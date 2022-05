Max Verstappen kwam vrijdag met zijn Red Bull RB18 twee keer in actie in Monaco. Om te zien hoe de dag voor de regerend wereldkampioen verliep, zetten we alle relevante cijfers op een rij en vergelijken we die met de tijden van zijn belangrijkste concurrenten. Zo verliep de dag van Verstappen in Monte Carlo.

De kwalificatie is cruciaal in Monaco omdat inhalen tijdens de race met gelijkwaardige auto's vrijwel onmogelijk is. Dus wordt alles gezet op de beste startpositie en is het racetempo minder relevant.

Alle topcoureurs reden alleen in de tweede vrije training op de softbanden, en dat is de enige band die er echt toe doet voor de kwalificatie. Dus zijn ook alleen de tijden uit de tweede vrije training belangrijk. Daarin verhielden de teams zich als volgt, als alle beste sectortijden over beide coureurs aan elkaar worden geknoopt.

Snelste tijd per team 1. Ferrari: 1.12,431

2. Red Bull: +0,490

3. McLaren: +0,655

4. Mercedes: +0,758

5. AlphaTauri: +0,988

6. Alpine: +1,481

7. Aston Martin: +1,628

8. Haas: +1,683

9. Alfa Romeo: +1,842

10. Williams: +1,975

Verstappen toch sneller dan Pérez

In beide trainingen was Sergio Pérez sneller dan Verstappen, maar als Verstappen zijn ideale ronde op basis van alle beste sectortijden zou rijden, dan is hij toch sneller dan zijn Mexicaanse teamgenoot.

Hieruit komt ook een beeld naar voren dat Verstappen iets dichter bij de Ferrari's zit, al is het gat nog altijd aanzienlijk. De Nederlander liet na afloop van de tweede training weten dat het team nog naar de ideale balans zoekt. Bij Ferrari leek die al te zijn gevonden. Bij zowel Charles Leclerc als Carlos Sainz rolden de snelle tijden makkelijk uit de auto. Bij Verstappen ging dat moeizamer.

Top tien ideale rondetijden 1. Charles Leclerc (Ferrari): 1.12,608

2. Carlos Sainz (Ferrari): +0,065

3. Max Verstappen (Red Bull): +0,350

4. Sergio Pérez (Red Bull): +0,410

5. Lando Norris (McLaren): +0,478

6. George Russell (Mercedes): +0,716

7. Pierre Gasly (AlphaTauri): +0,811

8. Fernando Alonso (Alpine): +1,304

9. Yuki Tsunoda (AlphaTauri): +1,381

10. Lewis Hamilton (Mercedes): +1,436

Racepace niet belangrijk voor teams

Waar de teams in de tweede vrije training normaal gesproken proberen zo veel mogelijk long runs te doen, lag de focus nu duidelijk op het kwalificatietempo.

Uit de spaarzame data valt op te maken dat Red Bull en Ferrari elkaar niet zo veel ontlopen, en dat Mercedes daarachter zit. Maar aan een beter racetempo hebben de coureurs niets als ze vastzitten in het verkeer.

Max Verstappen in gesprek met teambaas Christian Horner en teamgenoot Sergio Pérez. Max Verstappen in gesprek met teambaas Christian Horner en teamgenoot Sergio Pérez. Foto: Getty Images

Conclusie

Ferrari liet een week geleden in Barcelona zien dat er van vrijdag op zaterdag echt nog mogelijkheden zijn met de auto, dus Verstappen kan er zaterdag nog bij komen.

De Nederlander zei vrijdag dat hij zich beter voelde bij de balans in de auto in de eerste training, en dat zijn team flink aan het experimenteren was geslagen met de afstelling. Als Red Bull er alsnog in slaagt om de juiste balans te vinden, dan maakt Verstappen alsnog een kans op pole. Maar dat is een grote 'als'.

De Ferrari werd vrijdagochtend zelf door Verstappen op basis van de eigenschappen van die auto als favoriet bestempeld. Dat is om een reden: veel downforce. De wagen van Lelcerc en Sainz wordt simpelweg harder op het asfalt gedrukt dan die van Verstappen. Zeker over één ronde is dat cruciaal. Tel dat op bij het feit dat het kwalificatietempo volgens Verstappen sowieso een belangrijk verbeterpunt is voor zijn auto, en Ferrari is dit weekend de te kloppen auto.