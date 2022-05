Het weekend in Monaco verloopt naar verwachting voor Max Verstappen, die Ferrari vrijdagochtend voor er een meter was gereden al als favoriet bestempelde. De Nederlander had zichzelf uiteraard niet als vierde ingeschaald, maar hij weet tegelijkertijd dat hij zondag weinig te verliezen heeft. De druk ligt bij Charles Leclerc.

"Ik denk er niet echt over na", zei Leclerc donderdag nog. Zijn resultaten in het prinsdom werden de Ferrari-coureur uiteraard voorgelegd; nooit de finish gehaald, niet in de Formule 1 en ook niet in de Formule 2. Vorig jaar haalde hij de start niet eens.

Zondag heeft de Monegask de beste uitgangspositie. De laatste drie edities van de race werden gewonnen vanaf poleposition, zoals vorig jaar door Verstappen. Het is de kans om af te rekenen met zijn vloek in de eigen straten, dus het is vrij onwaarschijnlijk dat Leclerc hier daadwerkelijk 'niet echt over nadenkt'.

De druk staat er zondag vol op bij de thuisfavoriet, om 78 ronden lang geen fouten te maken, strategisch de juiste keuzes te maken en het hoofd koel te houden, zeker als het gaat regenen.

85 Verstappen: 'Had niet in de buurt van Leclerc kunnen komen'

Leclerc ontsnapt voor het eerst aan vloek in thuisrace

Leclerc ontkwam zaterdag nipt aan de tentakels van de vloek die op hem lijkt te rusten in Monaco. Zelf zag hij het licht dat hem vertelde zich te melden bij de weegbrug van de FIA, over het hoofd.

Aan de Ferrari-pitmuur zat men wel op te letten. Het team rolde Leclerc terug naar het weegpunt, waardoor hij een straf ontliep. Alleen als Leclercs auto daadwerkelijk in de pitbox was beland en de monteurs eraan hadden gewerkt, was de Ferrari-coureur strafbaar geweest.

'Regen enige optie'

Verstappen moet genoegen nemen met de vierde startplaats en was daar zaterdag realistisch over. "Regen is voor mij de enige optie om een kans te hebben", stelde de Limburger vast. De regenvoorspellingen voor Monaco verschillen per uur, dus voor Verstappen heeft het mogelijk zin om de regendans in te zetten. Daar heeft hij op het balkon van zijn Monegaskische appartement alle ruimte voor.

De regerend wereldkampioen heeft zondag kansen nodig en die nemen normaal gesproken toe bij nat weer, bijvoorbeeld de momenten om over te stappen op regenbanden of juist slicks. Tijdens zijn kampioensjaar toonde Verstappen in Rusland nog aan hier met zijn engineer Giampiero Lambiase een goed gevoel voor te hebben. Het duo gedijt vaak goed in chaos, die de druppels in Monaco kunnen brengen.

Bijkomend voordeel voor Verstappen is dat hij dit weekend over een wat zachter geveerde auto lijkt te beschikken dan de Ferrari. Dit leverde de Nederlander in de kwalificatie opwarmproblemen van de banden en onderstuur op, maar een zachte auto is normaal gesproken wat je wil in de regen. Mocht de Red Bull zondag op een natte baan veel sneller blijken dan de Ferrari, dan is dat een verklaring.

Max Verstappen baalde zaterdag van zijn slechte kwalificatie. Max Verstappen baalde zaterdag van zijn slechte kwalificatie. Foto: ANP

Wat gaat Red Bull met Pérez doen?

Blijft het droog, dan is alleen de start een moment om iets te ondernemen. Inhalen is daarna met gelijkwaardige auto's schier onmogelijk.

Ervan uitgaande dat Ferrari de kaarten in de juiste volgorde speelt, kan het team Carlos Sainz inzetten als blokkade en Leclerc zo weg laten rijden. Als dat scenario zich voltrekt, is het alleen de vraag wat Red Bull met Pérez gaat doen.

De Mexicaan zit lekker in zijn vel dit weekend, volgens Verstappen vooral omdat het weggedrag van de Red Bull beter bij de rijstijl van 'Checo' past. Vrijdag verklaarde Pérez nog dat de lucht was geklaard tussen hem en de Red Bull-teamleiding. Christian Horner had een hele reeks argumenten waarom zijn tweede coureur in Spanje plaats moest maken voor Verstappen. De routinier mag winnen van Red Bull, vertelde hij. Maar of hij ook derde mag worden ten koste van drie belangrijke punten voor zijn kopman, moet zondag blijken.

Dat Verstappen de WK-leiding zondag weer af moet staan aan Leclerc, is namelijk een reëel scenario. En Red Bull weet als geen ander hoe belangrijk een paar puntjes kunnen zijn in een titelstrijd. Derde of vierde, het zijn er toch drie. Dit kan dé test worden of de mooie woorden van Horner richting Pérez echt gemeend waren.

De Grand Prix van Monaco start zondag om 15.00 uur.