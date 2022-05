Voor het eerst in 2022 moest Max Verstappen een weekend lang zijn meerdere erkennen in teamgenoot Sergio Pérez. De Mexicaan won in Monaco en staat in de WK-stand op slechts negen punten van nummer twee Charles Leclerc. Verstappen denkt desondanks niet dat een andere relatie met zijn teammaat dreigt.

"Dat gaat niet veranderen hoor, waarom zouden we", antwoordde Verstappen zondag na afloop van de Grand Prix in het prinsdom, waarin hij zelf derde werd. "We respecteren elkaar, werken goed samen en doen alles voor het team."

De Nederlander kon er dan ook mee leven dat Pérez zegevierde in de straten van Monte Carlo. "Je moet het gewoon accepteren als iemand anders het een keer beter doet", vertelde Verstappen. "Moge de beste winnen."

Een cruciaal moment in de chaotische race was het moment waarop Verstappen op zijn harde slicks de pitsstraat uitkwam. Daarbij leek hij nipt de lijn te raken die de coureurs niet over mogen als ze zich weer op de baan melden.

"Ik moest dat wel op de limiet doen, anders was ik net achter Charles Leclerc terechtgekomen", verklaarde Verstappen de situatie. Het was een van de momenten waarop Red Bull rivaal Ferrari strategisch de baas was. Het Italiaanse team begon met twee auto's aan kop, maar uiteindelijk finishte zowel Leclerc als Carlos Sainz achter een blauwe auto.

Red Bull ontspannen te midden van chaos

"Het team was zeer ontspannen vandaag met de strategie", prees Verstappen de pitmuur van Red Bull. Daar werden de juiste besluiten genomen, en helder overgebracht naar de coureurs. "Het was allemaal duidelijk, ze vertelden ons precies wat we moesten doen."

Tijdens de rodevlagsituatie vanwege de crash voor Mick Schumacher wisselden de Red Bull-coureurs hun harde banden om voor mediums. Ferrari deed dit niet. Pérez zei na afloop dat hij bij nader inzien toch op hard had willen blijven rijden. Ook Verstappen betwijfelde de keuze, zeker toen bleek dat er geen staande start kwam na de onderbreking.

"Anders had ik het wel willen zien, op onze mediums", wees Verstappen op het surplus aan grip dat deze banden ten opzichte van het hardere rubber leveren bij het wegrijden. Maar het werd een rollende start.

"Dat was ook wel eerlijker denk ik", vond de Limburger. "Je hebt dan een halve startgrid die nog nat is, terwijl de andere helft is opgedroogd."

'Had Sainz kunnen raken als ik had gewild'

Het veld werd rollend weer op gang gebracht, waarbij Verstappen de Ferrari van Sainz voor zijn neus had. Aanhaken bij de Spanjaard was makkelijk, maar inhalen is in de krappe straten van Monaco een heel ander verhaal, ook al zat de kop van de wedstrijd in de slotfase ontzettend dicht bij elkaar.

Verstappen had wel het tempo, maar kon daar weinig mee doen. "Ik zag wel dat 'Checo' en Carlos problemen hadden met hun banden. Mijn balans was goed. Als ik had gewild, had ik Carlos wel een paar keer kunnen raken", glimlachte de WK-leider.

"Maar het probleem hier is dat het allemaal van die korte rechte stukjes zijn. En de auto die voor je rijdt, kan net iets eerder op het gas", legde Verstappen het inhaalprobleem uit. "Die pakt dan net twee of drie tienden, wat net genoeg is om te verdedigen."

Daardoor moest de Nederlander genoegen nemen met de derde plaats, wat in lijn was met zijn verwachtingen vooraf. De vierde startplaats had zijn kansen op een overwinning al flink verkleind. "Daardoor was mijn race eigenlijk al gecompromitteerd. Het ging vandaag alleen nog maar om maximaliseren."