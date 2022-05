Nadat Ferrari twee seizoenen niet had meegedaan om de overwinningen, herstructureerde het team de technische afdeling. Dat heeft effect gehad: Charles Leclerc en Carlos Sainz beschikken over een razendsnelle auto. Maar met een strategische afdeling die steeds in oude fouten vervalt, gaat het Italiaanse team weinig races winnen.

"Het was allemaal heel kalm bij ons, het team vertelde ons precies wat we moesten doen." Max Verstappen prijst na de chaotische Grand Prix in Monaco zijn Red Bull-team. Winnaar Sergio Pérez drukte zich in soortgelijke bewoordingen uit.

De doortastende manier waarop het team van de WK-leider de beslissingen zondag nam, de coureurs door de wedstrijd heen stuurde en zo opnieuw een overwinning pakte, steekt schril af bij wat er op de Ferrari-pitmuur allemaal fout ging.

Het waren stuk voor stuk kleine misrekeningen, gecombineerd met pech, maar het was te veel. Om te beginnen onderschatte Ferrari bijvoorbeeld hoe snel Pérez zou zijn, nadat de Mexicaan op intermediates was overgestapt.

De pitmuur reageerde vervolgens suf en haalde Leclerc een ronde te laat naar binnen. Die zag daardoor een fraai opgebouwde voorsprong van zeven seconden en daarmee de overwinning in rook opgaan.

Williams-coureurs zitten Ferrari dwars

Sainz had beter door dat de stap van regenbanden naar slicks mogelijk was en maakte in principe op het juiste moment die pitstop. Alleen besloot Ferrari Leclerc merkwaardig genoeg in dezelfde ronde weer binnen te halen. Toen ze doorkregen dat hij er te dicht op zat, reed de Monegask al in de pitsstraat met Sainz voor zich. De dubbele pitstop werd te krap en de thuisfavoriet verloor weer kostbare seconden.

Die konden worden opgeteld bij de tijd die Leclerc daarvoor al had verloren door een ronde lang vast te zitten achter achterblijver Alexander Albon. De Britse Thai zag alle blauwe vlaggen en lampen die voor hem werden gezwaaid en geknipperd vakkundig over het hoofd.

Tot overmaat van ramp kwam Sainz bij het uitrijden klem te zitten achter een andere Williams, die van Nicholas Latifi. Het was niet veel, maar in een halve ronde verliest een veel snellere auto al snel een seconde. Dat gaf Pérez net wat meer marge om er na zijn pitstop naar slicks voor te komen.

Even blokkeren was genoeg

Red Bull hoefde met Verstappen vervolgens alleen maar te reageren en bracht de WK-leider zo nipt voor zijn grote concurrent, die kort daarvoor op zijn beurt wat cruciale tijd had verloren achter Latifi. Hij zag Verstappen daardoor net voor zich de pitsstraat uitkomen. De Nederlander moest Leclerc wel even blokken, maar dat was genoeg.

Bij Red Bull paste het zo allemaal net en bij Ferrari paste het net niet. Zeker zonder de onbewuste inmenging van de Williams-coureurs had het allemaal anders kunnen aflopen, maar dat gebeurde niet. En dat kan geen toeval meer zijn.

Leclerc in de haarspeldbocht van Monaco. Leclerc in de haarspeldbocht van Monaco. Foto: Getty Images

Ferrari neemt zelden het initiatief

Het was een gebrek aan overzicht, durf en communicatie dat Ferrari ook al in eerdere seizoenen liet zien met een auto die snel genoeg was om te winnen. En het zijn ook grofweg dezelfde mensen die op dat vlak de dienst uitmaken.

De Spaanse strategiedirecteur Iñaki Rueda zit bijvoorbeeld al sinds 2014 bij het team. En de soms wat paniekerig reagerende race-engineer van Leclerc, Rueda's landgenoot Xavier Marcos Padros, al sinds 2019. Vaak wordt smalend gesproken over Italiaanse chaos bij Ferrari, maar de leiding van het team is een internationaal gezelschap.

In 2017 en 2018 ging het bijvoorbeeld in de strijd met Mercedes ook met regelmaat mis en werd het team overklast door Lewis Hamilton. Die zag vaak hoe zijn team adjudant Valtteri Bottas strategisch inzette, waar Ferrari dan niet doortastend op reageerde. Red Bull liet juist het afgelopen seizoen zien dat ook Mercedes best in strategische fouten te dwingen is. Dat vergt alleen initiatief en dat neemt Ferrari bijna nooit.

Team is er volgens Binotto nog niet klaar voor

Het team heeft na twee jaar ploeteren weer een auto waarmee het kan meedoen om de zeges, maar volgens teambaas Mattia Binotto is zijn team er als geheel nog niet klaar voor. Het zag de strijd met McLaren om plaats drie in het kampioenschap vorig seizoen als een mooie opwarmer, maar knokken met het gewiekste Red Bull is andere koek.

Voorlopig is Leclerc de koning van de zaterdag, maar het gaat op de zondag al vier races op rij mis. Als dat zo doorgaat, kan de tweede wereldtitel Verstappen al bijna niet meer ontgaan en wordt Pérez afgetekend tweede.

Dus moet Ferrari uit een ander vaatje tappen, wil het team dit seizoen in de titelrace blijven. Maar ook voor de toekomst van Leclerc en Sainz is het van belang dat het team uit Maranello eindelijk afscheid neemt van deze zwakte. Daarvoor zal de bezem door de strategische afdeling moeten.

Het vervelende voor de Scuderia is dat de chaos van zondag op een droge baan nooit had plaatsgevonden. Maar toen de hemel kort voor de start openbrak, was het niet de vraag óf, maar hoe Ferrari de zege uit handen zou geven. Zo'n reputatie is een topteam met deze statuur onwaardig.