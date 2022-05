Sergio Pérez boekte zondag een fraaie zege in Monte Carlo en verstevigde zo zijn derde plek in de WK-stand. Ho-Pin Tung, coureur en analist bij NU.nl en Viaplay, blikt terug op de Grand Prix van Monaco.

In het World Endurance Championship heb je jarenlang samengewerkt met Eduardo Freitas, de wedstrijdleider die gisteren aan het roer stond. Was je verbaasd over de wijze waarop de Grand Prix, na veel oponthoud, van start ging?

"Toen ik de startprocedure zag vond ik het niet vreemd hoe hij handelde. Hij staat erom bekend vrij conservatief te zijn als het gaat om racen in dit soort weersomstandigheden. Als je in het WEC wedstrijdleider bent, heb je te maken met andere type coureurs, want er rijden ook amateurs mee."

"Als wedstrijdleider ga je met dat soort rijders anders om dan met Formule 1-coureurs. Ik kon me vooraf niet voorstellen dat hij die mindset mee zou nemen naar de Formule 1, maar wellicht heeft hij dat toch enigszins gedaan. Aan de andere kant heeft de FIA maandag laten weten dat er technische problemen waren, waardoor het systeem niet goed werkte. Dat heeft natuurlijk ook meegespeeld, maar ik herkende wel veel van zijn manier van aanpakken. Gepland of niet gepland, de beslissing om de start uit te stellen was uiteindelijk wel de juiste want de hoeveelheid regen die tijdens die vertraging en de eerste rode vlag viel, was veel te veel om te kunnen rijden, vooral op een stratencircuit als Monaco."

Door zijn zege nadert Sergio Pérez Charles Leclerc in de WK-stand tot op zes punten en heeft hij nog maar vijftien punten achtstand op leider Verstappen. Zie jij Pérez nog voor de titel strijden?

"Het lijkt een beetje op het scenario als in 2016 tussen de Mercedes-coureurs. Lewis Hamilton had toen een paar keer pech en daar profiteerde zijn teamgenoot Nico Rosberg optimaal van. Pérez staat er goed voor op het moment, maar dat komt vooral ook omdat Verstappen in Australië uitviel en hij daar tweede werd."

"Met uitzondering van Monaco is Verstappen in alle races dat hij de finish haalde voor Pérez gefinisht. Het is voor Red Bull het meest logisch dat ze de focus meer op Verstappen dan op Pérez blijven houden, want op pure racesnelheid is Verstappen gewoon sneller."

Valt het snelheidsverschil dat er dit weekend tussen Verstappen en Pérez was te verklaren?

"Verstappen houdt van een auto met een balans die meer richting overstuur gaat. We hebben al vaker aangehaald dat de auto’s dit jaar erg stijf geveerd zijn, maar voor Monaco moet je daar concessies in doen om de auto beter rijdbaar te maken. Dat maakt een auto echter ook gelijk een stuk minder direct."

"Het viel op dat eigenlijk het hele weekend de rijders worstelden met onderstuur en dat heeft daar mee te maken. Vooral in het begin van de kwalificatie was dat erg duidelijk te zien en dat zat dus echt in de baan en de grip dat het asfalt leverde in combinatie met afstellingkeuzes voor deze auto’s."

"Als team probeer je dat onderstuur eruit te krijgen zonder die zogenaamde drivability te verliezen. In Monaco moet je daar ook altijd voorzichtig in te werk gaan want té veel overstuur op een stratencircuit is het laatste wat je wilt hebben omdat een foutje dan veel sneller gemaakt is."

"Als je dat onderstuur er niet genoeg uit krijgt en het ook niet je natuurlijke stijl is zoals bij Verstappen, dan is dat uiteraard niet optimaal en eigenlijk best storend om mee te rijden. Pérez houdt juist wél van een auto met meer onderstuur, dus eigenlijk werkte het twee kanten op."

Ferrari diende na afloop een protest in omdat beide Red Bulls over de gele lijn bij het uitkomen van de pits waren gereden. Waarom duurde het zo lang voordat daar uitsluitsel over kwam?

"Waarschijnlijk heeft het te maken met een kleine wijziging in de reglementen dit jaar. In het verleden was de regel dat geen enkel onderdeel van de auto over de lijn heen mocht, maar nu is het zo dat alleen de band niet over de lijn mag komen. Als de band niet in zijn geheel over de lijn is geweest, hoeven er dus geen straffen te worden uitgedeeld."

"Bij ons in het WEC was wedstrijdleider Freitas daar overigens altijd heel erg zwart-wit in. Hij zei letterlijk: ik zie de lijn uit de pits als een betonnen muur en als je er overheen rijdt, stop ik je auto in de pits om te kijken of je schade hebt opgelopen. Dat moet natuurlijk met een korreltje zout genomen worden, want uiteindelijk constateert de wedstrijdleider een mogelijke overtreding en is het aan de stewards om er een oordeel over te vellen."

"Daarom vond ik het des te opvallender dat hij er tijdens de race niet nauwkeuriger naar heeft gekeken en het doorgestuurd naar de stewards, want dan hadden we die lange nasleep achteraf niet gehad. Bovendien was dan niet alleen voor Red Bull, maar ook voor Ferrari de zaak afgedaan, omdat ze dan geen protest meer hadden hoeven in te dienen."