen uit. In deel 1 gaat het over de opbouw van de Grand Prix-weekenden en de structuur van het wereldkampioenschap.

De races

Formule 1-races worden gehouden over de hele wereld en gaan in principe over een afstand van 305 kilometer, plus het eventuele restant van de ronde. Deze Grands Prix (of Grote Prijzen) worden gereden op permanente circuits (zoals Zandvoort) of stratencircuits in een stad (zoals Monaco). Niet elk circuit heeft dezelfde lengte, dus heeft niet elke race hetzelfde aantal ronden.

Er zijn uitzonderingen: stratencircuits zijn vaak iets langzamer, en dan vooral het stratencircuit in Monaco. Daarom is de afstand van deze race iets korter.

Dat heeft te maken met de maximale tijdsduur van een Formule 1-race. Die is namelijk twee uur. Zodra de klok gaat lopen, is er naast die twee uur ruimte voor een uur uitstel vanwege bijvoorbeeld weersomstandigheden. Een Formule 1-race kan daardoor maximaal drie uur duren.

De winnaar van de race is de coureur die als eerste over de streep komt.

Max Verstappen komt als winnaar over de streep in Spanje. Max Verstappen komt als winnaar over de streep in Spanje. Foto: Getty Images

De strijd om het wereldkampioenschap

De eerste tien coureurs die over de finish komen, krijgen punten voor het wereldkampioenschap. Op basis van deze punten wordt er om de twee belangrijkste kampioenschappen gevochten. Die verdeling is als volgt:

De puntenverdeling Winnaar: 25 punten

Tweede: 18 punten

Derde: 15 punten

Vierde: 12 punten

Vijfde: 10 punten

Zesde: 8 punten

Zevende: 6 punten

Achtste: 4 punten

Negende: 2 punten

Tiende: 1 punt

Snelste ronde: 1 punt*

*Naast de vaste puntenverdeling krijgt de coureur die tijdens de race de snelste rondetijd klokt één WK-punt. Voorwaarde is wel dat deze coureur in de top tien finisht.

Het kampioenschap voor de coureurs

De rijder die aan het einde van het seizoen de meeste WK-punten heeft verzameld, is wereldkampioen. Het kan gebeuren dat een coureur eerder in het seizoen al tot kampioen wordt gekroond omdat hij - net als bij bijvoorbeeld voetbal - simpelweg niet meer ingehaald kan worden.

Het tweede kampioenschap is voor de teams

Dit heet formeel het constructeurskampioenschap. Alle teams hebben twee auto's (en dus ook twee coureurs). De punten die de coureurs van een team pakken voor het rijderskampioenschap, worden bij elkaar opgeteld voor het constructeurskampioenschap.

Zo kan het dus zijn dat een coureur van het ene team de rijderstitel pakt (zoals in 2021 Max Verstappen), maar een ander team constructeurskampioen wordt (zoals in 2021 Mercedes). In het geval van 2021 behaalden de twee Mercedes-coureurs samen meer punten dan de twee Red Bull-coureurs (het team van Verstappen).

Verstappen werd wereldkampioen in Abu Dhabi, maar de constructeurstitel ging naar Mercedes Verstappen werd wereldkampioen in Abu Dhabi, maar de constructeurstitel ging naar Mercedes Foto: Getty Images

Het Grand Prix-weekend

Er zijn twee varianten van een Grand Prix-weekend: een zonder sprintrace en een met sprintrace.

Een weekend zonder sprintrace ziet er als volgt uit:

Normaal Grand Prix-weekend Vrijdag: Eerste vrije training (1 uur)

Vrijdag: Tweede vrije training (1 uur)

Zaterdag: Derde vrije training (1 uur)

Zaterdag: Kwalificatie (1 uur)

Zondag: Race (Maximaal 2 uur)

In de weekenden zonder sprintrace worden de vrije trainingen gebruikt om de perfecte afstelling van de auto te vinden, en om te kijken hoelang de banden meegaan. Zo kan ook de beste strategie voor de race worden bepaald.

Tijdens de vrije trainingen zijn twee termen belangrijk: kwalificatiepace en racepace (pace is het Engelse woord voor tempo). Kwalificatiepace is de snelheid die een auto heeft over één ronde, met weinig benzine aan boord en verse banden. Racepace is het tempo dat een auto in de race over een lange reeks ronden kan rijden, met een volle tank benzine. Hierbij is het vooral belangrijk hoelang de banden meegaan. Naast de auto zo snel mogelijk maken, zijn teams druk bezig met het vinden van het juiste compromis.

