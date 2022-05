In de straten van Monte Carlo staat aankomend weekend de Grand Prix van Monaco op het programma. Ho-Pin Tung, coureur en analist bij NU.nl en Viaplay, blikt vooruit op de zevende race van het seizoen.

Monaco was de afgelopen jaren steevast een circuit waar Red Bull vooraf als favoriet werd gezien. Is dat dit jaar nog steeds zo?

"Monaco is traditioneel de race na Spanje en daar kan je uit de bochtige derde sector al enigszins opmaken welke teams er in Monte Carlo goed gaan zijn. Red Bull was in die derde sector ook dit jaar erg goed, maar Ferrari was in de kwalificatie ruim een halve tiende sneller. Verrassend wellicht was dat Alfa Romeo er ook goed bij stond, maar die hebben dit jaar ook een heel korte wielbasis in vergelijking met andere teams."

En Mercedes?

"Mercedes heeft in Barcelona een grote stap gezet, desondanks verwacht ik dat ze in Monaco tekort gaan komen. Traditioneel gezien heeft Mercedes een auto met een relatief lange wielbasis en ook dit jaar hebben ze dat weer. Dat kost in de krappe bochten van Monaco tijd, doordat de auto dan minder makkelijk de bochten indraait. Ferrari, dat net als Alfa Romeo met een korte wielbasis rijdt, is daardoor juist in het voordeel."

"Het wordt trouwens sowieso interessant om te zien hoe deze auto's zich in Monaco gaan gedragen. We zien dit seizoen bijvoorbeeld dat coureurs vanwege de stijfheid van de auto's de kerbstones vaak vermijden. In Monaco heb je echter een aantal punten waar je sneller bent als je vol over de kerbstones rijdt, maar dat brengt natuurlijk wel wat risico met zich mee."

Tijdschema GP Monaco Vrijdag 14.00-15.00 uur: Eerste vrije training

Vrijdag 17.00-18.00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 13.00-14.00 uur: Derde vrije training

Zaterdag 16.00-17.00 uur: Kwalificatie

Zondag 15.00 uur: Race

Monaco is ook een baan waar inhalen moeilijk is. In hoeverre verwacht je dat we dit jaar inhaalacties gaan zien?

"Dat hangt helemaal van de bandenslijtage af en we hebben dit jaar al vaker gezien dat dat vooraf moeilijk in te schatten is. In Miami verwachtten we veel bandenslijtage en viel het relatief mee. In Barcelona werd ook een slijtageslag verwacht en dat kwam wel uit."

"Normaal is Monaco geen bandenvreter, aangezien de snelheid laag is en de band op genoeg punten op het circuit de tijd krijgt om te herstellen. Het circuit kent daarbij veel korte en langzame bochten, wat relatief weinig energie door de band geeft. Bovendien wordt de baan vaak opnieuw geasfalteerd, waardoor het asfalt niet erg grof is."

"Maar als de coureurs om wat voor reden dan ook wél veel last van bandenslijtage krijgen, is het wel mogelijk om op sommige punten in te halen. We hebben in de afgelopen races gezien dat dichtbij volgen met de nieuwe auto's van dit jaar een stuk beter gaat en ook zagen we veel tractieproblemen, wat zou kunnen helpen bij bijvoorbeeld het uitkomen van bocht 8. Door de relatief lage snelheden in Monaco is positioneren belangrijk om een actie in te kunnen zetten en meer slijtage zorgt ervoor dat we dit meer zullen zien. Net als dat regen de inhaalmogelijkheden natuurlijk ook zou kunnen vergroten."

Monaco is na dit jaar niet meer zeker van een plaats op de Formule 1-kalender. Monaco is na dit jaar niet meer zeker van een plaats op de Formule 1-kalender. Foto: Getty Images

Tot slot, het contract van Monaco loopt af, waardoor deze historische baan niet meer zeker is van een plaats op de Formule 1-kalender. Zou je het zonde vinden als dit circuit van de kalender verdwijnt?

"Het is een beetje dubbel. Qua races hebben we de laatste jaren niet echt veel spektakel gezien. De huidige lay-out van het circuit is al heel lang onveranderd. En als ze de lay-out al willen veranderen, is het überhaupt de vraag of dat in de smalle straten mogelijk is."

"Aan de andere kant vindt iedere coureur het gaaf om in Monaco te racen en kijkt iedereen ernaar uit om ernaar toe te gaan. Elke ronde rijd je echt op de limiet en je kan je als coureur geen enkel foutje permitteren, in tegenstelling tot veel andere stratencircuits op de kalender. Dat maakt dit circuit uniek, al is Monaco qua spectaculaire races allang niet heilig meer."