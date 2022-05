Onze Formule 1-verslaggever Joost Nederpelt zat maandag klaar om jullie vragen over de Grand Prix van Monaco te beantwoorden. Hieronder vind je de beste en meest gestelde vragen.

Ferrari lijkt meer overstuur te hebben, waar Max Verstappen en Charles Leclerc een voorkeur voor hebben en Red Bull onderstuur, waar Carlos Sainz en Sergio Pérez meer van houden. Volgend jaar Verstappen in Ferrari en Sainz naar Red Bull om iedereen maximaal in te zetten? Alle gekheid op een stokje: wordt er weleens de juiste coureur aangetrokken bij de karakteristiek van een auto om maximale uit de wagen te halen?

Het is als team zeker niet verkeerd om hierop te letten, al kunnen ze de rijeigenschappen van twee auto's met een afstelling wel laten verschillen. Maar intrinsieke eigenschappen van een auto zijn natuurlijk een gevolg van het ontwerp. We zagen de afgelopen jaren bijvoorbeeld dat Verstappen een zeer scherp insturende voorkant met inderdaad wat overstuur wilde. Pierre Gasly en Alexander Albon hadden het hier lastig mee en Pérez uiteindelijk ook.

Alleen weet je nooit helemaal zeker of een coureur klikt met een auto en weet je ook niet altijd voor het seizoen hoe een auto precies zal rijden. Dus het is best lastig om de rijstijl en eigenschappen met elkaar te matchen. Dat is meer iets wat lukt als een coureur langer bij het team zit.

Mag je bij het uitrijden van de pitsstraat de gele lijn raken of niet? Met andere woorden: moet je er - om een straf te krijgen - met je band volledig overheen zijn of is aanraken genoeg?

Je mag er niet met een band overheen gaan, maar de lijn wel raken. Zodoende kwam Verstappen zondag weg zonder straf. Hij ging niet met een hele band over de lijn. Pérez raakte de band niet eens.

Is het over de lijn rijden bij het uitrijden geen straf die tijdens de race uitgedeeld moet worden?

Idealiter wel, maar straffen kunnen altijd na de race nog opgelegd worden. Dat is altijd al zo geweest in de Formule 1.

We hebben voor de tweede maal een Haas F1-auto in tweeën zien breken tijdens een crash. De impact tijdens de crash van Mick Schumacher leek (op tv althans) een stuk minder groot, toch brak de auto doormidden. Klopt dit als je kijkt naar de regels?

Uiteindelijk is het belangrijk dat de achterkant van de auto een achterwaartse klap kan opvangen en dat de overlevingscel waarin de coureur zit intact blijft. Ik denk wel dat de FIA gaat kijken naar dit incident. Maar dat de versnellingsbak (met alles wat eraan vastzit) door een impact onder die hoek afbreekt, is op zich verklaarbaar. En voor de coureur dus niet per se gevaarlijk.

De FIA wil liever dat alles aan elkaar blijft vastzitten, omdat meer losse onderdelen gevaarlijk zijn voor het publiek en andere deelnemers. Dus dit wordt vast vervolgd. Dit is overigens geen specifiek Haas-probleem, het kan bij alle auto's gebeuren. De versnellingsbak en motor zijn van Ferrari en die worden in nog vier andere auto's op de grid gebruikt.

Wat betreft DRS, waarom was er geen tweede extra zone en waarom duurde het zo lang voordat deze beschikbaar was? De baan leek al veel eerder droog.

Door de snelheden in Monaco heeft DRS al niet zo veel zin. In de tunnel wordt het bovendien te gevaarlijk gevonden. De wedstrijdleiding wachtte denk ik lang met het aanzetten van DRS, omdat in de aanremzone naar bocht 1, waar de enige DRS-zone was, maar één droge lijn was. Auto's hadden dan op een natte lijn moeten aanremmen, en dat was gevaarlijk.

Waarom koos Red Bull voor een agressieve strategie voor Pérez, maar niet voor Verstappen? Had Verstappen dan niet kunnen winnen? Toch meer belang voor hem in verband met het kampioenschap.

Achteraf had Verstappen misschien kunnen winnen, maar hij had naar achter wellicht minder ruimte om een pitstop te maken. Daarnaast leek het doel van Verstappen juist om een overcut te doen, dus een ronde (of meer) langer doorrijden en dan een pitstop maken. Dat pakte niet goed uit, omdat de ronden van Pérez op inters razendsnel waren.