Dit compromis is belangrijk, omdat de teams de afstelling van de auto's tussen de kwalificatie en de race niet meer mogen aanpassen. De auto's vallen dan binnen wat in autosportjargon parc fermé heet. Kapotte onderdelen mogen onder toezicht wel worden vervangen door exemplaren die exact hetzelfde zijn.



De kwalificatie

Na drie vrije trainingen volgt de kwalificatie, waarin de startopstelling voor de race wordt bepaald. Die bestaat uit drie delen (Q1, Q2 en Q3), waarin een afvalelement zit. Het doel is Q1 en Q2 overleven om Q3 te halen.

Q1 duurt achttien minuten. Alle coureurs proberen een snelle tijd te rijden. Hiervoor mag iedereen in principe zo veel rondjes rijden als binnen dit tijdsbestek mogelijk is. Na achttien minuten vallen de vijf coureurs met de langzaamste rondetijd af. Deze coureurs starten normaal gesproken ook op de startpositie die bij hun rondetijd hoort. De langzaamste coureur begint de race bijvoorbeeld op de twintigste en laatste positie.

Q2 duurt vijftien minuten. Alle rondetijden uit Q1 vervallen. Het principe is daarna hetzelfde: alle overgebleven coureurs proberen snelle ronden te rijden. De vijf rijders met de langzaamste rondetijden vallen af en kwalificeren zich daarmee op de startplaatsen elf tot en met vijftien. De tien overgebleven coureur gaan door.

Q3 duurt twaalf minuten. Dit deel staat ook bekend als de top ten qualifying en is het belangrijkste moment van de kwalificatie. Opnieuw vervallen alle eerdere rondetijden en moet iedereen dus weer proberen een snelle tijd neer te zetten. De laatste tien coureurs bepalen zo de rangschikking van de top tien bij de start, dus ook wie er vanaf de eerste plaats (poleposition) mag beginnen.

Een weekend mét sprintrace ziet er zo uit:

Sprintraceweekend Vrijdag: Eerste vrije training (1 uur)

Vrijdag: Kwalificatie (1 uur)

Zaterdag: Tweede vrije training (1 uur)

Zaterdag: Sprintrace (100 kilometer)

Zondag: Hoofdrace (Maximaal 2 uur)

Een weekend met sprintrace wijkt af van een normaal Grand Prix-weekend. Momenteel staan er drie van deze weekenden op de Formule 1-kalender: in Emilia-Romagna, Oostenrijk en Brazilië. In plaats van een kwalificatie is er op zaterdag een sprintrace over 100 kilometer, dus een derde van een normale race. De kwalificatie verhuist naar vrijdagmiddag en bepaalt de startopstelling van de sprintrace.

Na de kwalificatie gaan de auto's ook weer in het eerder vermelde parc fermé, dus mag er niets meer aan gedaan worden. De eerste vrije training is dus extreem belangrijk. De tweede vrije training kan alleen gebruikt worden om te kijken hoelang de banden meegaan.

De uitslag van de sprintrace zelf bepaalt uiteindelijk de startopstelling van de hoofdrace. In de sprintrace zijn wel WK-punten te verdienen.

Die telling is als volgt:

Puntenverdeling sprintrace Winnaar: 8 punten

Tweede: 7 punten

Derde: 6 punten

Vierde: 5 punten

Vijfde: 4 punten

Zesde: 3 punten

Zevende: 2 punten

Achtste: 1 punt

In Imola werd dit jaar de eerste sprintrace van het seizoen verreden. In Imola werd dit jaar de eerste sprintrace van het seizoen verreden. Foto: Getty Images

De Formule 1-kalender

De lengte van het wereldkampioenschap wordt uiteindelijk bepaald door de kalender, waarop de races staan. Veel Grands Prix hebben een vaste plek op de kalender; zo begint het seizoen tegenwoordig steevast in Bahrein en wordt het afgesloten in Abu Dhabi. In de zomer doet de Formule 1 altijd Europa aan, terwijl aan het begin en het einde van het seizoen veel races op andere werelddelen op de kalender staan.

De kalender wordt in principe bepaald door het commerciële bedrijf achter de Formule 1, de Formula One Group (voorheen FOM). Dat sluit contracten af met de promotors achter races en vraagt miljoenen voor een plekje op de kalender. De losse organisaties achter races verdienen dit geld (en meer) terug met kaartverkoop.

In 2022 telt de kalender 22 races. De Formule 1 wil dit aantal verder opvoeren. Voorlopig is de limiet tot en met 2025 vastgesteld op 24 Grands Prix per seizoen.

Deel 2 gaat dieper in op de auto's, de coureurs, de teams, de banden en de strategie.