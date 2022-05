Red Bull-teambaas Christian Horner knokt er al sinds de seizoensopener voor: verruiming van de budgetlimiet om stijgende kosten te dekken. Zeven races later dreigt een hoog oplopende strijd tussen de grote en de kleine teams in de Formule 1.

"Dit is overmacht", is Ferrari-teambaas Mattia Binotto zaterdagochtend in Monaco stellig. De Italiaan heeft zich aangesloten bij het 'Kamp Horner'; ook de formatie uit Maranello wil dat het budgetlimiet van 130 miljoen euro wordt opgerekt.

Sinds vorig jaar werkt de koningsklasse met een limiet, dat werd ingesteld om de sterk stijgende kosten onder controle te krijgen en een meer gelijkwaardig speelveld te creëren.

Alleen marketing- en hospitalitykosten, de kosten voor motoren, reiskosten voor personeel, en het salaris van de coureurs en de drie best betaalde teamleden vallen hier buiten.

Speelruimte van 5 procent

Inflatie, stijgende vrachtkosten en oplopende energieprijzen maken het de teams lastig om in 2022 binnen het bedrag blijven. Horner dropte een week geleden in Barcelona een bommetje door te stellen dat een paar teams het slot van het seizoen niet gaan meemaken omdat ze geen geld meer kunnen uitgeven.

De teambaas van Max Verstappen wil die uitspraak zaterdag nuanceren. "Ik bedoelde dat teams die races zouden moeten missen om die races te halen", zegt Horner. Een incomplete grid is erg onwaarschijnlijk; teams kunnen de budgetlimiet namelijk overschrijden.

"Er is een soort speelruimte van 5 procent, maar dan riskeer je wel een straf. Dat geldt als een kleine overtreding. Wij gaan sowieso over de 130 miljoen. En we zijn niet de enigen", zegt Binotto. "Maar wat de penalty precies is weten we niet", voegt Horner toe.

Zowel luchtvracht als containervracht is momenteel extreem duur. De Formule 1 gebruikt beiden. Zowel luchtvracht als containervracht is momenteel extreem duur. De Formule 1 gebruikt beiden. Foto: Arie Kievit

'Nu is er inflatie en willen ze het meteen aanpassen'

Waar de grotere teams op één lijn zitten, geldt dat ook voor de kleinere teams. Fred Vasseur van Alfa Romeo en Otmar Szafnauer van Alpine zitten in het andere kamp.

Vooral het inflatieargument wordt makkelijk van tafel geveegd. "Die inflatie was er al toen we ons budget opmaakten in november", betoogt Szafnauer. "De vracht viel wat duurder uit dan verwacht, maar alles is in het budget meegenomen. En dat willen we graag zo houden."

"Tijdens de gesprekken over het budget is inflatie uitgebreid behandeld. Er zit een mechanisme in dat het moet opvangen. Nu is er inflatie en willen ze het meteen aanpassen. Dat is verkeerd."

Iedereen kan de windtunnel uitzetten

Overmacht is een belangrijk woord in de discussie. De topteams vinden inflatie overduidelijk 'force majeure', maar daar zijn de kleinere teams het niet mee eens.

"We wisten in november al dat dit kon gebeuren, het is geen overmacht", vindt Vasseur. "En we hebben juist besproken dat we de limiet niet na een paar races al zouden aanpassen."

Voor de Alfa Romeo-teambaas is duidelijk waar de teams kosten op kunnen besparen. "Steek minder geld in de ontwikkeling van de auto. Zet de windtunnel uit en breng niet elke race updates mee. Dat kan iedereen doen."

Crashes zijn sinds de invoering van de budgetlimiet extra kostbaar Crashes zijn sinds de invoering van de budgetlimiet extra kostbaar Foto: Getty Images

Mercedes heeft weinig reserve-onderdelen

Maar volgens Horner zijn er juist weinig punten waarop zijn team nog kan besparen. "Je kunt niet nog meer mensen gaan ontslaan. We hebben al van heel veel personeel dat lang bij ons werkte afscheid genomen. We zijn beperkt in wat we kunnen doen."

Andrew Shovlin vreest zelfs dat zijn team op een bepaald moment een auto niet op de baan kan brengen. "We zitten veel krapper in de reserve-onderdelen dan normaal. Je bent echt bang voor grotere crashes, want we weten niet zeker of we de auto dan wel kunnen repareren."

Horner vindt het vooral tegennatuurlijk voor een Formule 1-team dat er zo op de kosten moet worden gelet. "We hebben inmiddels meer mensen op de financiële afdeling dan er aan de ontwikkeling van de auto werken. Het moet geen WK-accountancy worden."

Maar voor Vasseur is het heel simpel. "Het moet niet uitmaken als meerdere teams niet binnen de budgetlimiet kunnen blijven. Dan doen ze maar niet mee. Regels zijn regels."