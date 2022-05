De Grand Prix van Monaco staat onder druk. De race door de straten van Monte Carlo geldt als een absolute klassieker, maar heeft na 2022 geen contract met de Formule 1 meer. Verlenging is mogelijk, maar dan moet er wel wat veranderen. Charles Leclerc zou het doodzonde vinden als het evenement aan de Côte d'Azur van de kalender rolt.

Leclerc is niet de objectiefste persoon om het aan te vragen in de Formule 1-paddock. In tegenstelling tot veel van zijn collega-coureurs, die in Monaco zijn komen wonen vanwege het gunstige (belasting)klimaat, is de Ferrari-coureur geboren in het prinsdom. Een echte Monegask, die de race natuurlijk niet graag ziet vertrekken.

"Ik weet niet beter dan dat de sport hier is. Op het coronajaar na was de race er elk jaar van mijn leven", vertelt hij donderdag in de paddock in Monte Carlo.

Leclerc vatte de situatie als volgt samen: "Het zou slecht zijn voor zowel de sport als Monaco als de Formule 1 hier vertrekt. Formule 1 zonder Monaco is geen Formule 1. Het is een deel van de historie."

Formule 1 wil meer geld van Monaco

De Formule 1 wil ondanks deze rijke geschiedenis een andere deal met Monaco. Het is dit jaar gelukt om van de constructie met vrije trainingen op donderdag af te komen.

Daarnaast moet de organisatie meer gaan betalen om de race te organiseren. Tot dit seizoen heeft de race dankzij de speciale status nog een zeer goedkope overeenkomst. Maar als het aan de Formule 1 ligt, gaat de organisatie iets betalen dat meer in lijn is met wat andere races ophoesten voor een plekje op de kalender.

Ook het circuit moet eigenlijk veranderd worden. De Grand Prix van Monaco is wereldberoemd, maar door de bank genomen ook een optocht. Inhalen is er vaak niet bij.

'Komt geen enkele andere baan bij in de buurt'

"Natuurlijk is dat hier moeilijk, maar als coureurs vinden we de uitdaging die dit circuit biedt alleen speciaal", stelde Leclerc ter verdediging van 'zijn' circuit. "Als je hier de kwalificatie doet, voluit pushen, dan komt daar geen enkele andere baan bij in de buurt."

Tijdens zijn ritjes door de stad heeft de Ferrari-coureur zelf ook weleens nagedacht over wat er aangepast kan worden om het inhalen te bevorderen.

Van echt goeie ideeën kwam het nog niet. "Misschien kunnen we eerst linksaf voor de tunnel en daar dan een langer recht stuk van maken. Maar of dat echt iets gaat opleveren, weet ik ook niet", zei Leclerc schouderophalend.

Charles Leclerc donderdag op het circuit in Monaco. Charles Leclerc donderdag op het circuit in Monaco. Foto: Getty Images

In Monaco kun je als coureur nog het verschil maken

De 24-jarige coureur ging verder met zijn betoog: "Toch hoort Monaco bij de historische banen op de kalender, net als Silverstone en Monza. Wat mij betreft is Monaco een van de beste banen, ook omdat dit er een is waar je als coureur nog echt het verschil kunt maken."

"De vangrails zijn ontzettend dichtbij. Je hebt hier echt het gevoel dat je heel snel gaat", voegde hij eraan toe.

Leclerc kwam zo vooral tot redenen waarom Monaco leuk is voor de coureurs, maar volgens de thuisfavoriet is ook de aandacht voor de race weer kolossaal. "Wat ik ervan begreep, zit Monaco aankomend weekend tjokvol. Er waren meer verzoeken dan ooit, op alle gebieden. Dat is natuurlijk leuk om te horen."

'Niet mijn gelukkigste circuit'

Twee weken geleden crashte Leclerc nog met een historische Ferrari. En vorig jaar crashte hij in de kwalificatie. Daarbij raakte zijn auto zo zwaar beschadigd dat hij een dag later niet van start kon.

"Het is natuurlijk niet het circuit waar ik het meeste geluk heb", bekende Leclerc. In zowel de Formule 1 als de Formule 2 haalde hij nooit de finish op het voor hem zo bekende asfalt. "Maar ik denk er niet te veel over na. Zo werkt autosport. Soms heb je gewoon tegenwind."

Vooral de uitvalbeurt nog voor de race begon deed vorig jaar pijn. Vanaf poleposition was zijn kans om voor eigen publiek te winnen gigantisch. "Maar in de kwalificatie wilde ik gewoon te veel en raakte ik de vangrail en dat was het dan", beschreef hij de crash.

"Dit jaar is dat hopelijk anders. Ik ga de race in ieder geval hetzelfde benaderen als ik het hele seizoen al doe. Dat gaat best goed en hopelijk levert dat me hier ook succes op."