Het verbaast me hoe vaak een pitstrategie niet het gewenste resultaat heeft (bij andere teams dan Red Bull). Wat was de gedachte achter de pitstrategie van Leclerc, waarom kwam die niet uit de verf? En hoe moeilijk is het om dat wel goed te doen?

Leclerc reageerde te laat op Pérez' gang naar de pits en had eigenlijk een ronde eerder moeten stoppen. Dit had het team moeten inzien, maar hij had zelf ook kunnen melden dat het tijd werd voor inters. Hij dacht ongetwijfeld marge te hebben, met een voorsprong van zeven seconden. Maar die reed Pérez binnen een ronde dicht. Dus daar ging het al mis.

Toen Leclerc eenmaal op inters stond, werd hij nog eens een ronde lang opgehouden door achterblijver Alexander Albon. Daarna moest hij tijdens de te krappe dubbele pitstop van Ferrari ook nog even wachten op Sainz.

In zijn outlap verloor Leclerc nog tijd achter Latifi. Heel kort, maar net voldoende voor Verstappen om ervoor te komen. Het was dus een combinatie van verkeerde inschatting en pech. Ferrari had dit kunnen voorkomen door eerder op Pérez te reageren, beter in te schatten waar de achterblijvers reden en niet een stop met twee auto's in een tekort tijdsbestek te plannen.

Hoe zorgde een verschil in strategie voor de zege van Red Bull?

Leclerc was al gezien, nadat hij te laat had gereageerd op Pérez en vervolgens klem was komen te zitten achter Albon. Maar Sainz had toen nog de papieren om te winnen.

Of het anders niet was gebeurd, zullen we nooit weten. Maar Sainz verloor in zijn outlap na zijn enige stop wat tijd achter de Williams van Latifi. Dat leek Pérez net genoeg marge te geven om te stoppen en voor Sainz weer de baan op te komen. Anders had Sainz misschien wel gewonnen.

Waarom deden ze na de crash/rode vlag weer een rollende start, terwijl het droog was?

Omdat de startlichteninstallatie was kapotgegaan door de wolkbreuk van eerder. Daardoor duurde het ook lang voordat de race ook daadwerkelijk van start ging. Een staande start kon simpelweg niet en was misschien ook niet helemaal eerlijk geweest, omdat niet elke startpositie van de grid even droog was.

Is er een gerede kans dat Pérez de eerste rijder van Red Bull wordt als bijvoorbeeld Verstappen de volgende race een DNF achter zijn naam krijgt en Pérez weer wint?

Nee, Verstappen is de kopman van het team. Pérez moet wel een enorme voorsprong hebben om die positie over te nemen. Red Bull wil kampioen worden en denkt daar de beste kans op te hebben met Verstappen.

Hoe groot is de kans dat we Mick Schumacher volgend jaar nog in de F1 zien?

Het hangt af van wat Ferrari wil met Schumacher, want daar staat hij eigenlijk onder contract. Dolgraag zouden ze zien dat Schumacher de man voor de toekomst is, met dezelfde kwaliteiten als zijn vader. Maar een beeld tekent zich af dat hij daar net niet goed genoeg voor is.

Als Ferrari de hoop opgeeft, is het snel gedaan met Schumachers loopbaan in de Formule 1.

Mag een team brandstof verwijderen als de race naar verwachting ingekort wordt?

De teams zouden dit graag willen, maar voor zover ik weet mag dit niet.

Is er een daadwerkelijk verschil in de tunnel qua natheid en banden: hebben ze er last van dat het daar droger is of duurt het langer om op te drogen?

Het enige water dat wordt meegenomen in de tunnel komt van de banden. Dus na een lange regenrace ontstaat er vaak wel een nat spoor. Maar in een situatie zoals die van zondag is de tunnel normaal gesproken ook weer als eerste droog. Doordat het maar één bocht is, kan dit niet zo veel kwaad voor de banden.

Waarom was er een vaste eindtijd van 18.00 uur?

De race begon om 15.00 uur. Reglementair is vastgelegd dat de race maar twee uur mag duren, plus een uur voor eventueel uitstel. Dus zo kwam men op de tijd van 18.00 uur.

Waarom moest Fernando Alonso van het team zo traag rijden?

Dat leek een strategische keuze van Alonso om Esteban Ocon aan te laten sluiten achter Lewis Hamilton of om zuinig te doen met zijn mediumbanden. Daarmee moest hij namelijk het einde halen. In de slotfase zag je Alonso wegrijden bij Hamilton, dus het sparen van de banden had blijkbaar gewerkt. Andere coureurs op mediumbanden kregen juist last van graining, zoals Pérez vooraan.